如同冷战时期般活跃的间谍活动

每当德国情报系统的头目们出席一年一度的联邦议院听证会，便为人们提供了一次可公开窥探秘密世界的机会。从今年的听证会不难看出，当今间谍活动的活跃程度犹如退回到了冷战时期。
（德国之声中文网）雇佣杀手，实施国家恐怖主义和肆无忌惮的窃取情报。联邦情报局（BND）局长布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）的报告给人的印象是，外国情报机构在全球范围内的的活动已经"没有底线"。
联邦情报局局长卡尔的同事，负责国内安全的联邦宪法保护局局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）也持类似的看法。他在联邦议会情报部门的年度公开听证会上解释说，外国间谍在德国窃取情报的方法越来越攻破。联邦议院设有一个专门监督情报部门的机构，它的会议通常是秘密举行。
如同冷战一样
哈尔登旺估计，针对德国的间谍活动已达到冷战时期水平，甚至更高。他说，作为一个重要的经济发达国家以及一个在欧盟和北约合作伙伴中享有有强大话语权的国家，联邦德国尤其对来自俄罗斯、中国和伊朗的间谍来说是具有很大吸引力。土耳其间谍在这里也非常活跃。
哈尔登旺说，这些国家的间谍将大量病毒感染的电子邮件发送给外国政府机构，此外，现实世界中间谍业务仍然保持势头，就和"从前"的特工一样，试图窃取情报。
出于恐吓目的柏林谋杀案
德国联邦情报局局长卡尔表示，德国情报机构唯一的选择是加强防范。某些外国机构不限于收集和评估信息，他们不惜采用谋杀手段。
卡尔说，他们背后的政府机构不再试图极力隐藏自己，而且"几乎是在耀武扬威"，展示其实力，以此来恐吓本国公民，此外，向外国展示"触角能够达到"的地方。
卡尔说，由于国际社会缺乏抵抗，对使用死亡暴力的约束也在下降。在此，卡尔谈到了去年8月一名车臣人在柏林被谋杀案件。该案中，联邦检察院认为俄罗斯中央政府是幕后的指使者。