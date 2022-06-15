 如果俄罗斯断气：德国将重新启动燃煤电站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

如果俄罗斯断气：德国将重新启动燃煤电站

为了应对俄罗斯可能关闭天然气输气管道，德国政府准备重新启动已被淘汰的“气候杀手”燃煤发电站，以弥补天然气的缺口。

US Kohlekraftwerk Miller in Adamsville, Alabama

（德国之声中文网）德国政府认为，通过北溪一号输气管道来自俄罗斯的天然气供应有可能彻底终止。自7月11日起，北溪一号管道将按计划开始每年的例行检修，届时将暂停输气。柏林预计，在为期10天的检修期结束后，俄罗斯方面可能不会恢复输气。因此德国计划重新启动已经停运的燃煤火力发电站。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周四（6月30日）在参加《南德意志报》举办的一场能源话题研讨会上做出了上述宣布。他表示，通过相应的立法和部长行政令，煤电厂将可重新启动，取代一部分天然气发电。相关法律将创造条件，"在北溪一号停止输气之时起，将（已被淘汰的）煤电厂重新纳入电网"。

哈贝克认为，不能指望在例行检修结束后，俄罗斯会继续供气。他强调，要继续努力增加天然气库存，以备冬季供应。有关法律将在7月8日由联邦参议院通过，并尽快实施。

莫斯科已经开始“卡脖子”？

过去数周，北溪一号管道的输气量已经大幅减少，目前的输气量仅为此前正常量的40%。俄罗斯方面称，原因是一台管道加压所需的涡轮机设备的检修。

Russland Kingisepp 2019 | Nord Stream 2

德国政府担心，设备检修可能成为俄罗斯断气的借口

DW.COM

德国正在寻求降低天然气需求，以应对俄罗斯缩减供气量带来的长期短缺，消费者可能要面对天然气价格进一步上涨。

俄罗斯一再减少向德国输送天然气的供应量，德国经济部长警告如果不立即采取行动，今冬可能会出现严重的天然气短缺危机。经济部正在推出的应对核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少天然气消耗。

就在德国总理肖尔茨与其他欧盟政府首脑齐聚乌克兰首都基辅之时，俄罗斯天然气工业股份公司继续削减了对德国的供应。经济部长哈贝克呼吁节约能源。人们越来越担心普京会彻底关上向德国输送天然气的阀门。

这台德国西门子公司的涡轮机不久前运往加拿大原厂检修，现在加拿大方面拒绝让其运返俄罗斯。根据加拿大对俄的制裁规定，向俄罗斯化石燃料工业提供的关键技术和服务属于禁运范畴。这是否的确是输气被"卡"的原因，不得而知。

哈贝克认为，这是一个借口，因为仅仅涉及一台备用设备。他指出北溪一号现在本可以全负荷供气。

他还说，德国必须利用今夏，在冬季到来前将天然气储量提高到库存能力的90%（目前水平是60%）。届时如果计划中的两处液化天然气（LNG）接收站能够投入运作，德国将有可能避免天然气短缺的困境。

德国政府将开展一场节约用气的宣传活动，已鼓励民众和企业减少消耗、未雨绸缪。据德国联邦能源和水利协会的数据，德国今年1到5月的天然气消耗比去年同期降低了14%。

该协会分析，原因之一是上一个冬季天气相对温和，取暖消耗不高；此外明显提高的天然气价格已对用户的消费行为产生了影响。后一点在5月份体现的尤为明显：今年5月德国的天然气消耗比去年同月降低了三分之一多，即便剔除天气因素，降幅也达到11%。同时，发电厂的天然气消耗也减少了14%。

观看视频 03:01

沼气替代俄罗斯天然气

 

（德新社、南德意志报）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. In Lubmin bei Greifswald endet die Ostsee-Pipeline Nord Stream1, durch die seit 2011 russisches Erdgas nach Deutschland fließt. +++ dpa-Bildfunk +++

“德国现有天然气库存不足以保障过冬” 15.06.2022

根据德国联邦经济部高官的说法，德国目前尚无供气瓶颈，但今年入冬后，可能出现严重短缺现象。本周连续两天，克里姆林宫控制下的俄气Gazprom宣布将北溪管道的天然气供应量削减。

German Economy and Climate Minister Robert Habeck shows an diagram about German gas storage during a news conference in Berlin, Germany, Thursday, June 23, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

俄罗斯放缓供气 德国天然气紧急计划「警报」响起 23.06.2022

德国正在寻求降低天然气需求，以应对俄罗斯缩减供气量带来的长期短缺，消费者可能要面对天然气价格进一步上涨。

German Minister of Economics and Climate Protection Robert Habeck adresses a press conference on June 10, 2022 in Berlin during a summit focussed on energy efficiency and energy saving. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

德国经济部长推出“省气”一揽子计划 19.06.2022

俄罗斯一再减少向德国输送天然气的供应量，德国经济部长警告如果不立即采取行动，今冬可能会出现严重的天然气短缺危机。经济部正在推出的应对核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少天然气消耗。

广告

评论分析

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

长平观察：香港很快就要实现“全过程普选”了

习近平访港称“一国两制”是个好制度。时评人长平认为，对于中共应对西方社会的关注来说，“一国两制”的确是一个“好制度”。在朱镕基时代，中共用它在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。  