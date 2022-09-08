如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
西方七国集团的财长共同呼吁，对俄罗斯石油贸易实施“封顶价”，以避免俄罗斯能源贸易收入不降反升的局面。由于西方国家控制着航运保险等国际海运基本服务业，届时俄罗斯与其他国家的贸易也将受到西方新规的影响。
在乌克兰战争的头六个月里，俄罗斯出口化石能源的收入大大超过了入侵乌克兰的成本。总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心呼吁对俄罗斯实行更为有效的制裁。
本应持续三天的俄德天然气管道“北溪1号”维修工作，现在被无限期延长。俄罗斯天然气工业集团称，在检修时发现了一处润滑油泄漏，因此需要彻底关闭管道。德国政府则强调，已经为此做好了准备。
尽管受到西方制裁，俄罗斯似乎在能源市场还是赚得盆满钵满。不过，也有观点认为，莫斯科很快就会出现现金荒。
俄罗斯总统普京在出席东方经济论坛发表讲话时，虽然承认制裁给俄罗斯带来不利影响，但称西方的制裁已经失败，孤立俄罗斯是不可能的，而且世界的未来在亚洲。下周，普京将与习近平在乌兹别克斯坦的上合组织峰会上会面。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版