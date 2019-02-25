如何赢得奥斯卡奖评委们的心？

（德国之声中文网）如果你有兴趣拍一部能获得奥斯卡奖的电影，这里有几个实用的建议：翻翻报章杂志或找几本历史书籍，选一个戏剧化的真实事件加以改编。因为最常获得奥斯卡奖提名的就是剧情锥心赚人热泪的真实故事。重要的是，剧情要充满戏剧张力。

在有资格角逐奥斯卡奖的各类型影片中，获得提名或是最终摘下“最佳影片”桂冠的，绝大多数都是剧情片。

这张图表显示：19%获得提名资格的影片为剧情片；而赢得“最佳影片奖”的电影更有高达38%的比例是此类影片。喜剧片的情况则正好相反：许多喜剧片有资格获得奥斯卡提名，但真正折桂的极少。

评委们之喜好

除了“剧情片”这个大方向外，还有哪些电影元素能征服奥斯卡奖评委，增加获得“最佳影片奖”提名的机会呢？

如果你锁定了一个真实故事作为拍片题材，情节却不够丰满，不妨发挥想象力添加一点虚构内容——这完全在评委的接受范围内。不少获得提名或得奖的影片就是现成的例子：伊斯特伍德（Clint Eastwood）执导的传记式电影《美国狙击手》以狙击手克里斯·凯尔（Chris Kyle）的真实经历改编，片中凯尔的死对头是以不同人物为原型糅合而成的角色，该片获得了最佳影片提名。《为奴十二年》改编自索罗门·诺瑟普（Solomon Northup）的自传，讲述他被绑架成为奴隶的故事。为了增加戏剧张力，编剧缩短了有关诺瑟普身份来历的司法诉讼时间。这部电影获得2013年奥斯卡金像奖。

若你真的依照这份分析拍出了精彩电影，在好莱坞的杜比剧院捧下小金人，届时除了感谢评审外，可别忘了谢谢电视桥段数据库TV Tropes.org的辛勤用户。TV Tropes是一个类似维基百科的网站，电影戏剧爱好者可在这个平台上，按照电影、电视剧、游戏、动漫等分类，将剧本类型、情节走向和常见桥段等内容登入数据库。

德国之声便是通过TV Tropes的数据库，统计出哪些情节和桥段有助电影获得奥斯卡最佳影片提名。根据分析，一旦添加了某些特定元素，便能大大提高入围提名圈的可能性。

手法

德国之声分析了TV Tropes数据库中自2000年起获奥斯卡奖提名的2682部影片，找出奥斯卡奖评委会在过去20年间对电影作品的品味及偏好。

在TV Tropes网站上，使用者拆解了各种电影情节，语带讽刺地点出各种频繁出现的套路，例如主角们总是幸福快乐步入婚姻、向其它电影“致敬”的情节、管家就是杀人凶手等桥段。该网站的使用者不仅能将搜集总结出的常见情节填写入相关词条中，甚至能为某个桥段创建新页面。其中一些页面的主题相当有意思，比如将寿司放在人体上（通常以女性为主）、胖小孩被送去夏令营减肥；还有一个主题是“巴西首都是布宜诺斯艾利斯”的页面，列出各种影视作品中有关巴西的谬误。

偏好小说改编和苦涩甜蜜结局

TV Tropes有一个主题为“荣誉胜过理智”的词条，列举了各种为了成就荣誉或傲慢抛弃理智的情节。奥斯卡评审们似乎很吃这一套，添加了以上情节的电影获得提名的几率就比其它题材高出４倍。

此外，结局苦涩又不失甜蜜的电影也是入围奥斯卡的常胜军 ，比起其它影片，这类结局的电影入围的可能性高出近３倍。

导演彼得·杰克森（Peter Jackson）的《指环王》便是一个好例子。《指环王》三部曲的结尾，主角佛罗多告别了好友山姆，离开中土世界到大海彼岸疗伤。该片深得评审青睐，并在2004年的奥斯卡颁奖典礼上捧下“最佳电影”小金人。

除了结局桥段外，《指环王》还有两个容易入围奥斯卡奖的元素。首先，它是由原著小说改编；其它取得成功的原著改编电影还包括《英国病人》（1996）、《贫民窟的百万富翁》（2008）和《阿甘正传》（1994）。杰克森的电影中令人屏息的壮阔景色也是得奖的一大助力，《走出非洲》（1985）、《泰坦尼克号》（1997）和《与狼共舞》（1990）等得奖影片也都拍出了壮丽的自然风光。

戏剧化情节及悲剧都是好元素，不过老套和暖心的情节也必不可少。角色幸福成婚的桥段可以提升电影入围奥斯卡最佳影片奖的机会。

酒鬼常能帮忙

不可不提的还有电影中常见的酒精元素。TVTropes的使用者发现，在今年角逐最佳影片奖的８部电影中，有４部出现了酗酒的角色。在《一个明星的诞生》一片中，布莱德利·库珀（Bradley Cooper）所饰演的杰克森·缅因是一名曾事业辉煌但逐渐走下坡的歌手，因酗酒而意志消沉。《绿皮书》中的男配角马赫夏拉·阿里（Mahershala Ali）扮演一名天才钢琴师，经常喜欢来上一两瓶“顺风牌”威士忌。《黑色党徒》中 的3K党成员艾芬豪总是处于醉酒状态，而传记电影《副总统》里的迪克·切尼和总统布什都有酗酒问题。

