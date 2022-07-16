 如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？ | 德国新闻 | DW | 19.07.2022

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如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

从俄罗斯通往欧洲的北溪1号天然气管道为期十天的年度检修期到7月21日就要结束了，如果届时俄罗斯天然气公司不再打开输气的阀门，这意味着德国今年秋冬将面临严重的能源供应瓶颈，这对普通居民和工业企业又意味着什么呢？

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