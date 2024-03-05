如何解讀中國經濟增長目標與軍費增幅？

（德國之聲中文網）中國總理李強週二（3月5日）在全國人大會議首度發表政府工作報告，將2024年國內生產總值（GDP）增長目標訂為「5%左右」。李強說，「實現今年預期目標並非易事」，並重申了強調「高質量發展」等說法。

中國今年訂定的GDP增長目標與去年相同，符合許多海外專家的預期。不過，投資人並未受到官方增長目標的刺激。

5日上午，香港恆生中國企業指數下跌達2.6%，是1個多月以來最大跌幅；滬深300指數亦有震盪。分析指，這顯示市場對於人大會議首日的失望情緒，因為投資人希望看到更強力的財政政策來刺激經濟。

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路透社引述法國巴黎資產管理公司的亞太分析師羅念慈觀點稱，北京設下5%的目標，藉此來「管控市場預期」，如果領導階層能夠「繼續堅定推動寬鬆措施一段時間」，這個目標就會是現實的。

中國東吳證券分析師陶川（Tao Chuan）則認為，去年的統計比較基礎較低，但今年不像去年，因此要實現5%的經濟增長會更困難，設下這一目標可能代表北京領導階層願意支持經濟成長。

經濟措施有哪些？

今年的中國政府工作報告大體延續去年中共中央經濟工作會議「唱響中國經濟光明論」的基調，著重於「鞏固經濟回升向好態勢」。李強稱，新冠疫情以來，中國的「經濟恢復發展本身有不少難題」，且有「長期積累的深層矛盾」，但在中共黨中央領導下，「中國發展必將長風破浪」。

報告內關於政府「工作任務」部分，第一條則提及此前各界關注的「新質生產力」，簡言之是「以科技創新推動產業創新」，欲促進產業鏈與供應鏈升級、培育新興產業、推動「數字經濟」等面向。隨著美國擴大限縮對中國的科技出口，中國盼能實現本土科技自主、降低對國外供應商的依賴。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



財政政策方面，李強表示「擬安排地方政府專項債券3.9萬億元，比上年增加1000億元」。赤字率則「擬按3%安排」，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。

外界最關注的則是「超長期特別國債」。李強宣布，該特別國債從今年起將連續發行數年，今年先發行1萬億元，目的是為了「系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目的資金問題……專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設」。

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美國財經媒體CNBC引述仲量聯行（JLL）經濟學家龐溟觀點指，此特別國債不計入赤字，且可依市場和經濟情況，在適當時機發行，以保障靈活性。

彭博社則分析，此舉顯示北京面對地方債台高築，嘗試把支出「集中化」；法國興業銀行亞太經濟學家姚煒（Yao Wei）形容這是「非常必要之舉」，因為「從整體財政融資情況看來，地方政府顯然缺乏財政資源……未來的趨勢應該是，國家以中央政府的信用來借貸」。

軍費與兩岸議題

軍事方面，中國今年軍費支出增幅達7.2%，與去年相同。在中國國家主席習近平執政10年多內，中國的軍費支出增加了1倍以上，從2013年的7200億元，提高到今年的1.67萬億元。

在工作報告內，李強針對港澳強調「堅定不移貫徹一國兩制」，以及「愛國者治港」和「愛國者治澳」原則；針對台灣則重申「一個中國」原則與「九二共識」，並稱「堅定不移推進祖國統一大業」。對此，台灣外交部發言人劉永健回應，李強說法是「老調重彈」，並重申「任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海現狀及國際公認客觀事實」。

路透社分析指，今年官方對台用詞更為強硬，省去了「和平統一」一詞。這不是北京第一次這麼做，但用詞的改變仍被視為對台立場可能有變化的可能跡象。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。



大西洋理事會政治學家宋文笛表示，北京對台措辭是「適度的強硬」，「在對台更強硬，以及穩定與台灣的國際盟友關係之間，北京似乎是在尋求平衡。」

新加坡南洋理工大學國防專家李明江認為，即使中國經濟問題嚴峻，台灣仍然是北京國防支出的重要考量因素。他稱：「中國展現出希望在未來十年內強化軍力，要在別無選擇開戰的情況下準備好打贏戰爭。」

中國的鄰國以及美國密切關注北京的國防預算。英國智庫國際戰略研究所（IISS）認為，在解放軍努力實現習近平「2035年全面現代化」的目標之際，購買新裝備可能會成為國防預算內最大的一筆支出。根據IISS數據，今年是中國連續第30年增加國防預算。

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