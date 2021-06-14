如何说服外国不用华为？美国打钱！

(德国之声中文网) 在过去几年中，美国阻止其他国家使用华为电信设备主要依靠"大棒政策"，即警告盟国一旦使用来自中国厂商的电信设备，就会冻结在情报、军事等领域的合作。这种强硬施压的手段并不对所有盟国都有效。比如德国，尽管已经提升了外国电信设备供货商的准入门槛，但是坚持拒绝彻底排除华为。德国的几大电信运营商在建设5G网络时，也或多或少地使用了华为设备。

这些国家不愿彻底禁绝华为的原因有许多。华为在5G技术领域研发起步较早，目前已经积累了相当的技术优势；依托先发优势以及中国研发人员相对较低的人工成本，华为的设备也比爱立信、诺基亚等竞争对手的同级产品更加便宜；不愿意激怒北京也是重要原因。

贝尔格莱德街头的华为广告

胡萝卜政策

现在，美国开始采用"胡萝卜政策"，试图至少消解掉华为设备的"价廉优势"。据《华尔街日报》报道，美国国会的多名跨党派议员正在支持上个月出炉的一项法案，该法案将允许中欧和东欧国家也接受美国的对外援助，专门用于购买非中国的电信设备。

美国现行法律只允许向发展中国家提供某些援助贷款。比如，在2020年秋天，美国政府开始积极向欠发达国家提供援助，换取对方首选爱立信、诺基亚而非华为的电信设备。就在5月，一个由美国政府支持的财团击败一个由中国政府资助的竞争对手，获得援助埃塞俄比亚建设移动通信网络的合同。美国政府此前表示，将为与中国关系密切的埃塞尔比亚提供最高5亿美元的贷款。

中欧、东欧国家并非所谓的"穷国"，不在美国现行法律的"发展中国家"范围内。但是，中东欧国家的财力与传统发达国家相比依然很有限，在这一背景下，华为产品的价格就显得十分诱人。美国国会酝酿的新法案就是针对这些国家。发起该法案的俄亥俄州民主党众议员卡普图尔(Marcy Kaptur)对《华尔街日报》说，法案将允许中东欧国家也接受美国的援助资金来购买非中国厂商提供的电信设备。她预计该法案将在今年内获得通过；该法案与最近其他旨在制衡中国政府的立法一样，得到两党的广泛支持。

与此同时，美国政府正计划在今后几年内为各国负责5G网络建设的外国政要、监管官员、专家学者提供培训。该培训计划由美国国务院和商务部牵头。负责电信和技术外联工作的代理副助理国务卿安德森(Stephen Anderson)对《华尔街日报》说："拜登-哈里斯政府将5G安全视为高度优先事项。"他说，美国专家将就建设5G网络所需的成本、法规和网络安全考虑向各国提供建议，以劝说它们不要使用华为及其他中国设备。

美国方面近年来一直怀疑华为设备有朝一日会被中国当局用作开展间谍行为的"后门"，但是华为一再否认其设备会被用于间谍活动。

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