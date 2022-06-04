“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

观点：乌克兰战争：现在就媾和纯属幻想

三天结束，——俄罗斯入侵乌克兰前，很多人都这么看。现在，三个月过去了，战争仍看不到尽头。德国之声记者 Roman Goncharenko 确信，这场战争正进入最危险阶段，并还将延续下去。