如何住得舒服环保又省钱？

（德国之声中文网）房屋是最大的气候杀手：供电、供热以及建造过程会释放大量温室气体--每年在全球范围内产生 100 亿吨二氧化碳。也就是说，每个居民每年平均排放约 1.3 吨二氧化碳。

联合国一项研究表明， 2021 年，建筑业占全球范围内能源消耗相关二氧化碳排放量的 37%，超过工业 (30%) 和交通运输行业 (22%)。如何减少这种高排放量？可以采取哪些措施让我们住得既舒适环保又省钱？

住得越大，越不环保

在过去的一百年里，地球上人口增加了，相应的，空间使用面积也增加了。与此同时，收入和独居人数也在大幅增长。但地域之间差异巨大：尼日利亚人均居住面积为6平方米，土耳其18平方米，巴西24平方米，中国30平方米，欧盟38平方米，美国75平方米。

在德国，人均居住面积从1950年的15平方米增长到现在的48平方米。子女离家后老人平均拥有更大的居住面积，达到60多平方米。

建造和居住的房屋越多，供暖和供电所需的能源就越多。因而有越多房屋被新建，产生的二氧化碳也就越多。

绝缘材料节能、省钱又环保

老建筑取暖需耗费大量能源，既贵又不环保。隔热材料和现代通风系统可以节省高达90%的能源。此外，居住空间减小，也可以减少取暖费用。

如何让取暖省钱又环保？

用沼气、木材或颗粒代替化石燃料，可以令供暖更环保。然而，这些资源正变得越发稀缺，成本也就越发昂贵，因而专家主要建议使用热泵供暖。热泵以少量电能为动力，吸收空气中的低温热能（自然能），经系统高效集热整合成为高温热源。1千瓦时的电力可产生高达7千瓦时的热能。

该技术不会产生任何有害的微尘，若使用绿色电力，连二氧化碳也不会产生。在斯堪的那维亚半岛，长期以来都是使用热泵供暖，集中供热网络也一直是由大型热泵运行。加上太阳能、生物质能和深层地热能，如今，那里的一些区域供热网络甚至已经几乎实现了气候中和。

太阳能真的很便宜

通过使用经济的热泵、节能冰箱和 LED灯，可以显着降低房屋的电力需求。通过在屋顶和外墙上安装光伏发电系统，可以进一步节省用电成本且更加环保。

在日照匮乏的德国，屋顶安装新的太阳能发电系统，每千瓦时成本不到 10 欧分。与平均每千瓦时约40 欧分的电网发电相比，成本还不到其四分之一。屋顶安装系统的成本可以在 5 至 15 年内收回，之后该系统还可以免费发电约 20 年。

铁轨上的太阳能

可再生材料代替混凝土、钢材和塑料

建筑施工过程中会排放大量二氧化碳--每平方米排放0.5-0.8吨。建造一个100平方米的新公寓约会产生大50到80吨的二氧化碳。对比一下数字：在印度，人均二氧化碳排放量为每年2吨。

二氧化碳排放主要来自水泥、石灰和石膏的生产（25%）、建筑本身（10%）以及绝缘板（8%）和金属（8%）等建筑材料的生产。

用木材等建筑材料以及稻草等可再生绝缘材料可以大幅减少新建筑的二氧化碳排放量，以德国为例，可减少约50%排放量。

翻新代替新建 既省钱又环保

相比新建房屋，翻新老建筑可以大幅减排二氧化碳并降低成本。翻新的成本通常比新建低四分之一左右。二氧化碳可以减排一半以上。

建筑师、科学家和环保组织均呼吁城市规划者和设计师转变思路，尽可能避免拆迁和新建，应使旧建筑翻新成为常态。

人均居住面积30平米更利于环保？

鉴于住房短缺和气候危机，社会和政界也需要调整思路。社会学家博克（Maike Böcker）说:"如果人们对 1960 年代的居住面积感到满意，那么今天德国房屋面积足够 2 亿人居住了。"她在埃森文化研究所工作，在她的著作《少一点也是足够的》（Wie wird weniger genug）中描述了环保型社会的困境和挑战。如今，德国约有8300万人，全球人口超过80亿。

为了达到升温不超过 1.5 度的目标，伍珀塔尔智库研究所（Denkfabrik Wuppertal Institut）在其研究中呼吁，"通过智能和灵活的房屋使用方式"，遏制并减少社会对人均居住面积不断增长的需求。

格拉茨工大（Technische Universität Graz）研究认为，在人口不断增长的大背景下，全球能源需求必须下降 40%，才能达到升温不超过 1.5 度的目标。研究人员建议全球人均居住面积为30平方米。

多接触社会，晚年生活更美好

在环保节能上，专家尤其在老年人身上看到了巨大潜力。在德国等工业国家，许多年长的独居者或老年夫妇在孩子搬出后住在相当大的房子里，这些房屋却往往缺乏适合老年人的配套设备。与此同时，年轻家庭则缺乏居住空间，这种情况在城市尤甚。

城市规划师和经济学家福尔霍普（Daniel Fuhrhop）针对这种现象给出了建议，"例如，可以搬到一个小一些的公寓，或改造现有的大公寓，转租出去或者与他人合住都是很棒的选择。"

一些大学开始介绍大学生与老年人同住，通过家务劳动换取便宜的租金。面向老年人和年轻人的住宅项目也越来越受欢迎，项目拥有小型独立住宅单元和大面积公共区域，如花园、车间、工作室、洗衣房和健身房。在这种模式下，办公室和客房可以在特定时间内以低廉的价格预订。许多人很喜欢这样的住房模式，人们可以共度时光，加深彼此了解，相互支持。

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