 如何对抗新冠 特朗普话风大变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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时政风云

如何对抗新冠 特朗普话风大变

美国总统特朗普警告美国的新冠疫情可能进一步加剧。他尤其鼓励美国人都戴口罩防护。

USA I Donald Trump I Coronavirus (picture-alliance/newscom/S. Silbiger)

（德国之声中文网）“遗憾的是，情况在好转之前可能会变得更糟糕。” 美国总统特朗普在其自4月底以来的首次有关新冠疫情的白宫新闻会上这样说：“我一般不愿说这样的话，然而情况就是如此。” 特朗普警告说，目前美国南部和西部的疫情尤其成问题，这种病毒“可能会继续扩散”。

对特朗普来说，对新冠危机的这些表述传达了一种全新的基调。此前，他认为美国部分地区疫情加剧只是局部问题，并敦促尽快重新开放学校和恢复经济运转。

USA I Donald Trump I Coronavirus (Reuters/L. Millis)

白宫新闻发布会上众人相互保持足够的距离

特朗普承诺，他的政府将援助疫情肆虐的联邦州。目的不仅仅是为了抑制病毒的传播，而且是为了摆脱疫情。为此他将与州长们携手合作。 特朗普说：“我认为我们大家都有责任。”

“口罩是起作用的”

特朗普首次特别要求美国公民戴口罩。他指出，如果不能遵守保持距离的规定，就应戴防护口罩。 特朗普说：“不管你喜欢不喜欢，口罩是起作用的。” 在先前的公开发言中，特朗普的一贯态度是：戴口罩是示弱的象征。

美国疫情的加剧令特朗普面临着越来越大的压力。最近以来每天的新感染案例都徘徊在6万至7万7千人之间。佛罗里达州、乔治亚州、德克萨斯州、亚利桑那州和加利福尼亚州受到的影响尤其严重。特朗普称那里的局势"令人担忧"。在距美国总统大选3个月之前进行的民意调查结果表明，三分之二的美国公民不信任总统的危机应对政策。

 

USA I Coronavirus I Kalifornien (picture-alliance/ZUMAPRESS/Orange County Register/W. Lester)

加利福尼亚州的购物中心因新冠疫情再次关张

特朗普说，在11月3日的大选中，选民不仅会对他和他的政府应对新冠危机的表现，而且还将对"创纪录"的就业市场数字、经济发展、减税以及军事力量的加强来对他进行评判。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)

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