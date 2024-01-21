（德国之声中文网）德国调查新闻媒体"Correvtiv"近期发表的调查指出，德国选项党（AfD）政客和右翼极端分子正计划将移民驱逐出德国。有鉴于此，越来越多政治观察家、大屠杀幸存者和极端主义研究人员警告，右翼政党的崛起将给德国造成冲击。德国总统施泰因迈尔呼吁提高警惕。随着AfD的激进化，围绕着取缔政党的讨论也在加速进程。

与此同时，德国选项党在野多年后，正积极争取政治权力。2024年，除了欧盟议会选举外，德国也将举行多次州和地方选举，而AfD可能取得重大政治成功。民意调查显示，特别是在德国东部，AfD目前是最强大政治力量。AfD政治家甚至有望在图林根州成为联邦州长，而且人选特别激进，是这个极右翼政党的高层比约恩·霍克（Björn Höcke）。

霍克是德国选项党图林根党部主任。这名前高中教师过去曾高调参加新纳粹游行。甚至连AfD的党内高层多年前也确信，霍克曾经化名"Landolf Ladig"发表文章"过分亲近国家社会主义"（eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus）。尽管霍克否认了这些指控，但他拒绝签署相应的宣誓书。

因此，AfD 在2017年启动将霍克开除党籍的程序，但未获成功。相反的，该党自此朝着霍克的方向激进发展，其支持者目前正制定该党的纲领。

纳粹意识形态成德国禁忌

德国经历法西斯主义"领袖"希特勒领导的国家社会主义政党在1933年至1945年的残暴统治后，任何形式的意识形态或象征性接近国家社会主义的做法，在德国都被视为非法。在纳粹时代，纳粹主义者杀害超过600万欧洲犹太人，并发动了对世界历史造成深远影响的第二次世界大战。

如今有许多AfD党员因其意识形态接近纳粹而引发关注。霍克甚至可以被称为"法西斯主义者"：迈宁根法院在2019年裁定，这是"基于可核实事实基础"的价值判断。

在2024年9月的选举中，霍克可能在图林根州成为德国战后第一位被选为联邦州长的极右翼政治家。该职位具有广泛的政治权力：州长对该州的教育和媒体政策负有主要责任。他还将决定联邦政府庇护政策的具体实施方式。鉴于德国选项党要求彻底改变庇护和移民政策，这可能会产生特别深远的影响。 (ZH): 如果德国联邦州长是“法西斯”？

霍克："停止针对右翼的斗争"

霍克在2023年11月的一场AfD会议上宣布了一旦当选将采取的一系列意义深远的措施。他在支持者的欢呼中承诺道："我们将停止与右翼的斗争！"霍克还希望对公共媒体采取行动："如果霍克成为州长会发生什么事？他会和媒体解除国家合同吗？是的，这就是霍克要做的，是的。"由于媒体对该党的批评性报道，该党多年来一直要求废除或重组德国的公共广播电视。受美国前总统特朗普的启发，AfD采用所谓的"另类媒体"，在社交媒体上通过其具有高影响力的政党频道传播其政治主张。

知名在线门户网站"宪法博客"（Verfassungsblog）2023年12月曾经概述了极右翼政治家成为联邦州州长的可能性。文章称，州议会议长这一不起眼的政治职位是关键。在德国，这一职位传统上由在州选举中最成功的政党担任。而AfD在图林根州的民意调查中明显领先。因此，该党完全有机会竞争这一职位。

联邦宪法保护局局长Thomas Haldenwang对AfD发出警告，指该党散播针对各种少数群体的仇恨言论

"对民主的巨大损害"

"宪法博客"对其后果发出警告："一个专制民粹主义政党借助这一职位对整个民主造成的损害是巨大的。"因为议会议长负责议会工作的正常运转。

然而，"AfD并不认同议会运作的共同利益"。"宪法博客"指出："AfD主张的是精英需要被替换，民主体制不起作用。该党的权力主张并非来自民主程序，而是将自己等同于人民。"

最重要的是：在图林根州，州议会议长将可能在没有在议会获得多数选票的情况下，推举一位政治家担任州长。在第三轮投票中，只要获得简单多数票即可。

只有通过一个奇妙的联盟才能避免这种情况发生：保守的基民督和社会主义左翼党必须就一个共同的候选人达成一致。但在德国，尤其是在图林根州，这两个党派是竞争激烈的政治对手。

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