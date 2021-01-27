如何对抗中国假讯息？ 美国智库：可学习台湾

(德国之声中文网) 总部位於美国华府的智库「战略暨国际研究中心」(CSIS) 27日发布一份报告，指出台湾对抗源自於中国假讯息的经验，包含政府的回应丶政策制定与培养公民媒体素养的相关策略，都能让美国借镜学习。

研究报告指出，在面对中国的假讯息攻势时，台湾以多层次的策略来回击，其中包括运用新的数位工具强化政府提供的讯息服务，并回应中国发布的假讯息。台湾也透过教育与训练提升人民的媒体素养，并更广泛地运用这些措施来捍卫言论自由丶民主规范丶政府机构与公民社会。

报告列举了几个台湾对付中国假讯息的例子。台湾的行政院自2019年底采取了「222原则」来反制假讯息，也就是在假讯息发生2小时内，以一则200字的文稿与2张图卡做出澄清。台湾的行政院也与通讯软件LINE合作，透过软件内LINE TODAY的「澄清专区」发布这些澄清内容。

自从新冠疫情爆发之後，台湾的中央流行疫情指挥中心在2020年1月至6月间，每天透过举办记者会对与新冠疫情相关的假讯息做出澄清。CSIS的专家认为，这种做法让台湾政府能让所有与疫情相关的官方讯息，都由一个统一的单位发出，避免讯息混乱的情况。

此外，台湾也成立事实查核中心，每天在会议中选出需要查核的讯息，并在经过团队成员的查核後，再对外发布查核结果。最後公布的内容会包含整个查核的过程，以及针对假讯息中的主张一一做出澄清。

中国学俄罗斯

该报告指出，过去几十年来，中国长期以「统一台湾」为目标对台湾展开讯息战，很少有民主社会像台湾一样必须长期面对中国假讯息的影响。自从蔡英文2016年成为台湾总统後，中国政府更是提升影响台湾内部政治系统的强度，也试图让更多台湾人产生「反政府」的情绪。

长久以来，中国透过「统一战线」来执行政治作战，而北京往往仰赖的是由一群人与多个团体所组成的生态系去推展相关任务。在台湾，中国政府过去是透过台湾内部的政党丶海外台商与他们的家人丶以及透过并购台湾国内媒体来逐渐在台湾建立其势力。但自1990年後，中国开始大幅创办各类媒体，并透过网路的力量去扩大这些媒体的影响力。

报告写道，随着中国近年来在国际社会上逐渐提升的自信，中国政府也进一步扩大对台湾实施的讯息战。对台湾来说，由於国内存在大批於中国经商的台商和受到中国资金影响的媒体，这些因素会提升假讯息活动影响台湾内部情势的风险。

撰写报告的CSIS专家们指出，中国的统一战线常常以秘密的方式对台湾发布假讯息，这会增加台湾准确判断假讯息活动规模的难度，也会导致台湾很难找到有效的解决方法。报告的作者写道：「中国的讯息战也时常在变化。新兴的科技丶新的媒介与传播方式，以及向俄罗斯等国学习的恶意行为，都能提升中国在执行讯息战时的成功率。」

台湾经验有哪些？

CSIS的专家认为，透过台湾对抗中国假讯息的经验，美国在制定对抗假讯息的策略时，应该设立事实查核机制，在政府丶私营单位与公民社会组织间进行协调，促进公民的媒体素养并任命习惯使用科技的年轻公务员设计并实施新工具。

报告的共同作者CSIS中国力量项目的主任葛来仪 (Bonnie Glaser)向德国之声表示，美国的社交媒体平台推特似乎已开始推行一些间接从台湾习得的策略，来对抗该平台上的假讯息。她说：「推特开始标注内容不符合事实的推文，而由台湾民间团体『台湾零时政府』开发的LINE辟谣平台『Confacts真的假的』，便是先开始执行透过真假讯息的比对，让公众明白哪些是假讯息的工具。」

葛来仪说，台湾的政务委员唐凤曾告诉她，与其将假讯息从网路上移除，倒不如将真假讯息摆在一起，让民众透过比对了解什麽是正确的讯息。她认为，美国应该学习台湾这种作法。

此外，CSIS的报告中也提到，美国国内的政治氛围高度两极化且对政府的信赖度低，所以许多对抗假讯息的策略在美国施行时，效果都不好。但葛来仪指出，台湾同样是个政治立场很两极化的社会，但在新冠疫情肆虐之际，台湾人民却能对政府有足够的信心，她认为这也是为何CSIS的专家认为，或许部分台湾对抗假讯息的经验，可以运用到美国。

她说：「事实证明台湾人民可以在其他议题上有不同的意见，但是当他们面临同样的健康威胁时，他们可以团结一致的面对。我觉得这似乎证明，美国能从台湾的经验中，学到一些课题。」

这份报告还建议民主国家应透过交流情报，来对抗中国在国际社会中散播的假讯息。葛来仪认为，台湾应该运用其对抗假讯息的经验，强化与其他国家的关系。

她说：「过去几年全球各国对假讯息的关注度提高，这也替台湾开创了一个与其他国家互动的机会。我认为台湾可以利用自身对抗假讯息的经验，以及其对抗中国假讯息攻势的创意作法来帮助其他国家。」

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