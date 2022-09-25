如何对俄罗斯追加制裁？欧盟内部分歧严重

（德国之声中文网）欧盟内部关于如何继续对俄加码制裁的谈判进行得十分艰难：根据从布鲁塞尔传出的消息，在欧委会和各成员国之间的初步会谈中，匈牙利和塞浦路斯反对给俄罗斯石油指定价格上限。

鉴于俄罗斯总统普京不久前宣布了“部分动员令”，欧盟和七国集团上周都宣布要针对莫斯科采取更多的制裁措施。而其中的核心内容就是给俄罗斯出产的石油设定价格上限。不过，这一措施也可能会导致俄罗斯彻底停止对这些国家提供石油。

欧尔班反对继续追加能源领域的制裁

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）认为，欧盟在能源领域的对俄制裁措施是造成欧洲消费品价格飙升的元凶。塞浦路斯反对设置价格上限则更是出于保护自己航运产业的考虑，该国的船运公司将俄罗斯石油运输到第三国。

此外，匈牙利还希望在短时间内开始两个核反应堆的建设工程——俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）是项目的合作方。德国呼吁欧盟彻底停止与俄罗斯在核能领域的合作。欧盟对莫斯科采取的所有制裁措施，都需要各成员国全票通过才能得以实施。

俄罗斯逃兵怎么处理？这仍然是个问题

对于如何处理那些拒绝为军队服役、希望逃离自己国家的俄罗斯人，欧盟各国也仍然没有达成一致。27个欧盟国家驻俄罗斯大使已经召开了第一次紧急会议，但是并未找到解决方案。目前担任欧盟轮值主席的捷克政府透露，各国要求欧盟委员会“在考虑到各成员国安全顾虑的前提下”，就最新的对俄公民发放签证政策“进行审议、评估，并且在必要情况下加以更新”。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

普京上周宣布“部分动员令”之后，这个话题给欧盟带来了新的挑战。德国等国家敦促布鲁塞尔采取统一的路线，然而各国之间的分歧却很大。德国内政部长菲瑟尔（Nancy Faeser）表示，愿意给俄罗斯逃兵提供政治避难。而波罗的海沿岸国家和波兰则坚决反对接收这些人。

比如立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）不久前就在推特上写道，立陶宛不会给那些“只是为了逃避责任的人”提供庇护，“俄罗斯人应该留下来继续战斗，反对普京。”

俄罗斯占领区的“公投”接近尾声

与此同时，俄罗斯在其占领的四个乌克兰地区进行的所谓公投也进入最后一天。相关投票在周二晚结束。乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克，以及南部的赫尔松和扎波罗热地区从上周五就开始就是否要加入俄罗斯联邦进行所谓的“全民公投”。

如果届时出炉的结果是这些地区并入俄罗斯，西方国家将会加以谴责，并称之为非法。不过，人们也担心在这种情况下，乌克兰战事可能会升级，因为在俄罗斯将这些地区吞并之后，乌克兰军队针对这些地区发起的攻势都将会被莫斯科视为对俄领土的侵犯。



（法新社、德新社等）

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