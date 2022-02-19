如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？

烏克蘭危機升級之際，中國如同走鋼索一般不願在烏俄之間選邊站，謹慎表態立場。面對「老朋友」俄羅斯動作頻頻，北京仍持續保持中立，德國之聲分別採訪了俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」（RIAC）學者博奇科夫（Danil Bochkov）及澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung），以了解北京在烏克蘭危機上採取的策略，背後有哪些考量？