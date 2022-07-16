如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
从俄罗斯通往欧洲的北溪1号天然气管道为期十天的年度检修期到7月21日就要结束了，如果届时俄罗斯天然气公司不再打开输气的阀门，这意味着德国今年秋冬将面临严重的能源供应瓶颈，这对普通居民和工业企业又意味着什么呢？
两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。
因抗议入侵乌克兰战争，俄罗斯女电视记者奥夫斯扬尼科娃（ Marina Ovsyannikova） 在莫斯科一度遭拘留。她曾为德国《世界报》短暂工作，新近返俄。
德国联邦能源网络局预期，由于从俄罗斯天然气进口量锐减，明年德国消费者有可能看到其月度取暖费用大增。俄罗斯入侵乌克兰战争导致能源价格一路飙升。联邦经济部长哈贝克也呼吁办公室人员加大节能力度 ，并考虑制定在国家机关和公共建筑中进一步节约能源的方案。
北溪1号线为期10天的年度检修期已经过半，而能否如期恢复供气，这关系到德国今年秋冬的能源供应。俄罗斯天然气公司表示，管道是否恢复运转，取决于负责维修的西门子公司能否将涡轮机从加拿大运回德国。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版