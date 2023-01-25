 如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房 | 非常德国 | DW | 17.02.2023

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如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房

乌克兰战争爆发至今，已有110万名乌克兰人逃往德国。如何提供足够住所收容难民成为一大挑战。一些人口萎缩的德国城镇或许能成为难民的新家园。

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