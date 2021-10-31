如何读脸——人类复杂的面部表情

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如果说眼睛是心灵的窗户，那么脸就是窗框。面部表情透露的信息，可能超出你的想象，哪怕你以为自己面无表情的时候。
曾几何时，人们说面部表情是一种通用语言。我们现在知道，视觉和听觉的表达，在不同的国家和文化中可能有不同的含义。但研究人员认为，我们的面部表情仍然可以交流一些共同的情绪。有人认为，人有七种基本情绪：喜悦、惊讶、悲伤、轻蔑、厌恶、恐惧和愤怒。
人的脸部共有43块肌肉，分为两组：一组用来咀嚼，一组用来表情。有人说，微笑比较容易，因为它比皱眉头需要动用的肌肉少。事实上，这可能是错误的。一些研究表明，微笑和皱眉需要的肌肉数量相等。但是，谁在乎呢？微笑吧，它能够比语言更快速地表达欢乐。
心理学家研究面部表情中隐藏的含义。因为有时候，我们并没有意识到我们在表情达意。我们可能认为自己面无表情，但是别人仍然能够从脸上读出信息。比方说，你的嘴角末端自然下垂，有些人会认为你态度消极、不值得信任或者正在生气。嘴角上扬的脸通常被认为表示积极向上。这是不公平的，因为有些人天生就是那个样子。
面部表情对人类交流至关重要。让我们看看美国前总统特朗普，不管你是喜欢还是讨厌，他还真是表情艺术大师——只是他的脸可能并不总是告诉我们真相。就像他这样，人们使用嘴部动作，如噘嘴表示蔑视，来掩饰眼睛里的微妙表情，避免眼睛说话真话。
这是英国前首相梅与英国女王伊丽莎白二世在一起。你是否认为，梅在女王身上闻到了异味，作出了恶心的表情？当然不是。根据英国进化论奠基人达尔文的理论，皱鼻子可能是人们保护自己免受有毒气体伤害的一种方式。但是，正如我们常见的那样，面部表情也经常遭到误解，特别是被人抓拍的时候。
悲伤的泪水和喜悦的泪水一样常见。但你总能把它们区分开来吗？方法是：看清楚整个画面。那只手下面藏着一个微笑吗？显然没有。再看看眉毛——当它们向上扬起时，可能意味着惊喜；当它们向下垂坠时，则显示出悲伤、愤怒或恐惧。眉毛可以和眼睛一样会说话。
这是葡萄牙足球运动员罗纳尔多。他是在怒发冲冠呢还是在强烈关注？他紧张的眼神可能意味着这两种情况。看到他紧蹙的眉毛和拉长的嘴巴了吗？这表明他在生气。但愤怒是一种复杂的 "复合情绪"，拥有不同的层次。就像所有的面部表情一样，如果你能看到和听到这个人的整体情景，就更能读得懂他的表情。这需要练习。
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