“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

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俄罗斯此前试图占领乌克兰的首都基辅，但以失败告终。但是现在许多基辅居民担心莫斯科可能在准备第二次更加残酷的进攻。DW记者Rebecca Ritters采访了一些居民，他们正在进行军事培训，为保卫家园做准备。
本周日（6月5日），俄罗斯对基辅进行了一连串导弹袭击。乌克兰国家核能发电公司称，俄罗斯一枚导弹以极低高度飞过乌克兰南部的一座核电站。
乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。
对俄罗斯进行制裁，为乌克兰提供武器，但是要低调，绝不能成为参战方。德国政府在乌克兰战争中的处境，犹如高空走钢丝。
三天结束，——俄罗斯入侵乌克兰前，很多人都这么看。现在，三个月过去了，战争仍看不到尽头。德国之声记者 Roman Goncharenko 确信，这场战争正进入最危险阶段，并还将延续下去。
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