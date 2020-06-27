如同冷战时期般活跃的间谍活动

（德国之声中文网）雇佣杀手，实施国家恐怖主义和肆无忌惮的窃取情报。联邦情报局（BND）局长布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）的报告给人的印象是，外国情报机构在全球范围内的的活动已经"没有底线"。

联邦情报局局长卡尔的同事，负责国内安全的联邦宪法保护局局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）也持类似的看法。他在联邦议会情报部门的年度公开听证会上解释说，外国间谍在德国窃取情报的方法越来越攻破。联邦议院设有一个专门监督情报部门的机构，它的会议通常是秘密举行。

如同冷战一样

哈尔登旺估计，针对德国的间谍活动已达到冷战时期水平，甚至更高。他说，作为一个重要的经济发达国家以及一个在欧盟和北约合作伙伴中享有有强大话语权的国家，联邦德国尤其对来自俄罗斯、中国和伊朗的间谍来说是具有很大吸引力。土耳其间谍在这里也非常活跃。

哈尔登旺说，这些国家的间谍将大量病毒感染的电子邮件发送给外国政府机构，此外，现实世界中间谍业务仍然保持势头，就和"从前"的特工一样，试图窃取情报。

太危险！这些电子产品在德国被禁 隐藏在儿童房的“特务” 娃娃“凯拉”远非像广告所宣传的那么好。宣传广告称其“就像一个真正的朋友”，还带有无线麦克风。但是英国一家玩具公司销售的该产品现在已经被从市场上召回。尤其需要注意的是：无线通信联络的内容极容易被拦截，第三方也可以听到儿童房里的对话内容。

太危险！这些电子产品在德国被禁 伪装的“干扰器” 一个伪装起来的“干扰器”：一旦开启，它可以确保周围的移动网络全面断网。这种导致手机失灵的干扰器是被严格禁止的，因为它也会让人无法拨打急救或者火警电话，因此使用这种干扰器可面临五位数罚款。德国联邦网络局表示，多年来一直有人在网上进行销售，有些售价在100欧元以下。

太危险！这些电子产品在德国被禁 头发直了，手也红了 这个来自荷兰的电发梳也被禁止继续销售。因为它不仅可以烫头发，手柄也会被加热超过120度。从2014年到2016年，被召回的电发梳增加了一倍，达到125万件。2016年，罚款金额达到84万欧元。

太危险！这些电子产品在德国被禁 邻居家的收音机也开始噪音大作 这个无线耳机用的是禁用频率，因而会使周边的收音机出现干扰。消费者该如何保护自己的利益？德国联邦网络局认为，有无质量合格印章是说明产品是否符合欧洲标准的一个非常重要的环节。如果价格非常便宜，宁愿仔细看一看，因为有些公司会伪造印章。

太危险！这些电子产品在德国被禁 威胁飞行安全 这个收音机闹钟使用的频率是为了保障航空安全设定的无线电频率。2016年，超过98万件该产品被拿下货架。类似问题电子产品常常来自中国。

太危险！这些电子产品在德国被禁 昼夜监控摄像头 这只表12点的上方安装了监控摄像头。在对市场进行监督检查时，这种间谍工具尤其引起联邦网络局的注意。除海关之外，德国联邦网络局20个分支机构的超过400名员工通过试探性购买或者分别到博览会、商店进行查抄。 作者: Sarah Dommel



出于恐吓目的柏林谋杀案

德国联邦情报局局长卡尔表示，德国情报机构唯一的选择是加强防范。某些外国机构不限于收集和评估信息，他们不惜采用谋杀手段。

卡尔说，他们背后的政府机构不再试图极力隐藏自己，而且"几乎是在耀武扬威"，展示其实力，以此来恐吓本国公民，此外，向外国展示"触角能够达到"的地方。

卡尔说，由于国际社会缺乏抵抗，对使用死亡暴力的约束也在下降。在此，卡尔谈到了去年8月一名车臣人在柏林被谋杀案件。该案中，联邦检察院认为俄罗斯中央政府是幕后的指使者。