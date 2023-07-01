“如果我执政……”特朗普谈俄兵变、普京与中国

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京多年来的崇拜者、美国前总统特朗普周四（6月29日）表示，普京因一场流产的叛乱而“在一定程度上被削弱了”，现在是美国尝试促成俄罗斯和乌克兰之间通过谈判达成和平解决方案的时候了。

特朗普在电话采访中对路透社表示：“我希望人们不要再因这场荒谬的战争而死亡。”

民意调查中2024年美国大选共和党总统候选人的领跑者特朗普在谈及广泛的外交政策时还表示，应该给中国一个 48 小时的期限，限令关闭知情人士透露的在距美国海岸 145 公里的古巴建立的间谍设施。

乌克兰反攻陷入僵局

在乌克兰问题上，特朗普不排除基辅政府不得不向俄罗斯让出一些领土以换取停战的可能。这场战争始于16个月前俄罗斯军队入侵乌克兰。他说，如果他是总统，一切都将 “有待谈判”，但为保卫自己的土地而进行激烈斗争的乌克兰人 “赢得了很多荣誉”。

“我认为他们有权保留他们的大部分收获，我认为俄罗斯同样会同意这一点。你需要合适的调解人或谈判者，但我们现在没有”，特朗普说。

美国总统拜登和北约盟国希望俄罗斯撤出其在乌克兰东部占领的领土。乌克兰发动反攻，在驱逐俄罗斯军队方面取得了一些成果。乌克兰总统泽连斯基要求俄罗斯从乌克兰撤出全部军队。

“我认为美国现在应该做的最重要的事情就是缔造和平——让俄罗斯和乌克兰走到一起，缔造和平。你可以做到。”特朗普说，“现在是时候这样做了，让两党团结起来，促进和平。”

作为总统，特朗普与普京建立了友好关系。拜登周三表示，普京因入侵乌克兰而“成为全世界的异类”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



特朗普说，普京上周末受到俄罗斯雇佣军瓦格纳集团及其首领普里戈津兵变的损害。

“你可以说他（普京）仍然在那里，他仍然很强大，但我想说，至少在很多人的心目中，他肯定有所削弱。”他说。然而，如果普京不再掌权，“你不知道替代方案是什么。它可能会更好，但也可能更糟”，他说。

至于国际刑事法院去年三月对普京提出的战争罪指控，特朗普表示，普京的命运应该在战争结束后讨论，“因为现在如果你提出这个话题，你永远不会实现和平，你永远不会达成协议。”

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“我不谈论会损害我谈判地位的事情”

特朗普坚决反对中国在古巴建立间谍设施，并表示如果是在他领导的政府下，若北京拒绝接受在48小时内关闭该设施的要求，其政府将对中国商品征收新的关税。

在总统任期内，特朗普对中国采取了更强硬的立场，同时他声称与中国国家主席习近平建立了良好的关系。这一关系因新冠疫情而恶化。

“我会给他们48小时的时间离开（古巴）。如果他们不走，我会对他们卖给美国的所有东西收取100%的关税，他们就会两天之内离开。他们会在一小时内离开。“特朗普说。

对于如果中国入侵其声称拥有主权的台湾，美国是否会在军事上支持台湾，特朗普保持沉默。

“我不谈论这个。我不谈论的原因是因为这会损害我的谈判地位。”他说，“我只能告诉你，（我执政）那四年里，没有任何威胁。如果我是总统，这种情况就不会发生。”

（路透社）

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