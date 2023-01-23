如何让孩子在多语环境中自然成长？

（德国之声中文网）两岁半的恩里克坐在客厅的地板上，手里拿着一本有着各种色彩和形状的图画书。他的母亲克洛伊用法语问道：「红色三角形在哪里？」 。恩里克用法语回答「这里！」，并且用手指敲了敲红色的三角形。他的父亲胡安用西班牙语问道：「黄圈在哪里？」。恩里克手指出正确答案并以西班牙语回答：「在这里！」。

世界上有越来越多的孩子像恩里克一样，在成长过程中同时掌握两种或多种语言。法国妈妈克洛伊和西班牙爸爸胡安与恩里克和八个月大的爱丽丝住在马德里附近，像许多跨文化夫妇一样，这对父母也希望他们的孩子能学习两种语言。

一个正确的策略？

为了确保这一点，克洛伊几乎只和两个孩子讲法语，胡安也几乎只讲西班牙语。在夫妻之间，他们对彼此讲西班牙语 -- 他们共同的家庭语言。专家称这种方法为「一人一语」，这是在多语言教育中已经确立的几种方法之一。

对于来自法兰克福的耶利兹一家来说，情况有点不同。耶利兹和她的丈夫都出生在土耳其，他们在家里与两个女儿梅丽莎和米拉讲土耳其语，这是他们的母语。这位母亲表示：「在外面，例如日托中心、学校和玩耍时间，孩子们都说德语。」专家们通常称这种方法为「在家与在外」。

此外，还有基于活动区分的语言学习法：例如，一家人在吃饭时说阿拉伯语，在玩耍时说法语。或者基于时间的方法：例如，在早上穿衣服和吃早餐时说中文，在晚上说德语。

尽可能在语言方面多给予激励

许多家长想知道哪种方法最好，以及如何才能最严格地做到这一点。但研究表明，多语言教育并不取决于一种完美的策略。不来梅应用科学大学的语言治疗学教授沙芙-瑞特费德（Wiebke Scharff Rethfeldt）建议应该「尽可能频繁地以不同的方式刺激孩子的语言反应」，例如多与孩子们谈论各种话题。

沙芙-瑞特费德指出，使用哪种语言不应该是父母的严格规定，而是选择感到最舒适的语言，这也是开头提到的两个家庭选择语言的方式。胡安说：「法语和西班牙语对我们来说都是最自然的语言，而且我们会很自然地用这两种语言与孩子们交谈。耶利兹也提到：「土耳其语是我们能够最好地表达我们的感受的语言。」

保持灵活并允许例外

沙芙-瑞特费德同时强调，多语言家庭应该保持灵活，在合适的时机变换语言，这能让父母和孩子们保持学习语言的乐趣。

胡安说，例如当克洛伊的母亲从法国来访时，他也说法语。克洛伊也会在与西班牙朋友聚会时，和恩里克一起说西班牙语。耶利茨一家人的情况也是如此。例如，在与DW的电话访问中，其中一个女儿用土耳其语问了妈妈一些问题，但耶利茨用德语回答她，因为她当下的采访是以德语进行的。

沙芙-瑞特费德说，儿童是非常强大的语言学习者。即使他们偶尔听到不正确的句子，他们也能学到正确的语法规则。

同孩子交流最重要

允许混合使用语言

耶利茨说，他们也曾遇过德语单词在翻译成土耳其语时含义丢失的情况，「在日常生活中，你根本不可能百分之百地分开（不同语言）」。如今，语言治疗师都认为，语言混合使用是完全允许的。因为儿童知道哪个词属于哪种语言，他们在子宫里已经学会根据声音来区分语言。

多语言教育是否也有缺点？

有一个持续存在的迷思，即多语言儿童开始说话的时间比较晚，还有可能导致语言发展障碍。然而，这一点早已被推翻。沙芙-瑞特费德指出：「语言发展障碍已经证明是先天性的，并不是由多语言引发的。」大约有8%的儿童有这种障碍 -- 这同样适用于单语和多语儿童。

尽管如此，一个孩子要想把两种语言说到和同龄单语孩子相同的水平，可能需要更长的时间。然而，这并不是因为语言发展速度减慢，而是因为双语儿童需要更多的时间来获得语言的输入。

多语言儿童对世界的看法不同

接触两种文化

多语言教育没有缺点，反而对整个家庭有很多好处。例如，耶利茨的女儿在全家去土耳其度假时，可以轻松地与奶奶和爷爷沟通，「就像一座通往祖父母的桥梁」。沙芙-瑞特费德说：「能够用一种以上的语言进行交流，使你更能接触到不同的文化和生活方式。」

另一个好处是，当儿童已经会说两种语言时，他们学习第三种或其他语言就会容易得多。沙芙-瑞特费德提到，在双语环境中长大的孩子已经知道，不可能逐字地翻译另一种语言的表达。

耶利茨也注意到了这一点，她说：「我们最近找了一个互惠生，她和孩子们一起说英语。」她的小女儿米拉像一块海绵一样吸收了新的语言，「她甚至已经能说出完整的句子了，这对我们来说是一个很棒的惊喜」。

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