如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

垃圾分类对德国人来说真的那么神圣吗？

是的，绝对是这样！德国人会将玻璃、塑料、生活垃圾、纸张、有机垃圾和特殊垃圾分开处理。街上通常只有为所有垃圾准备的垃圾桶，您有垃圾要扔在里面，不要在街上乱丢垃圾。您没能在餐馆里把食物都吃完而是打包带走了？那您可以在比如公园的长椅上慢慢吃完打包的食物，再将容器和包装袋扔进垃圾桶里。