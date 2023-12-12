如何让中国人多生娃？专家：发育儿补贴

（德国之声中文网）民间机构“育娲人口研究智库”官方微信号本周发布一篇该智库专家团队署名文章，呼吁大力发放生育补贴。这篇文章称，当前中国面临内需不振和生育率低迷两大难题。大力发放生育补贴，短期刺激消费、扩大内需，长期提振生育率、提升社会活力，一举多得。

中国新出生人口自2017年以来连续六年下滑，在2022年首次跌破千万，降至956万。中国人口进入负增长时代。

由任泽平、梁建章等5位人口经济专家联署的这篇文章写道，“当前中国经济，孩子是最好的投资”。作者认为，目前基建投资趋于饱和、制造业产能过剩、房地产供给总量平衡、教育出现过度竞争，但是在孩子数量上的投资是不够的。

国家发钱1-3万亿

育娲人口2022年发表的生育成本报告称，中国人养育一个孩子抚养到18岁所花的成本相对于本国人均GDP的6.9倍，几乎是全球最高的（德国是3.64倍，美国是4.11倍，日本是4.26倍）。而中国人平均生育意愿（理想子女数）也几乎是世界最低的。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

撰文的专家认为，要提高生育率，就需要减轻育龄家庭的生育成本。而发放育儿补贴，是降低生育成本最主要、最直接的方式。

近年来，为了鼓励生育，中国不少省份和城市推出生育或育儿补贴的相关政策，但似乎收效甚微，而且很多政策并未落实。

文章作者们认为，育儿补贴由中央层面出台更为合适，因为大多数地方政府并没有足够的财力补贴生育，只有中央财政才有这个财力，建议从国家层面建立鼓励生育基金。

对于生育补贴的具体方案，作者们建议按照孩子数量针对家庭发放，给有孩家庭每月1000-6000元。比如一孩家庭补贴1000元，二孩家庭补贴3000元，三孩家庭补贴6000元。按上述补贴计算，即一孩家庭补贴1000元，二孩家庭平均每孩补贴1500元，三孩家庭平均每孩补贴2000元。“按此计算，大约需要提供1-3万亿左右的补贴。”

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



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多地开始关闭幼儿园

人口“负增长”的效应已在一些地方的幼教机构开始显现。11月29日，湖南省教育厅发布通知称，为科学应对因出生人口总体下降、城镇化发展带来的基础教育各学段学龄人口变化，各地应调整优化省内中小学幼儿园布局。

通知提到的方案之一是“有序组织幼儿园设并转撤”。具体原则包括在城镇新增人口集中地区新建、改扩建公办幼儿园，农村地区原则上不再新增幼儿园。

“21世纪经济报道”11月曾报道，中国户籍人口第一大县安徽省临泉县，在今年8月关闭了50所民办幼儿园，占全县幼儿园总数的近12%。其他地区也传出幼儿园大面积关停的消息。

据中国官方的最新统计数据指出，2022年，中国的幼儿园有28.92万所，相比前一年减少了5600多所，不仅下降了1.9%，更是自2008年以来，首次出现负成长。

（综合报道）

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