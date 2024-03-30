如何结束俄罗斯的侵略战争？乌克兰请求印度帮助

（德国之声中文网）在俄罗斯入侵乌克兰两年多之后，乌克兰正寻求扩大国际社会对其和平计划的支持，而印度作为莫斯科调停人的潜在作用及其作为全球南方领袖的地位正成为乌克兰的关注焦点。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周四（3月28日）抵达印度进行为期两天的访问。他对印度媒体说，新德里“是世界上一个非常重要的角色，我们需要印度来帮助乌克兰恢复公正持久的和平”。

库列巴的日程包括周五与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和副国家安全顾问会面。

“印度可以发挥非常重要的作用，让更多来自全球南方的国家走到一起。”库列巴对印度广播公司NDTV说，“如果印度坐在和平方案的桌边，也就是乌克兰提出的通过外交途径解决战争的倡议，那么许多其他国家会感到与印度坐在一起更安全和更舒服，他们也会加入这一努力。”

在新德里 乌外长库列巴与印度外长苏杰生举行会谈

德里尼赫鲁大学国际研究学院院长、印度政治学者马图（Amitabh Mattoo）告诉德国之声，印度总理莫迪上周与乌克兰总统泽连斯基通电话，这表明印度正将自己定位为乌俄冲突的潜在调解人或和平缔造者。

马图说：“乌克兰正在推动自己的和平计划。在莫迪谈话之后，人们感觉新德里将对基辅的利益更加敏感。”

他解释说，“鉴于新德里对莫斯科的影响力远大于任何西方国家，库列巴认为与新德里接触是合适的。”

印度与俄罗斯的长期关系

自俄罗斯发动乌克兰战争以来，印度一直保持中立，没有谴责莫斯科的无端入侵，同时与莫斯科保持贸易和能源联系，即便西方试图通过制裁扼杀俄罗斯经济。印度也因此招致西方批评。

库列巴本人曾在2022年批评印度购买俄罗斯石油。但本周他告诉《印度时报》，乌克兰并不反对印度与俄罗斯进行经济交往，并强调“乌克兰的红线是为俄罗斯的战争机器提供资金”。

不过，库列巴也强调，印度应该着眼于未来建立联盟，并敦促印度重新评估与俄罗斯的关系。

库列巴在接受《金融时报》采访时说：“印度与俄罗斯之间的合作在很大程度上是建立在苏联遗产的基础上的。”

他说：“但这不是将保留几个世纪的遗产，而是正在蒸发的遗产。”

德里尼赫鲁大学俄罗斯和中亚研究中心主任乌帕德耶 (Archana Upadhyay) 告诉德国之声：“库列巴表示，只要不为普京的战争机器提供资金，乌克兰就可以接受印度购买俄罗斯石油，这一声明意义重大。这是对印度在摆脱乌克兰困境方面可能发挥的作用的承认。 ”

印度在全球外交中的作用

在莫迪总理的领导下，印度取得了不少引人注目的外交成果，例如去年夏天成功主办了G20领导人峰会，并推动了金砖国家集团的扩大。

莫迪上周分别与泽连斯基和俄罗斯总统普京通了电话，表达了印度的立场，即对话和外交是结束战争的出路。莫迪还表示，印度将继续尽其所能支持和平解决冲突。

背景阅读：普京的权力游戏——从俄罗斯转向亚洲

印度战略专家莫汉（Raja Mohan）表示，库列巴本周的访问是双方一系列高层政治互动的结果，应该会为印度外长苏杰生访问基辅奠定基础。

莫汉告诉德国之声：“印度一直表示愿意为缓和局势做出贡献。重要的是，乌克兰已经开始对印度的立场和与全球南方国家的关系表现出更多的理解，尽管印度与莫斯科有着良好的传统关系。”

他补充说：“随着战争进入第三年，印度的利害关系也随之上升，因此印度非常希望在乌克兰进入新的平衡期时调整其与乌克兰的关系。”

瑞士和平峰会计划

库列巴访问印度之际，乌克兰正试图为将在瑞士举行的和平会议争取全球支持。

今年2月，在俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日的前一天，瑞士在联合国大会上表示计划应基辅的请求“在夏季之前”举行一次高级别国际和平会议。

俄罗斯拒绝参加此次会议。本周早些时候，俄罗斯联合国特使加季洛夫（Gennady Gatilov）表示，莫斯科“看不到”瑞士在没有俄罗斯参与的情况下主导和平进程的任何可能性。

莫斯科称，瑞士通过了欧盟对俄罗斯的制裁，并冻结了俄罗斯数十亿美元的资产，从而放弃了在冲突中的中立地位。

欧盟对俄实施钻石禁令 中国印度掏钱收购？

乌克兰东部前线大部分地区处于僵持状态。随着战争进入第三年，基辅的外交攻势旨在重新建立联盟，并再次强调允许俄罗斯实现其战争目标的全球后果。

2022年11月，乌克兰总统泽连斯基提出了“十点和平计划”，要求俄罗斯归还其占领的包括克里米亚在内的乌克兰领土，并撤出俄罗斯军队和军事资产。该计划还呼吁建立机制，起诉俄罗斯在入侵期间犯下的战争罪行。

俄罗斯拒绝乌克兰的提议。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在周五发表的报纸访谈中表示，莫斯科已准备好进行讨论，但不是以泽连斯基的和平计划为基础。拉夫罗夫说，瑞士官员曾努力通过纳入莫斯科的条件来确保俄罗斯参与和平峰会。

“印度要想作为全球南方国家的主要代表参加此次峰会，就必须在此做出平衡。” 德里尼赫鲁大学的俄罗斯专家辛格（Amitabh Singh）告诉德国之声。



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。