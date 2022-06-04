 “如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2022

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时政风云

“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

俄罗斯此前试图占领乌克兰的首都基辅，但以失败告终。但是现在许多基辅居民担心莫斯科可能在准备第二次更加残酷的进攻。DW记者Rebecca Ritters采访了一些居民，他们正在进行军事培训，为保卫家园做准备。

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