如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房

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乌克兰战争爆发至今，已有110万名乌克兰人逃往德国。如何提供足够住所收容难民成为一大挑战。一些人口萎缩的德国城镇或许能成为难民的新家园。
北约国防部长会议周三进入第二天，乌克兰敦促各盟友加大对乌军火援助的力度，而俄罗斯方面则宣称，俄军在乌克兰东部突破了乌军的两道坚固防线。一个人权组织称，俄罗斯劫持6000名乌克兰儿童并将其关入“再教育营”。
在俄乌战争爆发一周年之际，慕尼黑安全会议迎来全球近100个国家的代表。今后3天里会议将聚焦战争以及中美在会议期间是否互动。本届会议没有邀请俄罗斯和伊朗。
临阵换将本是兵家大忌，但俄乌战争正值胶着之际，乌克兰却传出国防部长即将换人的消息。一位接近总统泽连斯基的人士表示，因国防部频发贪腐丑闻，现任国防部长列兹尼科夫蒙受巨大压力，因此将被调任其他重要职位，不过具体时间不详。
知名调查记者赫什（Seymour Hersh）发表了有关去年九月北溪二号输气管道被炸事件应由美国海军负责的报道后，美国政府驳斥了这一说法。
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