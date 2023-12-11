 如何看只有「愛國者」參與的香港區議會選舉？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

如何看只有「愛國者」參與的香港區議會選舉？

儘管選前港府施展渾身解數，推出鋪天蓋地的宣傳攻勢，在「愛國者治港」原則指導下的2023年香港區議會選舉投票率僅27.5%，創歷史新低。提名過程和賽果顯示，新制度進一步向大黨傾斜，令建制陣營的版圖更兩極化。港澳辦則指，新選制發展出「香港特色優質民主」。

图为2023年12月10日香港区议会选举期间警察在投票站外巡逻

图为2023年12月10日香港区议会选举期间警察在投票站外巡逻

（德国之声中文网）選前政府大力呼籲公務員投票，稱之為「責任」及「以身作則」。有不具名的公務員向DW表示，本身沒意慾投票，但礙於壓力最終都去了票站。他說身邊有幾個同事都如此：「政府要查公務員有沒有投票很容易，我們擔心它真的會秋後算帳。」

在投票日，記者也發現有人在二手買賣網站上，出售投票後政府發放的感謝卡，索價最高680港元。

建制票倉盡出 多個小黨盡墨

比較近年的直選數據，建制派得票率由2019年區議會選舉的29.2%，微跌至2021年新制立法會選舉的27.6%。2023年區議會選舉改制，清一色只有建制派候選人，把投票率大致看為得票率的話，數據與兩年前相若。但是在選民登記人數減少之下，建制派實際票數由前兩次選舉的逾120萬票，跌至今次119萬多票。

更多阅读：香港区议会选举投票率创新低

選前港府施展渾身解數，推出鋪天蓋地的宣傳攻勢，建制派全力催谷。分析指這個不到三成的比例，已幾乎等於建制派的所有票倉，反映在多輪政制整頓後，支持率並沒有增加。親北京的全國港澳研究會會長劉兆佳向有線新聞表示：「今次最重要的現象不是投票率問題，而是通過龐大的選舉動員及宣傳。一方面強化了特區政府內部組織動員的能力，亦強化了特區政府與愛國力量之間的協作。」

提名過程和賽果也顯示，新制度進一步向大黨傾斜，令建制陣營的版圖更兩極化。

最大黨民建聯派出120人參選，贏得109席之多，拋離第二名僅得27席的工聯會。而小型政黨，包括立法會議員田北辰創立的「實政圓桌」、行會成員湯家驆的「民主思路」，都全軍覆沒。兩者都因為無法取得足夠提名而只能派出一人參選，較以往大減。

香港特首李家超選後稱這次是高質量選舉

香港特首李家超選後稱這次是高質量選舉

新增的地區委員會（即「三會」）界別佔區議會總席次四成，由成員互選產生。這些委員由政府委任，並手握提名大權，當中不少人都來自主要政黨，令本已有地區樁腳的大黨在提名和競選時擁有更大優勢。選前稱民建聯「告急」的主席陳克勤滿意結果，稱在未來區議會工作上，仍要與不同黨派合作。

2019年區議會選舉，大量建制議員被民主派拉下馬，當中一百多人在今次新遊戲規則下「敗部復活」。至於佔比最多的政府委任議席，當局稍後會公佈分配名單。所有新議員將於明年元旦上任。

「香港特色優質民主」

中國外交部、港澳辦、中聯辦、駐港國安公署都回應選舉結果。

港澳辦指新選制發展出「香港特色優質民主」，稱是「公平公正，熱烈有序」，再批評反修例示威期間有人進入議會威脅國家安全，現在徹底終結「反中亂港分子及背後美西方外部勢力奪取特區管治權的圖謀」。

港澳辦聲明要求新當選議員要「善於」在五項要求「下功夫」，包括：全面準確貫徹一國兩制方針、破解矛盾、為民眾辦實事、團結方方面面力量、履職盡責。

特首李家超選後稱這次是高質量選舉。他在點票期間向傳媒形容，在市民參與、各方組織和投入度來說，「整個選舉都很成功」。他要求選管會成立專責小組調查選民名冊系統故障一事，於三個月內交報告。

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在X上發文指，區議會直選議席大減和篩選機制，嚴重削弱市民選擇代議士的能力，呼籲港府重建基本法保障的民主。

