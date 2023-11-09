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美国加州洛杉矶的一个地名，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被与美国电影和影星联系起来，而“好莱坞”一词往往直接用来指南加州的电影工业。
中国大陆、台湾及新马译作好莱坞，港澳译作荷里活。
达成的协议将调涨演员的薪资待遇，并在使用人工智能（AI）生成演员形象领域增加了相关协议和补偿条款。
随着好莱坞罢工的持续进行，出席本届威尼斯电影节的美国演员和编剧减少，焦点落在欧洲电影上。香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖也成为电影节上的亮点。他成为首位获得该奖项的华人演员。
今夏全球热映的《芭比》在中国的票房成绩虽然并不突出，但在年轻观众中引起了讨论热度，成为这个夏季中国影院里的一个另类。
好萊塢的編劇自今年5月起展開罷工，如今演員工會也宣布加入罷工行列，成為1960年代以來，好萊塢影視業首度爆發「雙重罷工」。勞資雙方有哪些訴求與主張？
美国《政治》杂志指出，五角大楼表示，如果电影人向中国妥协，根据对方的要求删减镜头，将不会给他们提供任何帮助。
今年的奥斯卡，“亚裔大放异彩”？时评作家长平分析了好莱坞的东方主义冷血表演，以及它与中国文化宣传的契合。
在《瞬息全宇宙》的表演让杨紫琼真的大红大紫了。除了在影片中的演技之外，杨紫琼还因充满智慧和活力的获奖感言而令人印象深刻。在这些感言中，她经常提到她所打破的种种障碍。
在奥斯卡颁奖仪式上对喜剧演员洛克大打出手后，美国影星威尔·史密斯被禁止在未来10年内参加奥斯卡典礼。
奥斯卡掌掴事件之后，好莱坞影星威尔·史密斯宣布从美国电影艺术与科学学院辞职，并表示他愿意接受学院的所有处罚。与此同时，该事件的另外一个主角洛克的脱口秀门票一夜之间飙涨。
由“荷兰弟”汤姆·霍兰德主演的好莱坞动作冒险片《神秘海域》在越南遭禁，原因是影片中出现了南中国海“九段线”的地图。之前已经有多部影视作品出于同样的原因被越南当局禁止。
中国爱国主旋律电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》在新春放映，三天内票房已破人民币13.47亿元，相比之下，西方好莱坞电影似乎在中国失去了讨论热度。中国观众已经对好莱坞电影不感兴趣了吗？
香港有关当局决定给予好莱坞明星妮可·基德曼隔离豁免，激起民愤。基德曼此行赴港为监制并出演美国新剧《Expats》，故事以香港作背景，改编自香港出生、韩裔美籍女作家李允卿的小说《The Expatriates》。
美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。
他以拳击的方式完成了他的电影和他的生活：西尔维斯特-史泰龙(Sylvester Stallone)经历了跌宕起伏。7月6日，他迎来了自己的75岁生日。
美国动作片《速度与激情9》主演约翰·塞纳半个月前在台湾宣传该部电影的时候曾表示，“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。5月25日凌晨他在微博认证账号上发表中文道歉视频，表示他“爱、更尊重中国和中国人”。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
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