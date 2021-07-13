 “如果我一无所有了，它们还在” | 足坛体坛 | DW | 13.07.2021

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足坛体坛

“如果我一无所有了，它们还在”

英国在欧锦赛中连连闯关成功，但决赛点球失误太多从而痛失奖杯。踢点球的国脚遭受种族主义谩骂后，各界回击。

Euro 2020 | Wandbild von Marcus Rashford

拉什福德被谩骂，被爱戴

（德国之声中文网）英国足球国脚非洲裔拉什福德（Marcus Rashford）欧锦赛决赛点球未进饮恨落败之后，发表了对种族主义的强烈回击。他在推特上写道：

“我可以一整天听取对我球技的指责，批评我的点球不够好，应该进球。”他继续写道，“但我永远不会为我是谁、从哪里来而道歉。”

拉什福德表示，点球失败后，他很自责，怪自己连累了队友，他自问，没有踢进的原因是什么，“我让大家失望了。”

这个帖子的结尾给人留下深刻的印象：“我是Marcus Rashford，23岁，黑人，出生和成长于曼彻斯特南部的Withington和Wythenshawe。如果我一无所有了，它们还在。”

另两名点球失误的是刚刚从多特蒙德转会到曼城的桑乔（Jadon Sancho），以及效力阿森纳的萨卡（Bukayo Saka）。他们3人都有着深色肤色。3轮点球未中让对手意大利顺得天机登上了欧洲足球冠军的宝座。而他们3人则遭到赤裸裸的种族歧视性的谩骂。

本次欧锦赛期间，拉什福德和桑乔几乎没有上场，虽然他们被认为是非常出色的球员。决赛加长时即将结束的前几分钟，他们才被教练专门为点球替换上。而19岁的萨卡更是被教练选中，挑起最后的大梁，踢最后一记点球。

England London | UEFA Euro 2020 | England v Schottland

拉什福德被看作是很出色的球员，刚从多特蒙德转会回到曼彻斯特

亲临球场观看比赛的威廉王子表示，对赛后种族主义言行“深恶痛绝”，指责它们是“可耻的行径”，呼吁“所有各方都应负起责任”。伦敦警署已开始调查相关种族歧视案子，声称对羞辱言行“决不纵容”。

英国体育大臣道顿（Oliver Dowden）在推特发言，表达其愤怒，谴责对“英雄球员令人震惊的种族主义谩骂”。他宣布，将敦促社交媒体负起责任，删除相关帖子。脸书已开始核查Instagram上的发言。

周日决赛过后，英国首相约翰逊发表简短讲话，赞扬英国国家队球员“像英雄般，把欢乐带到这个国家”。然后他话锋一转，告诫散布种族主义言论的人，“为你感到羞耻。我希望，你还是滚回到石头下面去。”

 

（综合报道）

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