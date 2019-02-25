如何赢得奥斯卡奖评委们的心？

什么样的电影最有机会获得奥斯卡奖提名？德国之声分析结果显示，剧情中加入戏剧化转折大有助于获得“最佳影片奖”提名；酗酒情节亦能挣分。
（德国之声中文网）如果你有兴趣拍一部能获得奥斯卡奖的电影，这里有几个实用的建议：翻翻报章杂志或找几本历史书籍，选一个戏剧化的真实事件加以改编。因为最常获得奥斯卡奖提名的就是剧情锥心赚人热泪的真实故事。重要的是，剧情要充满戏剧张力。
在有资格角逐奥斯卡奖的各类型影片中，获得提名或是最终摘下“最佳影片”桂冠的，绝大多数都是剧情片。
这张图表显示：19%获得提名资格的影片为剧情片；而赢得“最佳影片奖”的电影更有高达38%的比例是此类影片。喜剧片的情况则正好相反：许多喜剧片有资格获得奥斯卡提名，但真正折桂的极少。
评委们之喜好
除了“剧情片”这个大方向外，还有哪些电影元素能征服奥斯卡奖评委，增加获得“最佳影片奖”提名的机会呢？
如果你锁定了一个真实故事作为拍片题材，情节却不够丰满，不妨发挥想象力添加一点虚构内容——这完全在评委的接受范围内。不少获得提名或得奖的影片就是现成的例子：伊斯特伍德（Clint Eastwood）执导的传记式电影《美国狙击手》以狙击手克里斯·凯尔（Chris Kyle）的真实经历改编，片中凯尔的死对头是以不同人物为原型糅合而成的角色，该片获得了最佳影片提名。《为奴十二年》改编自索罗门·诺瑟普（Solomon Northup）的自传，讲述他被绑架成为奴隶的故事。为了增加戏剧张力，编剧缩短了有关诺瑟普身份来历的司法诉讼时间。这部电影获得2013年奥斯卡金像奖。
若你真的依照这份分析拍出了精彩电影，在好莱坞的杜比剧院捧下小金人，届时除了感谢评审外，可别忘了谢谢电视桥段数据库TV Tropes.org的辛勤用户。TV Tropes是一个类似维基百科的网站，电影戏剧爱好者可在这个平台上，按照电影、电视剧、游戏、动漫等分类，将剧本类型、情节走向和常见桥段等内容登入数据库。
德国之声便是通过TV Tropes的数据库，统计出哪些情节和桥段有助电影获得奥斯卡最佳影片提名。根据分析，一旦添加了某些特定元素，便能大大提高入围提名圈的可能性。
手法
德国之声分析了TV Tropes数据库中自2000年起获奥斯卡奖提名的2682部影片，找出奥斯卡奖评委会在过去20年间对电影作品的品味及偏好。
在TV Tropes网站上，使用者拆解了各种电影情节，语带讽刺地点出各种频繁出现的套路，例如主角们总是幸福快乐步入婚姻、向其它电影“致敬”的情节、管家就是杀人凶手等桥段。该网站的使用者不仅能将搜集总结出的常见情节填写入相关词条中，甚至能为某个桥段创建新页面。其中一些页面的主题相当有意思，比如将寿司放在人体上（通常以女性为主）、胖小孩被送去夏令营减肥；还有一个主题是“巴西首都是布宜诺斯艾利斯”的页面，列出各种影视作品中有关巴西的谬误。
偏好小说改编和苦涩甜蜜结局
TV Tropes有一个主题为“荣誉胜过理智”的词条，列举了各种为了成就荣誉或傲慢抛弃理智的情节。奥斯卡评审们似乎很吃这一套，添加了以上情节的电影获得提名的几率就比其它题材高出４倍。
此外，结局苦涩又不失甜蜜的电影也是入围奥斯卡的常胜军 ，比起其它影片，这类结局的电影入围的可能性高出近３倍。
导演彼得·杰克森（Peter Jackson）的《指环王》便是一个好例子。《指环王》三部曲的结尾，主角佛罗多告别了好友山姆，离开中土世界到大海彼岸疗伤。该片深得评审青睐，并在2004年的奥斯卡颁奖典礼上捧下“最佳电影”小金人。
除了结局桥段外，《指环王》还有两个容易入围奥斯卡奖的元素。首先，它是由原著小说改编；其它取得成功的原著改编电影还包括《英国病人》（1996）、《贫民窟的百万富翁》（2008）和《阿甘正传》（1994）。杰克森的电影中令人屏息的壮阔景色也是得奖的一大助力，《走出非洲》（1985）、《泰坦尼克号》（1997）和《与狼共舞》（1990）等得奖影片也都拍出了壮丽的自然风光。
戏剧化情节及悲剧都是好元素，不过老套和暖心的情节也必不可少。角色幸福成婚的桥段可以提升电影入围奥斯卡最佳影片奖的机会。
酒鬼常能帮忙
不可不提的还有电影中常见的酒精元素。TVTropes的使用者发现，在今年角逐最佳影片奖的８部电影中，有４部出现了酗酒的角色。在《一个明星的诞生》一片中，布莱德利·库珀（Bradley Cooper）所饰演的杰克森·缅因是一名曾事业辉煌但逐渐走下坡的歌手，因酗酒而意志消沉。《绿皮书》中的男配角马赫夏拉·阿里（Mahershala Ali）扮演一名天才钢琴师，经常喜欢来上一两瓶“顺风牌”威士忌。《黑色党徒》中 的3K党成员艾芬豪总是处于醉酒状态，而传记电影《副总统》里的迪克·切尼和总统布什都有酗酒问题。
这还没算上《波希米亚狂想曲》中酗酒过度的场景，或是墨西哥电影《罗马》中因为寂寞和挫折而不断饮酒的情节。两部电影同样获得奥斯卡最佳电影提名。
想要提名奥斯卡奖，不妨尝试上述的各种电影题材和元素。不过，只要拍一部改编自真实故事的揪心电影，再加上酒鬼和壮阔景致，是否就能保证赢得奥斯卡奖呢？答案是否定的。因为分析显示，没有特定的电影题材在统计数据中拥有绝对的得奖优势。
剧情远非一切
研究也显示，单是获得奥斯卡奖提名，对票房就有莫大助益。虽然特定电影桥段和设定有助于入围奥斯卡，但想角逐“最佳电影”还必须满足其它条件，其中包括在过去一年必须至少连续七天在洛杉矶地区的影院播映。为了满足这项条件，Netflix特地让其制作的电影《罗马》在洛杉矶短暂上映。该片讲述70年代一个墨西哥中产家庭及女佣的故事。
根据美国社会学家罗斯曼（Gabriel Rossman）和席尔克（Oliver Schilke）2014年发表的奥斯卡研究，影片上映日期对于是否入围奥斯卡也是非常重要的决定性因素：越靠近年底上映的电影，被提名的几率就越高。因为提名名单是在1月公布，此时评委对刚放映不久的影片还记忆犹新，而从提名揭晓到颁奖前夕，制片方还有时间努力争取奥斯卡评委手中的一票。奥斯卡奖由大约8200名评委针对17个大类投票，但由于评委名单保密，外界无从得知确切人数。
欲获奥斯卡提名，除了电影内容外，广告预算也是重要因素。Netflix为《罗马》一片投入多年来最高的奥斯卡公关项目预算。《纽约时报》引述公关专家估计，Netflix启动的资金可能高达2000万美元。
由此看来，剧情桥段和壮阔的景色虽然是不可或缺的元素，但还得要有充足的预算，才能幸运捧上“小金人”。