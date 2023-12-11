如何看只有「愛國者」參與的香港區議會選舉？

（德国之声中文网）選前政府大力呼籲公務員投票，稱之為「責任」及「以身作則」。有不具名的公務員向DW表示，本身沒意慾投票，但礙於壓力最終都去了票站。他說身邊有幾個同事都如此：「政府要查公務員有沒有投票很容易，我們擔心它真的會秋後算帳。」

在投票日，記者也發現有人在二手買賣網站上，出售投票後政府發放的感謝卡，索價最高680港元。

建制票倉盡出 多個小黨盡墨

比較近年的直選數據，建制派得票率由2019年區議會選舉的29.2%，微跌至2021年新制立法會選舉的27.6%。2023年區議會選舉改制，清一色只有建制派候選人，把投票率大致看為得票率的話，數據與兩年前相若。但是在選民登記人數減少之下，建制派實際票數由前兩次選舉的逾120萬票，跌至今次119萬多票。

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選前港府施展渾身解數，推出鋪天蓋地的宣傳攻勢，建制派全力催谷。分析指這個不到三成的比例，已幾乎等於建制派的所有票倉，反映在多輪政制整頓後，支持率並沒有增加。親北京的全國港澳研究會會長劉兆佳向有線新聞表示：「今次最重要的現象不是投票率問題，而是通過龐大的選舉動員及宣傳。一方面強化了特區政府內部組織動員的能力，亦強化了特區政府與愛國力量之間的協作。」

提名過程和賽果也顯示，新制度進一步向大黨傾斜，令建制陣營的版圖更兩極化。

最大黨民建聯派出120人參選，贏得109席之多，拋離第二名僅得27席的工聯會。而小型政黨，包括立法會議員田北辰創立的「實政圓桌」、行會成員湯家驆的「民主思路」，都全軍覆沒。兩者都因為無法取得足夠提名而只能派出一人參選，較以往大減。

香港特首李家超選後稱這次是高質量選舉

新增的地區委員會（即「三會」）界別佔區議會總席次四成，由成員互選產生。這些委員由政府委任，並手握提名大權，當中不少人都來自主要政黨，令本已有地區樁腳的大黨在提名和競選時擁有更大優勢。選前稱民建聯「告急」的主席陳克勤滿意結果，稱在未來區議會工作上，仍要與不同黨派合作。

2019年區議會選舉，大量建制議員被民主派拉下馬，當中一百多人在今次新遊戲規則下「敗部復活」。至於佔比最多的政府委任議席，當局稍後會公佈分配名單。所有新議員將於明年元旦上任。

「香港特色優質民主」

中國外交部、港澳辦、中聯辦、駐港國安公署都回應選舉結果。

港澳辦指新選制發展出「香港特色優質民主」，稱是「公平公正，熱烈有序」，再批評反修例示威期間有人進入議會威脅國家安全，現在徹底終結「反中亂港分子及背後美西方外部勢力奪取特區管治權的圖謀」。

港澳辦聲明要求新當選議員要「善於」在五項要求「下功夫」，包括：全面準確貫徹一國兩制方針、破解矛盾、為民眾辦實事、團結方方面面力量、履職盡責。

特首李家超選後稱這次是高質量選舉。他在點票期間向傳媒形容，在市民參與、各方組織和投入度來說，「整個選舉都很成功」。他要求選管會成立專責小組調查選民名冊系統故障一事，於三個月內交報告。

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在X上發文指，區議會直選議席大減和篩選機制，嚴重削弱市民選擇代議士的能力，呼籲港府重建基本法保障的民主。

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被捕的三名社民運成員在週一點票結束後獲准以一萬港元保釋。

廉正公署正式起訴一名轉載前民主派區議員帖文的51歲女文員，指她煽惑他人投無效票，週一正式於法院提堂，她稱帖文只屬「開玩笑」，案件押後再訊。

（綜合報導，Phoebe Kong 對此文有貢獻）

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