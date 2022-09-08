如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

普京再批西方制裁“徒劳” 下周将会晤习近平

俄罗斯总统普京在出席东方经济论坛发表讲话时，虽然承认制裁给俄罗斯带来不利影响，但称西方的制裁已经失败，孤立俄罗斯是不可能的，而且世界的未来在亚洲。下周，普京将与习近平在乌兹别克斯坦的上合组织峰会上会面。