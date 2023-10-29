如何识别以哈冲突中的假新闻？

（德国之声中文网）是否如一段Tik-Tok视频声称的那样，有数十名哈马斯战士通过滑翔伞进入以色列？

足球运动员罗纳尔多真的像另一段视频声称的那样在比赛后举起巴勒斯坦国旗吗？

自以色列和哈马斯之间的战争爆发以来，这些只是社交媒体上广泛分享的众多视频中的两个。

正如德国之声的事实核查团队在分析中澄清的那样，这两段视频都是假的。

一个重大的挑战在于：随着大量用户上网搜索新闻，以了解中东正在发生的事情，被歪曲的事实也趁机得以大量传播。

“这些虚假信息、错误信息、宣传和迷惑信息的数量，是我在所有冲突事件中见过的最多的。”大西洋理事会数字取证研究实验室（Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab）的执行编辑卡文（Andy Carvin）最近告诉德国之声。

那么，在战争时期以及政治和军事紧张局势加剧的情况下，用户如何识辨识真伪呢？以下是德国之声事实核查团队的一些建议。

情绪核查

尤其是在战争时期，有些信息可能会引起争议、令人震惊和令人痛苦。

例如，网上流传的一段被德国之声认定为虚假信息的视频声称以色列士兵绑架了两名巴勒斯坦小女孩。这样的视频可能会引起愤怒、悲伤和其他情绪。它还可能导致你支持冲突的一方或另一方。像这样的假新闻恰恰在涉及强烈情绪时最为有效。

认知心理学家莱万多夫斯基（Stephan Lewandowsky）不久前告诉德国之声，“假新闻往往会激起接收者的愤怒情绪”。

“我们知道，无论你喜欢与否，人们都会接触到令人愤怒的信息。”莱万多夫斯基说，“这使得它们更有可能像病毒一样传播。”

回答这些问题可能会帮助您在接触信息之前保持一定程度的谨慎：

——这段视频/文字给你的感觉如何？

——这个问题是否因为强化了你的某些观点而触发了你的情绪？

——谁可能有兴趣传播这个故事，为什么？

——是否有任何蛛丝马迹表明其来源可疑？

——关于这个问题，你的直觉告诉了你什么？

来源核查

许多用户现在不是直接通过特定的新闻网站或应用程序，而是通过社交媒体平台、在线搜索引擎或聚合器来访问战时新闻。这些被称为“旁门左道”。

在某些情况下，这削弱了用户与通常发布可靠信息的品牌媒体之间的联系。

这使得在社交媒体上确定某些信息的来源变得更加困难。

然而，了解来源是确定视频、图片或文章是否可靠的关键。即使信息是真实的，识别它的来源也有助于了解其议程设定和可能的偏见。

如果社交媒体帐户与某人相关联，请检查他们还发布了哪些内容以及发布地点。在其他平台上查找他们，如果他们说自己在媒体机构工作，请在这些媒体官网搜索他们。另外，尝试了解他们还发表了哪些有关战争的内容，以确定他们是否具备相关知识。

如果该账户关联一个网站，请查看其“关于我们”部分或寻找一个标注，该标注也许可以为您提供有关其共享的信息类型、资金渠道以及是否有任何政府或商业参与的更多详细信息。

对于可能被篡改过的图片或视频，反向图片搜索可以帮助你追踪其来源。

要进行反向图像搜索，请拍摄照片或屏幕截图并将其放入GoogleImages或TinEye等搜索引擎中进行查验。

内容核查

2023年10月早些时候，一段视频声称埃及已加入战争，派出数百辆坦克进入加沙。然而，德国之声的事实核查显示，该视频并未提供任何证据支持这一说法。

详细查看视频后发现其中存在矛盾和不一致之处。

在其他地方搜索相关信息，尤其是查找可靠的新闻机构是否也报道过此类说法，可能会有所帮助。

埃及直接参与冲突可能会被广泛报道。但是，在这种情况下，在线搜索发现，没有一家知名媒体报道过埃及计划参战。

此外，您可以查看专门揭穿假新闻的网站，例如Factcheck.org、Snopes和Full Fact，您还可以查看知名新闻机构的事实核查部门。

如果某个故事被怀疑是杜撰的，其中一些网站可能已经对其进行了核查研究。

针对上述信息，事实核查网站PolitiFact写了一篇文章称，“没有可信的新闻报道或政府声明表明埃及现在与以色列处于战争状态”。

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