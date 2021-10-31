如何读脸——人类复杂的面部表情

难以读懂的复杂情感

这是葡萄牙足球运动员罗纳尔多。他是在怒发冲冠呢还是在强烈关注？他紧张的眼神可能意味着这两种情况。看到他紧蹙的眉毛和拉长的嘴巴了吗？这表明他在生气。但愤怒是一种复杂的 "复合情绪"，拥有不同的层次。就像所有的面部表情一样，如果你能看到和听到这个人的整体情景，就更能读得懂他的表情。这需要练习。