这还没算上《波希米亚狂想曲》中酗酒过度的场景，或是墨西哥电影《罗马》中因为寂寞和挫折而不断饮酒的情节。两部电影同样获得奥斯卡最佳电影提名。

想要提名奥斯卡奖，不妨尝试上述的各种电影题材和元素。不过，只要拍一部改编自真实故事的揪心电影，再加上酒鬼和壮阔景致，是否就能保证赢得奥斯卡奖呢？答案是否定的。因为分析显示，没有特定的电影题材在统计数据中拥有绝对的得奖优势。

剧情远非一切

研究也显示，单是获得奥斯卡奖提名，对票房就有莫大助益。虽然特定电影桥段和设定有助于入围奥斯卡，但想角逐“最佳电影”还必须满足其它条件，其中包括在过去一年必须至少连续七天在洛杉矶地区的影院播映。为了满足这项条件，Netflix特地让其制作的电影《罗马》在洛杉矶短暂上映。该片讲述70年代一个墨西哥中产家庭及女佣的故事。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《低俗小说》 (1994年) 昆汀的《低俗小说》获得7项奥斯卡提名，但最后只拿到奥斯卡最佳原创剧本奖一个奖项。影片叙事方式独特，看似独立的小故事打乱了时间线 ，充斥着暴力和黑色幽默，而其中的经典对白和狐步舞更是令人难忘。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《钢琴家》 (2002年) 这部电影取材波兰犹太作曲家、钢琴家斯皮尔曼（Wladyslaw Szpilman）的回忆录，讲述了这位钢琴家在纳粹德国侵占波兰华沙期间的遭遇。这部电影获奖无数，也夺得三项奥斯卡大奖（最佳男主，最佳导演，最佳改编剧本），但是最后与最佳影片奖失之交臂（当年获奖的是歌舞剧《芝加哥》）。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《洛城机密》 (1997年) 这部电影改编于同名小说，由柯蒂斯·汉森执导，凯文·史派西、罗素·克劳等人联袂出演。影片背景设在50年代的洛杉矶。影评人表示，复杂的情节成功地表现了二战后犯罪猖獗、警界腐败的洛城。 这部电影获得了奥斯卡最佳女配和最佳改编剧本奖，但未能将最佳影片奖（被提名）收入囊中。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《为所应为》(1989年) 由史派克·李编剧、执导、出演的这部悲喜剧电影，通过讲述发生在意大利餐馆中的琐事，反映了美国的种族冲突，助燃了美国社会针对种族歧视的讨论。不过，该片未能获得任何奥斯卡奖项。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《华尔街》 (1987年) 这部由奥立弗·斯通执导的影片，让迈克尔·道格拉斯获封奥斯卡最佳男主角，也让查理·辛成为好莱坞当红明星。影片描写了金融圈人士的贪婪和不择手段，是对美国金融资本主义物质至上的反思与批判。不过，该片未能获得奥斯卡最佳影片奖。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《出租车司机》 (1976年) 这部由马丁·斯科塞斯执导、罗伯特·德尼罗和朱迪·福斯特主演的电影，被看作美国70年代最重要的一部电影。演员们的精湛演技和电影的写实主义风格备受影评人推崇，被认为是斯科塞斯最经典的作品之一。不过，该片没有获得任何奥斯卡奖项。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《逍遥骑士》 (1969年) 该片由丹尼斯·霍珀执导，彼得·方达和杰克·尼克尔森担任主演，饰演骑摩托穿越美国南部的车手。影片中对话不多，主要表达了一种摩托车手的生活态度以及一望无际高速公路上的自由感。这部影响深远的电影获得了两项奥斯卡金像奖提名，但没有得奖。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《惊魂记》 (1960年) 很多人都对玛莉莲（图左）在浴室中被杀的这一幕记忆犹新。大导演希区柯克的这部电影被评为美国最佳惊悚片和最重要的一百部美国片之一。惊悚、悬疑的剧情让观影者体验到前所未有的恐怖气氛。不过，这部被影迷封为“现代恐怖片之母”的影片没有获封奥斯卡最佳影片。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《正午》 (1952年) 四名恶人出狱后放话某日正午12点回小镇寻仇，警长一人单刀赴会——这部黑白西部片被看作是美国电影史上最重要的电影之一，获得了6项奥斯卡提名、4项奥斯卡大奖（此前西部片很少得到奥斯卡提名或奖项），不过该片与最佳影片奖失之交臂。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《公民凯恩〉 (1941年) 这部影片上映时并没有得到观众们的好评，如今该片成为电影史上的一座里程碑。影片讲述了美国报业大王凯恩（Charles Foster Kane）的一生，由奥森·威尔士执导。该片获得了1942年奥斯卡的9项提名，但最后只获得了最佳原创剧本一个奖项。 作者: Milena Grundmann



根据美国社会学家罗斯曼（Gabriel Rossman）和席尔克（Oliver Schilke）2014年发表的奥斯卡研究，影片上映日期对于是否入围奥斯卡也是非常重要的决定性因素：越靠近年底上映的电影，被提名的几率就越高。因为提名名单是在1月公布，此时评委对刚放映不久的影片还记忆犹新，而从提名揭晓到颁奖前夕，制片方还有时间努力争取奥斯卡评委手中的一票。奥斯卡奖由大约8200名评委针对17个大类投票，但由于评委名单保密，外界无从得知确切人数。

欲获奥斯卡提名，除了电影内容外，广告预算也是重要因素。Netflix为《罗马》一片投入多年来最高的奥斯卡公关项目预算。《纽约时报》引述公关专家估计，Netflix启动的资金可能高达2000万美元。

由此看来，剧情桥段和壮阔的景色虽然是不可或缺的元素，但还得要有充足的预算，才能幸运捧上“小金人”。



