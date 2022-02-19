 如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择 | 在线报导 | DW | 23.02.2022

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如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

在乌克兰，每一辈人当中都有人参加或者经历过战争。如今的年轻一代渴望和平、稳定和长久的社会繁荣，然而事与愿违。现在俄罗斯大军压境，他们又打算如何应对？

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