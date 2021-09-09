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好莱坞

美国加州洛杉矶的一个地名，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被与美国电影和影星联系起来，而“好莱坞”一词往往直接用来指南加州的电影工业。

中国大陆、台湾及新马译作好莱坞，港澳译作荷里活。

A boxing belt presented to President Donald Trump, sits on the desk in Oval Office of the White House in Washington, Thursday, May 24, 2018, where Trump granted a posthumous pardon to Jack Johnson, boxing's first black heavyweight champion. (AP Photo/Susan Walsh)

特朗普有了新工作  09.09.2021

自打离开白宫，这位美国前总统未尝稍歇，果有斩获：好莱坞发出召唤。 特朗普踌躇满志，明言“不想错过这个特别的活动”。 
7.1.2018*** 75th Golden Globe Awards – Arrivals – Beverly Hills, California, U.S., 07/01/2018 – Actress Nicole Kidman. REUTERS/Mario Anzuoni

妮可·基德曼赴港拍片免隔离遭投诉 19.08.2021

香港有关当局决定给予好莱坞明星妮可·基德曼隔离豁免，激起民愤。基德曼此行赴港为监制并出演美国新剧《Expats》，故事以香港作背景，改编自香港出生、韩裔美籍女作家李允卿的小说《The Expatriates》。
5.1.2020, Los Angeles, USA, Tom Hanks and Rita Wilson Test Positive for Coronavirus COVID-19. Tom Hanks and Rita Wilson have announced on Wednesday, March 11, 2020 that they have tested positive for COVID-19 (Coronavirus), the first celebrities to go public with a diagnosis. BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JANUARY 05: Actor Tom Hanks, winner of the Cecil B. Demille Award, poses in the press room during the 77th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 5, 2020 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto)

汤姆·汉克斯庆祝65岁生日 影帝宝刀未老 09.07.2021

美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。

Bildnummer: 55207573 Datum: 21.11.1976 Copyright: imago/EntertainmentPictures ACHTUNG NUTZUNG NUR BEI FILMTITEL-NENNUNG! 1976 - Rocky - Movie Set PICTURED: BURGESS MEREDITH, SYLVESTER STALLONE. FILM TITLE: ROCKY. DIRECTOR John G. Avildsen. STUDIO: United Artists. PLOT: The action-packed, crowd-pleasing story, shot mostly on location, tells of the rise of a small-time, underdog Philadelphia boxer, Rocky Balboa (Sylvester Stallone) against insurmountable odds in a big-time bout with Apollo Creed (Carl Weathers), with the emotional support of a shy, loving girlfriend named Adrian (Talia Shire), and wily fight manager Mickey (Burgess Meredith).PUBLICATIONxINxGERxONLY People Entertainment Film kbdig 1976 quer (c) Imago/EntertainmentPictures

大“史泰龙”75岁啦！ 06.07.2021

他以拳击的方式完成了他的电影和他的生活：西尔维斯特-史泰龙(Sylvester Stallone)经历了跌宕起伏。7月6日，他迎来了自己的75岁生日。
F9, (aka FAST & FURIOUS 9, aka FAST AND FURIOUS 9), US character poster for June 25, 2021 release, John Cena, 2021. © Universal Pictures / Courtesy Everett Collection, 2021. © Universal Pictures /Courtesy Everett Collection

将台湾称为“国家” 《速9》主演中文道歉 25.05.2021

美国动作片《速度与激情9》主演约翰·塞纳半个月前在台湾宣传该部电影的时候曾表示，“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。5月25日凌晨他在微博认证账号上发表中文道歉视频，表示他“爱、更尊重中国和中国人”。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

德语媒体：被封杀的奥斯卡最佳导演 27.04.2021

本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
Chloe Zhao attends the Telluride from Los Angeles drive-in screening of Nomadland on Friday, Sept. 11, 2020, at the Rose Bowl in Pasadena, Calif. (Richard Shotwell/Invision/AP)

改写了美国电影传统的华裔导演赵婷 23.04.2021

因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。

施瓦辛格怒怼特朗普：史上最糟总统 11.01.2021

好莱坞影星、前加州州长施瓦辛格将冲击美国国会暴徒与纳粹相提并论，并称特朗普“将作为最糟总统载入史册”。

冲冠一怒为防疫？阿汤哥片场发飙 17.12.2020

"再有一次，你们就给我滚蛋！"英国《太阳报》爆料，正在拍摄《不可能的任务7》的好莱坞巨星汤姆·克鲁斯片场发飙，据称原因是工作人员未能保持防疫安全距离。

United Nations, New York, USA, April 19 2018 - Gitanjali Rao, 12-year-old innovator from USA During the Event entitled Youth Power the Planet: an SDG Activate Talk to Celebrate Earth Day on the occasion of International Mother Earth Day (22 April) today at the UN Headquarters in New York City. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

