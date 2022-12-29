如何应对中国"躺平"？欧盟正在开会协商

（德国之声中文网）欧盟委员会周四（12月29日）举行会谈，讨论采取何种新措施以应对中国取消新冠疫情旅行禁令的决定。

欧盟卫生总署表示，它正在开会讨论中国的新冠疫情状况以及可能在27 个成员国范围内采取的协调措施。

尽管新冠病毒感染人数空前激增，但是在全国爆发抗议活动要求结束严厉的"清零"政策之后，中国放松了国际往返的旅行限制。

哪些国家对来自中国的旅客强制检测？

印度、日本、台湾、意大利和美国已经宣布对所有来自中国的旅客进行强制性新冠病毒测试。

意大利总理梅洛尼表示，她"期待并希望"意大利政府的措施能够在欧盟层面得到实施。

意大利副总理兼交通部长萨尔维尼（Matteo Salvini）表示："意大利不能成为唯一一个在机场对来自中国的旅客进行新冠疫情检查的国家"， "我已经要求在整个欧洲进行检查和可能的限制"。

尽管法国总统马克龙表示他已要求有关部门采取"适当措施"保护公民，但法国卫生官员表示他们认为"没有理由"对旅客重新采取限制措施。

法国健康风险评估委员会（COVARS）负责人奥特兰（Brigitte Autran）周四在法国一家广播媒体表示："从科学的角度来看，现阶段没有理由恢复对边境的控制。"

德国宣布暂不打算对中国旅客实施限制。奥地利也表示，中国游客重返欧洲将会带来经济利益。

（法新社、路透社）

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