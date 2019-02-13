如何解决委内瑞拉的债务难题？

（德国之声中文网）自行宣布为委内瑞拉临时总统的国民大会主席瓜伊多（Juan Guaido）在今年1月曾对该国的"债主们"表示，如果他被承认为该国的合法领导人，他会寻求就该国高额的外债重新进行谈判。这一消息立即让委内瑞拉国债价格上扬，人们猜测这个拉美国家的债权所有人终于有希望拿到自己的钱。

35岁的瓜伊多表示，拥有据信为世界上最大石油储量以及丰富地下矿产资源（金、铁等）的委内瑞拉可以轻而易举地获得融资，并与债权方达成协议。

"新政府建立后，不但会偿还债务，还因为政府具备偿还信用，而可以重新获得融资"，瓜伊多表示。

截至2018年年底，委内瑞拉到期外债总额约为1400亿美元。这个石油国家所面临的最大问题是：债主众多，债务庞大。

委内瑞拉对外发行国债超过650亿美元，而中国和俄罗斯通过"贷款换石油"的方式拥有400亿美元到期国债。此外，还有一些公司得到开采权，比如加拿大矿业集团克里斯塔莱克斯（Crystallex）和石油巨头康菲石油公司(ConocoPhillips)。最后，没有得到货款的供应商也等着要钱。

国债持有人

今年1月，国际债务投资者已经要求加拉加斯政府偿还超过90亿美元的到期债务。康菲石油公司和克里斯塔莱克斯威胁称要以委内瑞拉的海外资产来抵偿10亿美元债务后，该国更加陷入困境。

在此之前，马杜罗总统领导的政府更喜欢向中国和俄罗斯偿还债务。这并不令人感到惊讶，毕竟中俄都属于对这位专制领导人表示支持的少数国家之列。

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包括富达基金（Fidelity）、太平洋投资管理公司(PIMCO)、贝莱德基金（BlackRock）和联博基金（AllianceBernstein）等投资公司的债务都无法得到偿还。瓜伊多似乎有意在时机恰当的时候偿还这些债务。

2月4日，委内瑞拉驻华盛顿特使维奇奥（Carlos Vecchio）表示，继任政府会承认"合法"及"金融性"的债务。但他并未明确表示，如何处理"贷款换石油"所产生的债务。

如果瓜伊多最终成功掌权，不会出现大量违约行为。但也没有债权人会立即得到偿付，许多基金交易人相信，错综复杂的委内瑞拉债务危机将成为主权债务领域有史以来碰到的最大难题。

现金换石油

中国现在发现，自己的处境与十年前所现象的完全不同。当时，北京认为与委内瑞拉之间的"贷款换石油"交易是一举两得的高招：既可以有效确保石油供应，又可以悄无声息地在美国后院扩大政治影响力。

如今，包括中国发展银行在内的中方债权人已经得到预警，他们持有的500亿美元贷款债权-其中有200亿已经到期-可能面临无法偿还的局面。早在2016年，北京就向马杜罗政府慷慨承诺，在2018年之前只需偿还利息，以便委内瑞拉可以动用资金阻止经济崩溃。

就理论而言，委内瑞拉所拥有的庞大石油资源足以为贷款提供强大支撑。但中国也许正在意识到，石油本身并非债务的正式担保品，而更是一种获取资金偿还债务的手段。如果新政府把中国的"贷款换石油"交易视为旨在大量购买委内瑞拉石油的非法行为，中国就可能遇上大麻烦。

"他们很担心反对派会上台，而且未必承认他们的合同，或者会在其中找到漏洞，"加拉加斯资本市场（Caracas Capital Markets）的委内瑞拉债务专家达伦（Russ Dallen）在近日向投资者发出的信件中如此表示。

尽管如此，其他分析人士却相信，新政府会承认委内瑞拉所欠北京的债务，因为不偿还中国债务会损害瓜伊多政府的可信度。

布尔提克资本市场（Bulltick Capital Markets）首席投资战略师维拉（Kathryn Rooney Vera）表示，任何债务违约行为都会对瓜伊多造成打击。"这也会同时影响他们今后发行债务的能力。因我不认为会发生这样的情况。"

美国贝克公共政策研究中心（Baker Institute for Public Policy）的柯林斯（Gabriel Collins）表示，即将到来的债务重组，包括可能的债务减记，都是中国"地缘经济失误"的典型例证。

"这会是一个令人痛苦的提醒，贷款给缺乏法治的不稳定政权是具有风险的，"柯林斯在最近发表的一篇分析中如此写道。

莫斯科之爪

瓜伊多曾释放信号，显示他希望承认积欠中国的债务，但对于俄罗斯却没有作出这样的表示。莫斯科被视为维系马杜罗政权的重要支柱，并曾一再出手援救马杜罗及其前任。2006年以来，委内瑞拉已经从俄罗斯得到至少170亿美元贷款或信用贷款限额。

如果俄罗斯总统普京继续维持马杜罗的财政生命线，或甚至继续廉价从委内瑞拉购买黄金，就会让危机继续拖延下去。

加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)大宗商品战略全球负责人克罗夫特（Helima Croft）表示，现在的问题是，普京是否相信"多给几十亿美元就能保住一个或多或少与莫斯科保持联盟的政权"。

"他们不仅得到石油，他们还得到了委内瑞拉大量土地，"克罗夫特表示。

但具有讽刺意味的是，如果莫斯科听任委内瑞拉债务违约，那么俄罗斯其实就有可能得到委内瑞拉最具价值的资产：委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）持有的、总部位于美国的石油巨头Citgo。

2016年，马杜罗向俄罗斯石油公司（Rosneft）提供Citgo的49.9%股份作为担保，以获得一笔贷款。剩下的50.1%股份-持有人是委内瑞拉国家石油公司-也是被当作了向俄罗所发售债权的担保。

不过，今年1月底美国对委内瑞拉石油公司向美国出口石油进行制裁，这让莫斯科面对的情况变得更加复杂。莫斯科认为这一制裁非法，俄罗斯财政部副部长谢尔盖·斯托尔恰克（Sergey Storchak）认为马杜罗现在遇上了麻烦。

"现在一切都看军队、士兵以及他们对于自己的职责和誓言究竟有多么忠诚。要作出其他评估是很难，甚至是不可能的，"斯托尔恰克对媒体表示。

不过如果俄罗斯还希望贷款能够得到偿还，就应该想想2000年他们的处境。当时400亿美元的前苏联时期遗留债务到期，普京和俄罗斯的债权人达成债务重组协议，三年之后这个石油资源丰富国家的债券就重新达到了投资级水平（意味风险水平较低）。