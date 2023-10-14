如何拯救德国楼市？媒体称建筑业要向肖尔茨提要求

（德国之声中文网）两位知情人士对路透社表示，德国萎靡不振的建筑业将在本月向肖尔茨提出一系列新的措施建议，以缓解德国近期严重的房地产危机。德国一个超大型建筑集团将在一封信中请求支持，振兴建筑活动，并防止大规模裁员。

代表35000家建筑公司的德国建筑行业中央协会（ZDB）的主席舒伯特-哈布（Wolfgang Schubert-Raab）告诉路透社记者，他计划将新的建议发送给总理及财政、经济和住房部长。

德国楼市繁荣戛然而止

多年来，房地产一直是德国经济基石，约占五分之一的经济产出、十分之一的就业岗位。在低利率的推动下，数十亿资金被注入被视为稳定和安全的房地产。

然而，一段时间以来利率的急剧上升结束了这一趋势。9月下旬德国官方发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，凸显了德国房地产市场所面临的严峻危机。

2022年，德国房地产交易额下滑至2794亿欧元，与2021年相比下降了17.2%，多年的楼市繁荣戛然而止。在这一年的时间里，交易数量下降了16.1%。这一趋势在2023年仍在继续。据德新社报道，汉堡Gewos研究所的研究显示，继2022年的低迷后，今年德国房地产市场的活动将进一步放缓。德国全国成交额预计将下降29.1%。该机构称，销售金额和销售房屋数量的下降幅度都是有史以来最大的。

随着交易量下降、房价下跌，同时通货膨胀导致建材价格猛涨、在建项目叫停，开发商陷入破产境地。建筑行业的就业人数十年来首次开始下降。

与此同时，近年来数百万人移居德国，德国人口迅速增长，但政府每年建造40万套住宅的计划，却因房地产行业的危机而无法兑现。住房问题已成为德国严峻的社会问题。这导致该行业也发出了社会冲突迫在眉睫的警告。

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此前达成的措施“还不够”

9月25日，肖尔茨同房地产及建筑行业代表举行了会谈，就如何应对建筑行业危机展开磋商。

在“住宅峰会”后，德国政府表示，正在计划无限制搁置有关提升建筑物隔热保暖标准的计划，目的是缓解当前建筑行业所面临的危机。而降低或取消建筑物保温隔热标准是建筑行业对政府提出的核心要求之一。该行业认为，政府提出的保温隔热标准实施起来过于昂贵，令本已陷入困境的建筑行业无从应对。

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总理府的一位发言人表示，联邦政府的建议得到了“广泛的认同”。

四位参加了这次 “住宅峰会”的人士则告诉路透社，他们认为自己几乎没机会对支持措施发表意见，他们认为这些措施的方向是正确的，但总体上还不够。

买房梦距离德国人越来越遥远

行业领袖在考虑提出新要求

房地产融资顾问公司BF.direkt的首席执行官费代尔（Francesco Fedele）预计，在明年市场触底之前，德国房地产行业的破产率将翻一番，并称迄今为止的措施“只是做做样子”，而不是该行业和民众所期待的重磅政策。

现在，舒伯特-哈布等行业领袖正考虑下一步行动，其中就包括扩大国家补贴的“短工”（Kurzarbeit）范畴，以保护数十万可能面临失业风险的工人。

德国建筑行业中央协会还呼吁，为国家支持的家庭住房贷款提供更宽松的条件，并要求总理今年12月再次召开政府官员和行业会议。

德国房地产行业危机也反映在整体经济中。国际货币基金组织本周预计，在世界主要经济体中，德国将是今年唯一一个经济萎缩的，而且萎缩幅度将超过此前的预测。

（路透社，德新社等）

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