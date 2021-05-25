如何才能让人们自愿接种疫苗？

（德国之声中文网）在美国，疫苗接种运动进展迅猛。在今年年初，各地尚有困难，无法提供足够疫苗。而现在，全国范围接种中心的情况发生了戏剧性变化：许多地方，疫苗竟供过于求；越来越多的情况是由于找不到志愿接种者，无法施打现有疫苗。因此，一段时间来，活动人士、政府机构和各单位不断想出各种高招，激励不愿接种者接受注射。

打一针获赠一磅龙虾

俄亥俄州每星期在所有接种疫苗公民中抽奖100万美元；在纽约，4月底的一天，首次接种疫苗的人可领取一根免费的大麻烟；缅因州用免费狩猎执照吸引接种者；就在几天前，新奥尔良市的一项助推活动又引起轰动：注射一次疫苗获赠一磅龙虾！

在世界其它地方，有关方面也各显神通，鼓励接种：在印度的拉杰科特，珠宝商向接种疫苗者人赠送金鼻钉；在俄罗斯和塞尔维亚，接种疫苗的人收到了购物券；在罗马尼亚的特兰西瓦尼亚，你甚至可在吸血鬼德古拉城堡里接种，并得到一张长生不老证书。

与疫苗接种本身一样悠久的疫苗接种怀疑论

尽管某些诱惑措施可能看起来很怪，其实并不新鲜。研究领域中包括疫苗接种史的德国明斯特医学史专家蒂森（Malte Thießen）解释说："19世纪初天花疫苗接种时已有类似现象。那时，疫苗接种是新生事物，最初，人们的怀疑态度也很强烈。鉴于此，官员们带来食物、赠送糖果甚至颁发疫苗接种奖章，以激励人们自愿接种。"

就此而言，对疫苗接种的保留态度与疫苗接种本身一样古已有之，因此，也一直是一问题。2018年底，在新冠大流行病爆发之前，世界卫生组织就指出， "缺乏疫苗接种愿望 "是全球十大健康威胁之一。

生活在免疫时代

蒂森博士认为，这有很多原因。他表示，"一方面，接种疫苗乍一想来与常识相矛盾：注射的东西甚至可能让我生病，而这东西本该保护我。" 疫苗接种通常被认为是对自然界的人为干预，"于是就有了这样的想法，即：患疾后，硬挺过去，更有利于身体的自然发展过程。"

他还指出，特别是在工业化国家，许多疫苗接种运动成其自身成功的受害者。他说，"今天，我们实际上生活在一个免疫时代。无论是麻疹、伤寒、小儿麻痹症还是天花，关于传染病是一种具有威胁性的东西的想法几乎完全从我们的意识中消失了，这正是因为我们自二十世纪五、六十年代以来通过有效的疫苗接种行动把它们基本赶出了我们的世界。"

英国1962年针对天花的疫苗接种

蒂森指出，接种疫苗还被视为是国家卫生项目，"这有就是为什么接种疫苗总能反映出人们对自己政府机构的信任程度" 。他举例说，这一点在法国就很明显：在法国，人们对国家机构的不信任程度传统上大于德国，"相应地，接种疫苗的意愿便也较低。"

美国人口普查局的一项调查也似乎应证了这一看法。该项调查结果显示，20%以上的美国人仍对接种疫苗心有余悸。对疫苗、对政府的不信任，被认为是最大原因。不过，另有20%以上的受访者的回答是，"我觉得我不需要（接种）"。

拒绝者，怀疑者和抱怨者

不只是蒂森博士一人认为这是问题症结所在。因为不愿接种往往不是因为对接种本身有坚决的保留态度。他指出，原则上，可将相关群体分为三类："抱怨者，他们就怕麻烦；怀疑者，他们原则上并不拒绝接种，但先要问个底朝天；然后是反对者，他们断然拒绝接种，并拿出阴谋论为自己佐证，不过，在数量上，他们占比最小。"

这位女性示威者通过耳钉公开表示自己对疫苗的反对态度

蒂森教授指出，基本上，在以往所有疫苗接种活动中，绝对拒绝接种者只占2%到5%。他说，"对于这些人你就只能接受了，同其他人你可以沟通，这可以通过教育和呼吁来实现"。他指出，在20世纪，我们越来越多地取得了这样的经验：不是非得人们去找疫苗，而是把疫苗带给人们，比如组织机动接种队，在超市或市政厅设置接种点。"

或者，像新奥尔良市政府那样，采取不寻常行动：短短3小时内，就将125磅龙虾和相应数量的疫苗提供给了市民。蒂森表示，"乍听之下，这可能显得微不足道而且荒谬：一磅海鲜换一针疫苗，但它说明了很重要的一点：人们习惯了舒适。这反过来又表明，把事情做得越明快简单，就越能成功。而问题往往便由此得以解决。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。