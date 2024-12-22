如何遏制越南人口走私？

近些年来，从越南向欧洲走私人口成为一个大问题。德国有关部门正在打击蛇头，但受害者往往保持沉默。

（德国之声中文网）Nam（化名）不得不等待 12 年才从欧洲回到越南的父母身边。此前他在德国非法居留，缺乏自由旅行所需的证件。

2012 年，Nam决定到欧洲碰碰运气，希望过上更好的生活。

当时他 20 岁，和家人借钱支付给蛇头。

Nam 经俄罗斯偷渡到德国，过着“裸人”的生活——在 Facebook 上越南聊天群中，这一名词专指非法移民。

在这样的聊天群组中，人们可以匿名提问，包括有关获得医疗保健、出国旅行、结婚和离婚的问题。

并非个例

Nam 的故事并非个例。近些年来从越南到欧洲的人口走私已成为一个颇为显著的问题，尽管其严重程度尚不明确。

欧洲有关部门正在打击蛇头团伙，但尚未取得完全的成功。

2019 年 10 月，在一辆停在英国埃塞克斯郡工业区外的冷藏卡车中，发现39 名窒息而死的越南公民。越南人口走私问题由此凸显。

据信，其中几名受害者到欧洲是从事强迫劳动。

作为回应，欧盟与欧洲刑警组织、国际刑警组织合作，于 2021 年加大对人口走私的关注力度。在德国，联邦刑事局启动了一项为期四年的研究项目，以更好地了解涉及越南公民的蛇头网络和方法。

联邦刑事局在分析中发现，男女受害者遭受的虐待各不相同，男性通常面临劳动剥削，而女性遭受性剥削的可能性则要大得多。

越南人盖起的“欧式”别墅（摄于2024年3月4日） 图像来源: Phuong Hoang/DW

沉默带来的困难

该执法机构表示，受害者通常保持沉默，这也是外界对这些犯罪知之甚少的原因之一。例如，联邦刑事局研究样本中的越南受害者没有一人提出指控，这令人惊讶。

“受害者遭受了非常严重的侵犯，即人权被侵犯。但受害者自身似乎并不这样看”，联邦刑事局有组织犯罪、经济犯罪和网络犯罪研究部门的研究员科尼留斯（ Tanja Cornelius） 向德国之声表示。

联邦刑事局首席专员鲍曼（ Nicole Baumann） 调查人口走私 20 多年，她说，受害者的沉默带来了挑战。“如果没有受害者的陈述，刑事诉讼几乎不可能进行。”

因此，许多犯罪案例仍未曝光，也未受追究。

受害者的动机

科尼留斯指出受害者极为特别的境况。

犯罪心理学研究表明，受害者比蛇头更害怕被司法部门立案，因为担心自己所有的金钱和努力付诸东流。

“他们可能认为，刚开始要过几年非常艰难困苦的日子，”鲍曼说。他们努力工作，并保持低调，希望尽快还清债务并拿到“身份”。她指出，这对犯罪者有利，因为他们也不希望引起注意。

对许多受害者来说，偷渡欧洲是一个机会。因此他们借了大笔的钱，冒着很大的风险踏上前往德国的路途。

据政府提供的数据，蛇头对每个偷渡者收取 10000 至 23000 欧元费用。鉴于该东南亚国家的人均月收入仅为 190 欧元左右，这是一个相当高的数字。

巨额资金和高风险似乎并没有阻止许多越南人，因为他们仍愿付出代价，认为为了实现更好生活的梦想，这是值得的。

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偷渡的社会因素

同侪压力也起着一定的作用。

如今在越南许多地方，高楼大厦、模仿欧洲建筑风格的别墅林立。它们被称为“越南盾亿万富翁村”，那里的许多居民通过劳务输出和外国汇款致富。

由于不少人在国外工作，这些地方也获得了“首尔”或“欧洲”等绰号。

来自这些所谓“富豪村”的越南年轻人，如 Nam，面临着来自家庭和整个社会的强大压力：他们必须取得成功，就像其他成功移民到欧洲的人一样。

一些越南蛇头或者办理工作签证的中介机构还利用社交媒体传播豪车、奢侈旅行或名牌服装的图片，对人们进行心理影响。

“财富在社交媒体上传播，这也制造了一种虚假的印象。几乎没有失败者的信息，”鲍曼说。

社会因素也在确保受害者保持沉默上发挥着作用。成功的压力导致越南受害者不愿分享自己的失败或挣扎，包括恶劣的工作条件或性剥削。

有些人愿意忍受任何艰辛来养家糊口。

然而，2019 年埃塞克斯案件是一个转折点。悲剧发生后，几名人口走私受害者匿名分享了他们的故事。这一案件虽然引起媒体大量报道，但关注度随后逐渐降低。

总体而言，在涉及越南公民的人口走私案件中，暴力被认为起着次要作用，犯罪者通常依靠社会压力和家庭期望，而不是威胁和恐吓。

合法移民途径

联邦刑事局官员科尼留斯和鲍曼强调，其项目和研究绝不是要将一个社群定罪化。

大多数来自越南的移民都是合法的，而且受到欢迎。由于德国社会老龄化，需要来自越南有专业技能的劳动力。

鉴于对越南劳动力的需求，两国政府新近签署了一项协议，以促进技术移民。

Nam 说，总会有少数人会尝试非法途径。

在一些案例中，在非法的情况下，“他们不需要学习德语，更重要的是，他们可以立即赚更多的钱。对于一些来自经济较差的村庄、受教育程度较低的越南人来说，他们觉得这样的决定是对的”，Nam 说道。

如何遏制人口自私？

打击人口走私需要全社会的努力，越南和德国的官员需要密切合作。

越南刚刚发布了《2023 年移民概况》报告，已与国际刑警组织等全球机构合作，并考虑加入与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》相补充的《打击陆、海、空偷运移民走私议定书》，以促进边境管理合作，打击和预防跨国犯罪。

鲍曼强调，教育和普及知识仍然是关键，特别是面向那些可能成为人口走私受害者的人群。这位官员指出，只有了解在德国非法移民的真实处境，个人和家庭才能做出正确的决定。

有合法的移民方式，越南公民可以向德国驻越南大使馆了解。这可能更耗时，但是一种更安全的选择。

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