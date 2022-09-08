 如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？ | 经济纵横 | DW | 11.09.2022

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经济纵横

如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

西方七国集团的财长共同呼吁，对俄罗斯石油贸易实施“封顶价”，以避免俄罗斯能源贸易收入不降反升的局面。由于西方国家控制着航运保险等国际海运基本服务业，届时俄罗斯与其他国家的贸易也将受到西方新规的影响。

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