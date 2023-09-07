如果中国政府部门禁用iPhone 苹果将损失惨重？

（德国之声中文网）在周四美股的盘前交易中，苹果公司股价延续周三的下行趋势、继续走低，两天内市值缩水了1940亿美元。彭博社的相关报道指出，苹果股价受挫的原因是中国计划进一步限制公务员使用iPhone。

此前美媒《华尔街日报》引述知情人士称，一些中国中央政府机构的工作人员被要求不得在工作中使用iPhone等外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。

报道引述知情人士的说法称，中国政府多年来一直限制一些政府机构的官员在工作中使用苹果手机，但现在这一命令的覆盖范围扩大了。报道还称，目前尚不清楚这些命令的具体传播范围，但一些中央政府监管机构的员工也收到了类似信息。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 开拓者 从成為第一家市值突破1万亿美元的美國公司至今，僅僅過了兩年時間，蘋果公司又登上了另一個高峰。這家手機、平板和電腦製造商現在成為首家市值達到2万亿美元的美國公司。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 未能拔头筹 然而，蘋果並非世界上第一家達到市值兩万亿美元的公司，此榮譽屬於沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）。它在去年12月上市交易的第二天就突破了這一關卡。但受到油價暴跌的影響，這家石油巨擘市值驟降，失去了全球最有價值公司的頭銜。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 蓄勢待發 另外兩個美國科技同行，微軟和亞馬遜，可能很快就會加入蘋果的行列。基於兩家公司所提供的服務和產品擁有巨大的需求市場，它們的股價也在疫情期間不斷攀升。透過微軟和亞馬遜提供的幫助，用戶可以在家工作、和親友保持聯繫以及在網上購物，這兩家公司目前的市值都已經超過1.5万亿美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 新晉億萬富翁 據彭博社報導，蘋果股價最近的漲勢已將公司執行長庫克推入億萬富翁俱樂部。兩万亿美元的市值終於讓庫克得以為自己正名，2011年他剛上任時，人們懷疑他是否能發揚前任執行長賈伯斯的創新精神，蘋果公司當時的估值約3500億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 車庫創業文化的傳奇 蘋果公司是在1976年由賈伯斯和他的高中同學沃茲尼克（Steve Wozniak）在賈伯斯家中的車庫創立的，這是首家成功的個人電腦公司。四年後，蘋果公開發行股票，這也是自從福特汽車在1956年上市以來最大的一次公開募股。1980年年底，蘋果的市值超過了福特汽車，達到接近20億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 力挽狂瀾 蘋果接下來的突破是Macintosh，這是一款帶有圖形用戶界面的電腦。市場在最初對其反應平淡，不僅被指内存不足，而且還有「長得像玩具」的說法，導致賈伯斯在1985年下台。隨後又在1997年回歸，他將公司從破產邊緣拯救回來。由於iPod和iPhone等一系列熱門產品的出現，蘋果再也不用擔心重蹈覆轍。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 iphone崛起 蘋果公司最具突破性的產品仍然是iPhone，它是世上第一款將音樂播放器、網路瀏覽器和電子郵件功能集於一身的手機。iPhone在2007年掀起了一場智能手機革命，並將摩托羅拉和黑莓等競爭對手推向懸崖。直到現在，它仍然是蘋果的搖錢樹，也是該公司發展服务業務的核心。 作者: Ashutosh Pandey



发生在中国与西方互不信任的大背景下

过去几年，中国官方出台了一系列新法规，同时呼吁中国企业降低对外国科技的依赖性。这次限制公务员使用iPhone消息的背景是，中国政府正在努力减少对外国技术的依赖、加强网络安全，同时也在限制敏感信息流出海外。

美中科技战打响以来，美国限制中国获得西方的敏感科技，希望以此可以为中国技术和军事科技的发展进程踩下刹车。

西方国家担心潜在的间谍活动也对一系列中国企业及其产品颁布了禁令，著名的例子就包括短视频平台TikTok以及华为。

中国市场的后劲本已堪忧

苹果公司将中国视为其最大的海外市场和全球生产基地。而中国市场的购买力能否继续保持强劲，本来已令人担忧。一段时间以来，中国楼市遇到危机、年轻人失业率居高不下、经济明显面临下行压力，这都会影响对大宗商品以及消费电子产品的需求。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



彭博社9月7日的报道指出，如果中国政府真的限制公务员使用苹果手机，那么“这一史无前例的封锁”还可能影响到其他数家依赖中国销售市场和生产线的美国科技公司。

不过，也有分析师认为，该消息的影响被夸大了。韦德布什证券（Wedbush Securities） 的分析师艾夫斯（Daniel Ives）说，“iPhone 禁令的影响被过分夸大了”，他预计未来12个月中国将售出大约4500万部 iPhone ，而受禁售令影响的将不到50万部。

（彭博社，路透社，华尔街日报）

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