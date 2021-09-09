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美国加州洛杉矶的一个地名，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被与美国电影和影星联系起来，而“好莱坞”一词往往直接用来指南加州的电影工业。
中国大陆、台湾及新马译作好莱坞，港澳译作荷里活。
自打离开白宫，这位美国前总统未尝稍歇，果有斩获：好莱坞发出召唤。 特朗普踌躇满志，明言“不想错过这个特别的活动”。
香港有关当局决定给予好莱坞明星妮可·基德曼隔离豁免，激起民愤。基德曼此行赴港为监制并出演美国新剧《Expats》，故事以香港作背景，改编自香港出生、韩裔美籍女作家李允卿的小说《The Expatriates》。
美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。
他以拳击的方式完成了他的电影和他的生活：西尔维斯特-史泰龙(Sylvester Stallone)经历了跌宕起伏。7月6日，他迎来了自己的75岁生日。
美国动作片《速度与激情9》主演约翰·塞纳半个月前在台湾宣传该部电影的时候曾表示，“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。5月25日凌晨他在微博认证账号上发表中文道歉视频，表示他“爱、更尊重中国和中国人”。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。
好莱坞影星、前加州州长施瓦辛格将冲击美国国会暴徒与纳粹相提并论，并称特朗普“将作为最糟总统载入史册”。
"再有一次，你们就给我滚蛋！"英国《太阳报》爆料，正在拍摄《不可能的任务7》的好莱坞巨星汤姆·克鲁斯片场发飙，据称原因是工作人员未能保持防疫安全距离。
著名的美国《时代周刊》将印裔美籍少年发明家、15岁的吉坦贾利·拉奥（Gitanjali Rao）评选为该刊首位《年度风云儿童》。在采访时，拉奥以自己的天分和大方态度给好莱坞女星安吉莉娜·朱莉留下深刻印象。
他塑造的邦德形象深入人心，他曾是许多女性的梦中情人。步入中年以后，肖恩·康纳利（Sean Connery）塑造了很多颇具个性的银幕形象。2003年，康纳利告别银幕。2020年10月31日，他告别人间。
迪斯尼电影《花木兰》及其主演被指谄媚中共。时评人长平分析抵制这部好莱坞电影的作用与意义。
美国笔会Pen America在一份最新报告中指出，面对中国市场的巨大诱惑力，好莱坞主动自我审查，以讨好北京当局。
在美国司法部长巴尔的眼里，私人企业、好莱坞、教育机构等...几乎所有人都「短视近利」与中国靠拢，而这牺牲了美国自由与开放的价值。巴尔成为在国安顾问、联邦局长之后，近期第三位严正批评中国的美国高官。
天堂影院、西部往事——他创作的电影配乐数不胜数，超过500部。他获奖无数，与妻子度过60年幸福婚姻，90岁退休。如今，91岁的他离开人世。
新冠疫情令好莱坞最重要的颁奖盛典也不能幸免。 2021年的奥斯卡颁奖典礼将从2月推迟到4月举行。这使导演们为完成其影片制作拥有了更多时间。
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