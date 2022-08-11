为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
美国加州洛杉矶的一个地名，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被与美国电影和影星联系起来，而“好莱坞”一词往往直接用来指南加州的电影工业。
中国大陆、台湾及新马译作好莱坞，港澳译作荷里活。
美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。
贴国歌歌词、借好莱坞大片和奥威尔小说《1984》讽刺中国防疫措施，中国网民发挥各种创意规避网络审查机制，以宣泄对防疫措施的不满。
在奥斯卡颁奖仪式上对喜剧演员洛克大打出手后，美国影星威尔·史密斯被禁止在未来10年内参加奥斯卡典礼。
奥斯卡掌掴事件之后，好莱坞影星威尔·史密斯宣布从美国电影艺术与科学学院辞职，并表示他愿意接受学院的所有处罚。与此同时，该事件的另外一个主角洛克的脱口秀门票一夜之间飙涨。
好莱坞“男神”布鲁斯·威利斯几乎演过所有类型的电影角色。如今，年仅67岁的他被迫退休，他的失语症已经严重影响了他的工作和生活。
知名好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）的作品日前被多家中国流媒体平台下架。此前他参加了"西藏之家"（Tibet House）的演唱会。
三月17日，好莱坞影星和前加州州长施瓦辛格发布视频，表示作为俄罗斯人民的朋友，他必须要说出真相，那就是乌克兰正在发生人道危机。
由“荷兰弟”汤姆·霍兰德主演的好莱坞动作冒险片《神秘海域》在越南遭禁，原因是影片中出现了南中国海“九段线”的地图。之前已经有多部影视作品出于同样的原因被越南当局禁止。
中国爱国主旋律电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》在新春放映，三天内票房已破人民币13.47亿元，相比之下，西方好莱坞电影似乎在中国失去了讨论热度。中国观众已经对好莱坞电影不感兴趣了吗？
就在Gucci纪念百年诞生的时候，好莱坞推出一部Gucci历史上谋杀惨案的影片。
自打离开白宫，这位美国前总统未尝稍歇，果有斩获：好莱坞发出召唤。 特朗普踌躇满志，明言“不想错过这个特别的活动”。
香港有关当局决定给予好莱坞明星妮可·基德曼隔离豁免，激起民愤。基德曼此行赴港为监制并出演美国新剧《Expats》，故事以香港作背景，改编自香港出生、韩裔美籍女作家李允卿的小说《The Expatriates》。
美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。
他以拳击的方式完成了他的电影和他的生活：西尔维斯特-史泰龙(Sylvester Stallone)经历了跌宕起伏。7月6日，他迎来了自己的75岁生日。
美国动作片《速度与激情9》主演约翰·塞纳半个月前在台湾宣传该部电影的时候曾表示，“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。5月25日凌晨他在微博认证账号上发表中文道歉视频，表示他“爱、更尊重中国和中国人”。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式