更多阅读：泛民絕迹 建制碰壁——為何他們首關出局？

被捕的三名社民運成員在週一點票結束後獲准以一萬港元保釋。

廉正公署正式起訴一名轉載前民主派區議員帖文的51歲女文員，指她煽惑他人投無效票，週一正式於法院提堂，她稱帖文只屬「開玩笑」，案件押後再訊。

（綜合報導，Phoebe Kong 對此文有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

香港區議會選舉改制 直選削至19%史上最低

港府提出大幅改變區議會選舉方法及職權，民選議席比例將降至區議會成立以來最低，並由官員擔任主席。這是在立法會和選委會後，當局重整選舉制度的又一動作，民主派需思考是否繼續在這個最後選舉陣地立足。

区议员宣誓效应影响 香港区议会续现辞职潮

继上周传出可能有230名香港区议员将因不符宣誓资格而被DQ後，上周末有大批民主派区议员宣布辞职。根据港媒统计，已宣布辞职的人数已多达172人。

香港区议会选举提名结束 民主党无人入围

在12月举行的香港区议会选举中，民主党的候选人已被排除在外。该党在提名期结束后宣布，其候选人均未能获得足够提名。

周庭：打破沉默是邁向自由的重要一步

前香港眾志副秘書長、社運人士周庭宣佈流亡加拿大後，接受德國之聲專訪，訴說如何渡過出獄後的沉鬱歲月和情緒低谷。內心深處的一個問題驅動她打破三年沉默，那就是：對今天的她而言自由是什麼？

相关内容

(231210) -- HONG KONG, Dec. 10, 2023 (Xinhua) -- Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Chief Executive John Lee casts his vote in Hong Kong, south China, Dec. 10, 2023. Voting for the 7th District Council Ordinary Election of the HKSAR began on Sunday, with 399 candidates running for 176 seats in the District Committees constituency (DCC) and the 88 seats in the District Council geographical constituency (DCGC). This is the first District Council election since the HKSAR reformed the electoral system to improve district governance. (Xinhua/Lui Siu Wai)

香港区议会选举投票率创新低 11.12.2023

香港于周日举行了在“爱国者治港”原则指导下的首次区议会选举，此次选举实质上排除了所有亲民主派候选人。虽然投票率仅27.5%，不到北京期望的3成，创下历史新低，但官方对此不以为然。

Voters enter a polling center for the election committee that will vote for the city's leader in Hong Kong Sunday, Sept. 19, 2021. Hong Kong's polls for an election committee that will vote for the city's leader kicked off Sunday amid heavy police presence, with chief executive Carrie Lam saying that it is very meaningful as it is the first election to take place following electoral reforms. (AP Photo/Vincent Yu)

香港區議會選舉：泛民絕迹 建制碰壁——為何他們首關出局？ 01.11.2023

香港年底將舉行2019年反修例運動、修改選制後的第一次區議會選舉，但競選活動還未正式開始，已有多人出局——當中不限於民主派，還包括部分建制派。

After the closure of Stand News, one of Hong Kong's last pro-democracy media outlets, its reporting director, Lam Yin-pong, founded ReNews to continue reporting on Hong Kong news. Time: Dec. 1, 2023 place: Taipei, Taiwan Photographer: Chia-Chun Yeh keyword: Hong Kong, press freedom, China, Taiwan, journalism, democracy Copyright: DW/Chia-Chun Yeh

專訪：此時此刻，在香港做獨立新聞是種覺悟 06.12.2023

「如果要怕的話，就乾脆什麼都不要做就好。」《立場新聞》被迫停運後，前採訪主任林彥邦另起爐灶創辦獨立媒體 ReNews。一人新聞台，專注紀錄香港巨變的此時此刻，報導主流媒體不敢寫的內容——逆風的代價是什麼？

广告

评论分析

根據目前台灣各項民調，民進黨正副總統參選人賴清德與蕭美琴雖然領先，但國民黨和民眾黨的組合也緊追在後。

客座評論：香港人看台灣總統大選

每次台灣選舉都很重要，但有些屆別來得特別重要。譬如上一屆，蔡英文VS韓國瑜，香港人視為「華人社會最後抵抗共產政權」的保衛戰，香港的悲情氣氛也多少影響到台灣民眾的「芒果乾」（亡國感）效應，所以許多海外人士返台投票保衛家園。這次呢？