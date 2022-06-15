如果俄罗斯断气：德国将重新启动燃煤电站

（德国之声中文网）德国政府认为，通过北溪一号输气管道来自俄罗斯的天然气供应有可能彻底终止。自7月11日起，北溪一号管道将按计划开始每年的例行检修，届时将暂停输气。柏林预计，在为期10天的检修期结束后，俄罗斯方面可能不会恢复输气。因此德国计划重新启动已经停运的燃煤火力发电站。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周四（6月30日）在参加《南德意志报》举办的一场能源话题研讨会上做出了上述宣布。他表示，通过相应的立法和部长行政令，煤电厂将可重新启动，取代一部分天然气发电。相关法律将创造条件，"在北溪一号停止输气之时起，将（已被淘汰的）煤电厂重新纳入电网"。

哈贝克认为，不能指望在例行检修结束后，俄罗斯会继续供气。他强调，要继续努力增加天然气库存，以备冬季供应。有关法律将在7月8日由联邦参议院通过，并尽快实施。

莫斯科已经开始“卡脖子”？

过去数周，北溪一号管道的输气量已经大幅减少，目前的输气量仅为此前正常量的40%。俄罗斯方面称，原因是一台管道加压所需的涡轮机设备的检修。

这台德国西门子公司的涡轮机不久前运往加拿大原厂检修，现在加拿大方面拒绝让其运返俄罗斯。根据加拿大对俄的制裁规定，向俄罗斯化石燃料工业提供的关键技术和服务属于禁运范畴。这是否的确是输气被"卡"的原因，不得而知。

哈贝克认为，这是一个借口，因为仅仅涉及一台备用设备。他指出北溪一号现在本可以全负荷供气。

他还说，德国必须利用今夏，在冬季到来前将天然气储量提高到库存能力的90%（目前水平是60%）。届时如果计划中的两处液化天然气（LNG）接收站能够投入运作，德国将有可能避免天然气短缺的困境。

德国政府将开展一场节约用气的宣传活动，已鼓励民众和企业减少消耗、未雨绸缪。据德国联邦能源和水利协会的数据，德国今年1到5月的天然气消耗比去年同期降低了14%。

该协会分析，原因之一是上一个冬季天气相对温和，取暖消耗不高；此外明显提高的天然气价格已对用户的消费行为产生了影响。后一点在5月份体现的尤为明显：今年5月德国的天然气消耗比去年同月降低了三分之一多，即便剔除天气因素，降幅也达到11%。同时，发电厂的天然气消耗也减少了14%。

观看视频 03:01 沼气替代俄罗斯天然气

（德新社、南德意志报）

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