如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房

乌克兰弹药紧缺 俄军宣称攻破乌军两道防线

北约国防部长会议周三进入第二天，乌克兰敦促各盟友加大对乌军火援助的力度，而俄罗斯方面则宣称，俄军在乌克兰东部突破了乌军的两道坚固防线。一个人权组织称，俄罗斯劫持6000名乌克兰儿童并将其关入“再教育营”。