 如何拯救德国楼市？媒体称建筑业要向肖尔茨提要求 | 德国新闻 | DW | 14.10.2023

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德国新闻

如何拯救德国楼市？媒体称建筑业要向肖尔茨提要求

德国房地产行业目前深陷危机，房价下滑、交易量下降、建材价格猛涨，许多建筑以及房产公司难以为继。据路透社报道，该行业打算要求德国总理出手，阻止德国房地产危机的恶化。

建材价格猛涨、在建项目叫停，一些德国建筑公司已经宣告破产。据路透社报道，德国建筑业要求总理肖尔茨出手阻止德国房地产崩盘

建材价格猛涨、在建项目叫停，一些德国建筑公司已经宣告破产。据路透社报道，德国建筑业要求总理肖尔茨出手阻止德国房地产崩盘

（德国之声中文网）两位知情人士对路透社表示，德国萎靡不振的建筑业将在本月向肖尔茨提出一系列新的措施建议，以缓解德国近期严重的房地产危机。德国一个超大型建筑集团将在一封信中请求支持，振兴建筑活动，并防止大规模裁员。

代表35000家建筑公司的德国建筑行业中央协会（ZDB）的主席舒伯特-哈布（Wolfgang Schubert-Raab）告诉路透社记者，他计划将新的建议发送给总理及财政、经济和住房部长。

德国楼市繁荣戛然而止

多年来，房地产一直是德国经济基石，约占五分之一的经济产出、十分之一的就业岗位。在低利率的推动下，数十亿资金被注入被视为稳定和安全的房地产。

然而，一段时间以来利率的急剧上升结束了这一趋势。9月下旬德国官方发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，凸显了德国房地产市场所面临的严峻危机。

2022年，德国房地产交易额下滑至2794亿欧元，与2021年相比下降了17.2%，多年的楼市繁荣戛然而止。在这一年的时间里，交易数量下降了16.1%。这一趋势在2023年仍在继续。据德新社报道，汉堡Gewos研究所的研究显示，继2022年的低迷后，今年德国房地产市场的活动将进一步放缓。德国全国成交额预计将下降29.1%。该机构称，销售金额和销售房屋数量的下降幅度都是有史以来最大的。

随着交易量下降、房价下跌，同时通货膨胀导致建材价格猛涨、在建项目叫停，开发商陷入破产境地。建筑行业的就业人数十年来首次开始下降。

在德国，不少人在寻找住房时感到绝望。住房问题已成为德国严峻的社会问题。图为柏林租客上街游行，抗议高租金

在德国，不少人在寻找住房时感到绝望。住房问题已成为德国严峻的社会问题。图为柏林租客上街游行，抗议高租金

与此同时，近年来数百万人移居德国，德国人口迅速增长，但政府每年建造40万套住宅的计划，却因房地产行业的危机而无法兑现。住房问题已成为德国严峻的社会问题。这导致该行业也发出了社会冲突迫在眉睫的警告。

更多阅读：住房问题为何在德国成为“老大难”？

此前达成的措施“还不够”

9月25日，肖尔茨同房地产及建筑行业代表举行了会谈，就如何应对建筑行业危机展开磋商。

在“住宅峰会”后，德国政府表示，正在计划无限制搁置有关提升建筑物隔热保暖标准的计划，目的是缓解当前建筑行业所面临的危机。而降低或取消建筑物保温隔热标准是建筑行业对政府提出的核心要求之一。该行业认为，政府提出的保温隔热标准实施起来过于昂贵，令本已陷入困境的建筑行业无从应对。

更多阅读：德国房地产市场陷入危机 总理府召集“住宅峰会”

总理府的一位发言人表示，联邦政府的建议得到了“广泛的认同”。

四位参加了这次 “住宅峰会”的人士则告诉路透社，他们认为自己几乎没机会对支持措施发表意见，他们认为这些措施的方向是正确的，但总体上还不够。

买房梦距离德国人越来越遥远

行业领袖在考虑提出新要求

房地产融资顾问公司BF.direkt的首席执行官费代尔（Francesco Fedele）预计，在明年市场触底之前，德国房地产行业的破产率将翻一番，并称迄今为止的措施“只是做做样子”，而不是该行业和民众所期待的重磅政策。

现在，舒伯特-哈布等行业领袖正考虑下一步行动，其中就包括扩大国家补贴的“短工”（Kurzarbeit）范畴，以保护数十万可能面临失业风险的工人。

德国建筑行业中央协会还呼吁，为国家支持的家庭住房贷款提供更宽松的条件，并要求总理今年12月再次召开政府官员和行业会议。

德国房地产行业危机也反映在整体经济中。国际货币基金组织本周预计，在世界主要经济体中，德国将是今年唯一一个经济萎缩的，而且萎缩幅度将超过此前的预测。

（路透社，德新社等）

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  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

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    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

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    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

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    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

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    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

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    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

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    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

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    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

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    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

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    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


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