印裔美国少女拉奥获《时代》周刊首位“本年度风云儿童”称号 04.12.2020

著名的美国《时代周刊》将印裔美籍少年发明家、15岁的吉坦贾利·拉奥（Gitanjali Rao）评选为该刊首位《年度风云儿童》。在采访时，拉奥以自己的天分和大方态度给好莱坞女星安吉莉娜·朱莉留下深刻印象。

Sean Connery als James Bond Film / Einzeltitel: James Bond - Diamantenfieber (Diamonds are forever) (GB 1971; Regie: Guy Hamilton; Buch: Richard Maibaum, Tom Mankiewicz, nach Jan Fleming). - Szene mit Sean Connery. - |

地球上最性感的男人：肖恩·康纳利走了 31.10.2020

他塑造的邦德形象深入人心，他曾是许多女性的梦中情人。步入中年以后，肖恩·康纳利（Sean Connery）塑造了很多颇具个性的银幕形象。2003年，康纳利告别银幕。2020年10月31日，他告别人间。
HANDOUT - 12.03.2020, ---: Yifei Liu als Mulan in einer Szene des Films Mulan (undatierte Filmszene). Der Starttermin für den Familienfilm «Mulan» wird verschoben. Die Neuauflage des Zeichentrickmärchens von 1998 sollte eigentlich am 26. März in Deutschland anlaufen. (Zu dpa: Wegen des Coronavirus: Mehrere Kinostarts verschoben) Foto: -/Disney Enterprises/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bis 19.07.2020 im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

长平观察：为“习大大”出征的花木兰 10.09.2020

迪斯尼电影《花木兰》及其主演被指谄媚中共。时评人长平分析抵制这部好莱坞电影的作用与意义。
May 8, 2017*** FILE - This Jan. 29, 2010, file photo shows the Hollywood sign near the top of Beachwood Canyon adjacent to Griffith Park in the Hollywood Hills of Los Angeles. Mayor Eric Garcetti has floated the possibility of building an aerial tram to the Hollywood sign. Garcetti spokesman George Kivork said in a statement Monday, May 8, 2017, that the mayor is open to exploring ideas that ease congestion and encourage creative thinking. (AP Photo/Reed Saxon, File) |

美国笔会：为了中国票房 好莱坞不惜自我审查 06.08.2020

美国笔会Pen America在一份最新报告中指出，面对中国市场的巨大诱惑力，好莱坞主动自我审查，以讨好北京当局。
US Attorney General, William Barr (C), and FBI Deputy Director David Bowdich (L) hold a press conference, regarding the December 2019 shooting at the Pensacola Naval air station in Florida, at the Department of Justice in Washington, DC on January 13, 2020. - The United States will send 21 Saudi military trainees back to the Gulf kingdom after an investigation into the fatal shooting of three American sailors last month, the Justice Department announced Monday.The Kingdom of Saudi Arabia determined that this material demonstrated conduct unbecoming an officer in the Saudi Royal Air Force and Royal Navy and the 21 cadets have been dis-enrolled from their training curriculum in the US military and will be returning to Saudi Arabia later today, Barr said. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

美司法部长: 企业短视屈服中国 17.07.2020

在美国司法部长巴尔的眼里，私人企业、好莱坞、教育机构等...几乎所有人都「短视近利」与中国靠拢，而这牺牲了美国自由与开放的价值。巴尔成为在国安顾问、联邦局长之后，近期第三位严正批评中国的美国高官。
ARCHIV - 06.12.2013, Berlin: Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone stellt seine «50 Jahre Musik»-Live Tour vor. Der für seine Filmmusiken berühmte italienische Komponist Morricone ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie bestätigte. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

美丽回响：传奇电影配乐大师莫里科内辞世 07.07.2020

天堂影院、西部往事——他创作的电影配乐数不胜数，超过500部。他获奖无数，与妻子度过60年幸福婚姻，90岁退休。如今，91岁的他离开人世。
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

2021年奥斯卡颁奖典礼罕见推迟举行 21.06.2020

新冠疫情令好莱坞最重要的颁奖盛典也不能幸免。 2021年的奥斯卡颁奖典礼将从2月推迟到4月举行。这使导演们为完成其影片制作拥有了更多时间。
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