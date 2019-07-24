如何处理对华关系？约翰逊最紧迫的五大任务

（德国之声）英国新首相鲍里斯·约翰逊的 To-do list（待办事项）上有哪些内容？

执政

这是显而易见的。不过对于约翰逊而言，他的首相任期可能很快会缩水。最快在他上任第二天，反对党工党就可能在650个席位的下议院发起针对他的不信任投票。当然，工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）等到夏季休会结束后再采取行动的可能性更大。在下院，保守党并没有绝对多数，保证约翰逊可以稳妥过关，而是要依赖迄今为止一直支持特蕾莎·梅政府的10位（北爱）民主统一党（DUP）议员的支持。

即便如此，约翰逊的处境也并不保险。保守党内的几位异议人士已经对这位新首相提出警告，如果约翰逊继续推行他的英国无协议脱欧议程，他们将会辞职。

目前，英国多佛地区的保守党议员艾尔菲克（Charlie Elphicke）已经被停职，这位议员被指控有性侵行为。这样一来，保守党在议会中的优势只剩两席。而如果他们在8月1日失去布雷肯和拉德诺郡选区的补选，这个数字可能进一步下降。

脱欧

此前，特蕾莎·梅的脱欧协议三次都未能通过议会。而约翰逊想要放弃该协议中的部分内容，拼凑出一个新协议。这里存在两个问题：一个是时间。夏季休会以及伦敦和布鲁塞尔领导层人员变动让10月31日前（英国脱离欧盟的最后期限）的正式谈判时间只剩下9月和10月的数周。另一个问题是欧盟。这个脱欧协议旨在保障脱欧有序进行，并确定未来英国与欧盟关系。而27个欧盟成员国已经一再表示，不会对协议中具有法律约束力的部分进行重新谈判。

约翰逊的另一个选项是说服英国议会批准特蕾莎·梅协议中"最好的部分"--例如欧盟公民的权利以及各种安全和防务合作协议的延续。

这里显而易见的难题依旧是"回止条款"（backstop，一译"后盾条款"）。该条款旨在在出现英国无协议脱欧的情况下，避免在欧盟成员国爱尔兰与英国北爱尔兰之间出现"硬边界"。约翰逊希望去除这一条款，而欧盟表示必须保留该条款。此外，约翰逊还想针对英国是否支付所估计的390亿英镑"脱欧分手费"，采取"建设性模糊"策略。

悬在这些问题之上的"达摩克利斯之剑"是约翰逊无协议脱欧的威胁。约翰逊表示，对于这一结果，英国已经完全做好准备，虽然也有人警告，混乱脱欧对英国经济的打击会比对更大、更多元的欧盟经济的打击要严重得多。一些分析师甚至预测，英国可能陷入长达多年的经济衰退之中。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年6月24日：“英国人民的意愿” 经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2016年7月：“脱欧就是脱欧” 同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年3月：“我们已经开始想念你” 特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年6月：谈判正式启动 英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰 从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2017年12月：进入第二阶段 欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年7月：两名大臣辞职 7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年9月：英国别挑三拣四 特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年：布鲁塞尔的突破 11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2018年12月：梅挺过不信任投票 面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年1月：下议院否决脱欧协议 1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议再次被否决 接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：第二次惨败后的延长赛 欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年3月：脱欧协议第三次遭否决 3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。

结局仍然未定的脱欧“神剧” 2019年4月：最晚万圣节 欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。 作者: Alexander Pearson



伊朗和中国

约翰逊此前曾担任英国外交大臣，他未来会如何处理外交危机与挑战也受到密切关注。美国和欧洲在如何处理伊朗核问题方面存在分歧。英国目前还是所谓的E3（欧洲三国）的一部分，与德国、法国一道坚持已经签署了的协议，而美国已退出该协议。更迫在眉睫的问题则是目前与伊朗的对峙。伊朗在海湾地区扣押了一艘悬挂英国国旗的油轮，对英国曾在直布罗陀海峡附近扣押伊朗油轮进行报复。

欧洲盟国们将密切关注约翰逊是否会与美国走得更近，在伊朗问题上逐渐远离欧盟。

英国的对华政策看起来也同样棘手。中国政府已警告英国，如果将中国电信巨头华为排除在英国5G网络建设之外，可能会影响未来的双边贸易和投资关系，而英国正急需在欧盟外建立这些关系。

此外，香港问题也将是约翰逊绕不开的话题。

特朗普

鉴于两人都习惯口无遮拦，约翰逊和特朗普可能结成一个有趣的联盟。尽管英美间的"特殊关系"已经失去当年的光泽，然而美国仍然是英国军事上最紧密的盟友。或许短期以及中期更重要的是，英国能否与美国达成一个自由贸易协议，以弥补英国失去其最大贸易伙伴欧盟的影响。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



尽管如此，定下未来跨大西洋关系基调的也可能是被泄露的前英国驻美大使金·达罗克（Kim Darroch）的外交备忘录。据报道，这位大使在备忘录中将特朗普及其政府描述为"无能"。特朗普对此很愤怒，梅首相不得不急忙控制局势。这位大使随后辞职虽然可能填补了裂缝，但仍留下了苦涩的余味。

一个重新团结起来的英国？

一旦，或者说如果，初期的尘埃落定--这应该不会很快，约翰逊将面临一个艰巨的任务，让这个严重分化和受损的国家在国内和国际舞台上重新走上正轨。这在很大程度上取决于英国脱欧的经济影响有多严重，--无论是哪种形式脱欧。

但是，在某种程度上，比解决经济和政治后果更难的，是找到一个国家受损精神的补救措施。