如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

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在乌克兰，每一辈人当中都有人参加或者经历过战争。如今的年轻一代渴望和平、稳定和长久的社会繁荣，然而事与愿违。现在俄罗斯大军压境，他们又打算如何应对？
烏克蘭危機升級之際，中國如同走鋼索一般不願在烏俄之間選邊站，謹慎表態立場。面對「老朋友」俄羅斯動作頻頻，北京仍持續保持中立，德國之聲分別採訪了俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」（RIAC）學者博奇科夫（Danil Bochkov）及澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung），以了解北京在烏克蘭危機上採取的策略，背後有哪些考量？
美國總統拜登宣布對俄羅斯銀行進行金融制裁，以回應美國認定俄羅斯入侵烏克蘭的行動。同日，聯合國秘書長古特雷斯表示，他對俄羅斯扭曲維和的概念感到擔憂。
俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰东部分离势力控制区“独立”地位，在国际社会引起震动和密集反应。中国官方和民间有哪些声音？
有评论认为，百般苦难仍未尽的小花梅和集万千宠爱于一身的谷爱凌形成了中国女性命运的冰火两极。在各种构成谷爱凌成功的必要条件中，“个人努力”显然不是最稀缺的那一个。
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