如果俄罗斯入侵乌克兰，欧盟会怎样回应？

（德国之声中文网）随着俄罗斯入侵乌克兰的可能性进一步加大，西方国家的警告言行也越来越明确。一方面，俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区屯兵高达十万，另一方面，北约则向欧洲东部方向派遣了军舰和军机。这一局面同俄罗斯不断提出的要求背道而驰，克里姆林宫希望西方在靠近它的地方撤离军队。

在欧洲的土地上，一场决战正在上演。假如俄罗斯军队越过边界入侵乌克兰，欧盟会做出怎样的回应？

周一（1月24日）举行的欧盟国家外长会议发布的联合声明称，"俄罗斯任何一种对乌克兰的侵略行径都将产生严重后果，造成巨大损失"。迄今，我们对"严重后果"和"巨大损失"似乎已耳熟能详，但它们具体而言究竟意味着什么呢？

制裁能源领域才是打中要害

去年12月中旬举行的欧盟首脑峰会原则上通过了对俄罗斯采取惩罚措施的决定，但就惩罚包括的具体内容没有达成一致。

德国、奥地利和匈牙利三国因同俄罗斯的经济交往较为密切，加上欧盟对外采取政治行动时要求各成员国一致同意，因此，欧盟目前唯一准备就绪的是一份惩罚清单。

欧盟负责筹备惩罚措施的官员说，这些惩罚措施可以在俄罗斯入侵乌克兰48小时内启动，由于美国、英国也宣布了会实施制裁俄罗斯，因此欧盟会同美英协调后展开行动。

然而不清楚的是，制裁是否包括将俄罗斯踢出全球电子支付系统SWIFT，以及北溪2号管线在不在惩罚单上也不知晓。

智库欧洲政策中心的专家鲍尔（Amanda Paul）认为，鉴于欧盟同俄罗斯的经济密切交织，严厉制裁俄罗斯也对欧盟造成负面影响，"其代价之高令一些成员国不愿承担。"她说，欧盟方面还应考虑到乌克兰难民会进入欧盟国家，而基辅的不稳定会影响到整个黑海沿岸国家的不稳定。"

欧洲对外关系委员会的高级研究员葛莱瑟（Gustav Gressel）表示，真正击中要害的制裁将改变普京的地位。他说，普京已为经济制裁做好了广泛的准备，"只有对能源领域强力制裁才能对俄罗斯造成伤害，其它制裁对莫斯科而言充其量不过是一个挫折，莫斯科有信心将其限制在可控范围。"

布鲁塞尔目前谈论最多的一个话题是，必须澄清出现什么具体情况导致启动制裁机制。

一定是俄罗斯军队越过乌克兰边界？或者像2014年吞并克里米亚半岛那样，没有国家标识的军人进行一些列军事渗透行为？如果在东乌地区俄罗斯支持的分离分子挑起战事？或者对乌克兰关键基础设施发起黑客袭击？怎样应对以上情形，欧盟尚未给出清晰答案。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



保护乌克兰是应尽的责任

俄罗斯向北约提出两项要求，从东欧撤出其驻军；必须保证不接收乌克兰和格鲁吉亚加入北约。

北约则不断重申其立场，每个主权国家均享有选择其安全政策的权力，北约"敞开大门"的政策不会改变。

德国马歇尔基金会副会长莱瑟尔（Ian Lesser）则认为，北约对外虽然这样表态，但内部却存在不同的声音，"事实上，无论欧盟还是北约对乌克兰的入盟事宜都不感兴趣。一些国家对于保护乌克兰看作一种应尽的责任。"

如果涉及保护北约成员国不受俄罗斯侵略，自然是另一回事，虽然乌克兰希望加入北约，但目前却还不是北约成员国，因此不在北约的保护伞之下。

北约自称，有能力在短时间内启动由大约5000名士兵组成的高度戒备联合特遣部队，30天之内，第一支 "先头部队 "能扩充到4万名士兵，组成北约反应部队。美国国务院助理国务卿唐弗里德（Karen Donfried）上周表示，"我们接下来数周里将继续向乌克兰提供军事装备、仪器和防卫武器"，"如果俄罗斯继续侵略行径，我们还会提供更多。"

但北约的反应部队旨在保卫北约领土。目前，北约反应部队里有16000名德国士兵。

鉴于乌克兰边境的紧张局势，美国总统拜登正在考虑向东欧国家派遣数千名士兵。美国知情官员表示，美国不会计划直接派兵进驻乌克兰，俄罗斯会把它看作是极大的挑衅行为。

美国增派士兵可能前往波罗的海的三个北约成员国，即拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛，兵力可能在1000至5000之间。

俄罗斯乌克兰边界风声鹤唳，一张图让你看懂俄军在当地的部署

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。