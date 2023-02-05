如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
第一次去德国旅行，但对当地风土习俗知之甚少？这里准备了十条礼仪小贴士供您参考。
您已抵达德国并在旅途中结识了新朋友，最好伸出右手与其握手问候，并注视着对方的眼睛。 如果是老相识，则可以在左右脸颊上轻轻地亲吻致意。好朋友之间通常也会拥抱一下对方作为问候。 好了，亲切又不失礼节的问候已经达成，那么接下来呢？
在德国，青少年之间无论相识或不相识，都直接使用“你”（du），但如果您的新朋友年纪较大，最好就像我们现在文中所做的这样，使用“您”（Sie）。 在某些地区，比如柏林，人们使用“你”的速度会比其他地方快。 不过保险来说最好先使用“您”，如果对方愿意，他们会告诉您说：“我们之间可以互称‘你’”。
您想先观光一番然后晚上出去吃饭。您和新朋友约好共进晚餐，然后想打电话预订餐桌。 按照德国惯例，您首先报出自己的名字和姓氏。然后您可以告诉对方打电话的原因（订餐位）。 这一切完了之后对方通常已经忘记您在开头报上的姓名，于是会再次询问一遍。
是真的，对许多人来说，守时确实非常重要。如果约在了19点见面，请准时到达！ 很多人哪怕迟到五分钟也会发信息致歉。 预定的餐桌您最好也不要拖拉太久才赶到，否则桌子可能会被重新分配。 但有一个例外：德国铁路（DB）经常会出现重大延误——千万不要惊讶。
想用正确的餐桌礼仪给新结识的朋友留下好印象？那么在开始用餐前先说一句“祝您好胃口”（Guten Appetit）。嘴里有食物时不要说话，也不要将手肘放在餐桌上。把餐巾铺在膝盖上。如果您无法把盘子里的食物吃完，在不太过于高档的餐厅里，您可以请求将剩余的食物打包带走。
美食佳肴自然少不了酒水。啤酒或红酒配肉，白葡萄酒配鱼。喝之前，与对方碰杯并说“干杯”（Prost）——举起杯子，甚至可以碰一下杯，与此同时一定要看着对方的眼睛。因为俗语说如果不这么做，就会有七年糟糕的性生活。
这是一个让德国人自己有时也感到困惑的问题。通常情况下，朋友之间会分开支付；约会时，更常见的情况是由男方买单。我们的建议是：先等一下，看看您的德国朋友是怎么和服务员说（买单方式）的。在德国，通常会给10%左右的小费。
是的，绝对是这样！德国人会将玻璃、塑料、生活垃圾、纸张、有机垃圾和特殊垃圾分开处理。街上通常只有为所有垃圾准备的垃圾桶，您有垃圾要扔在里面，不要在街上乱丢垃圾。您没能在餐馆里把食物都吃完而是打包带走了？那您可以在比如公园的长椅上慢慢吃完打包的食物，再将容器和包装袋扔进垃圾桶里。
您的新朋友要开车带您一起去海边游玩。那您就可以见识到著名的德国高速公路了。没错，很多地方都没有限速！如果您自己开车，请不要在左车道上慢行，那会惹恼许多超车者。
您来到海滩，发现周围全是裸体者，不必立刻惊慌地逃走，这可能是一个标明了“裸体海滩”（“FKK”-自由身体文化）的区域。通常您只需要稍微再走上一段路，就可以到达一个正常的、大家都穿着泳衣的海滩。不过在德国桑拿房里通常是不穿衣服的。如果您不是一开始就能“入乡随俗”，您的新朋友也肯定会睁一只眼闭一只眼的。
经历了三年的疫情之后，欧洲的度假胜地期待中国游客的归来。不过，目前还不能高兴太早。
德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。
政治学者张俊华以为，每到六四那天，有一定的行动，固然是好事，也是一件需要一定勇气的事，但作为人类社会，更要关心如何塑造一个平衡的、健康的历史记忆。
台湾教育部日前发函，提醒各大学两岸学术交流须符合规范，遭台湾大学校长批评政治力介入。德国之声采访大学校长及教授，了解因疫情及台海情势而减少的两岸学术交流，对学界影响有多大。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版