 如何使乌克兰获重型装备？德国计划变通办法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2022

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时政风云

如何使乌克兰获重型装备？德国计划变通办法

德国政府计划通过和斯洛文尼亚进行三方武器交换，从而让乌克兰得到重型装备。然而，对德国政府立场不够清晰的批评仍在继续——包括来自执政联盟内部的质疑。

Deutschland liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine - Strela Rakete

德国已经向乌克兰提供了一批斯特拉防空导弹

（德国之声中文网）因为未能对乌克兰提供重型武器，德国政府一直受到外界批评。作为一种回应，德国政府周四（4月21日）表示，正在计划进行三方军备交换，从而让基辅获得更多所需要的武器装备。

尽管德国是世界第五大武器出口国，但长期以来一直避免直接向冲突地区运送武器。自俄罗斯今年2月开始入侵乌克兰以来，总理肖尔茨领导的德国政府已经向乌克兰提供了轻型武器和弹药，并为向乌克兰发送物资的德国军火商提供了额外资助。

德国政府的政策引发了广泛的批评，被认为做地远远不够。波兰总理莫拉维茨基说，"德国在个问题上采取的模糊立场肯定无所助益。"

德国政府承诺武器交换和军事培训

德国政府官员向媒体证实的武器交换方案似乎是肖尔茨对批评的部分回应。计划中的变通办法是，北约盟友斯洛文尼亚将向乌克兰运送大量的T-72主战坦克；作为补偿，德国将向斯洛文尼亚运送一定数量的马尔德（Marder）坦克和福克斯（Fox ）轮式坦克。

Schützenpanzer (SPz) Marder

马尔德（Marder）坦克

德国国防部长兰布莱希特周四强调，德国政府明白向乌克兰提供更多军事援助"必须非常、非常迅速地进行"，因为随着俄罗斯在乌克兰东部发起新的攻势，"局势正急剧恶化"。

兰布莱希特说，德国为此还计划向乌克兰军队提供使用来自德国和其他北约盟国的一些新武器的培训，其中包括来自荷兰的榴弹炮。

兰布莱希特指出，基辅已经拿到一份清单，可以选择德国提供的装备。然而，这份清单并不包括坦克、直升机、大型火炮以及乌克兰声称迫切需要的战机。

肖尔茨和德国外交部长贝尔博克都指出，德国军队长期以来受装备问题困扰，自己执行任务的时候也缺少物资，因此难以向乌克兰提供更多物资。

来自内部的批评：立场还不够清晰

即使在德国执政联盟内部，政府也被批评立场不够清晰，对外界质疑的回应不够有力。

来自自民党的国防专家穆勒（Alexander Müller）告诉德新社，"德国公众有权知道我们是否像北约盟友那样为乌克兰提供重型武器。到目前为止，德国政府的立场仍然不清不楚"。

(德新社、路透社)

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