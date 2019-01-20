好莱坞的政治情结—— 特朗普成靶心

（德国之声中文网）早在2016年美国大选期间，好莱坞便表态反对特朗普。许多著名演员、导演和编剧纷纷对民主党表示支持，好莱坞电影业的绝大多数人站在特朗普的对立面。伊斯特伍德（Clint Eastwood）成为了少数公开为特朗普发声的好莱坞明星。

美国总统特朗普宣誓就职后，好莱坞明星们在多场奥斯卡和金球奖颁奖典礼上表达了不支持总统的心声。最令人印象深刻的莫过于知名女星梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）去年在领取金球奖终身成就奖时，言辞锐利地炮轰美国总统特朗普。

偏好正直清廉形象

好莱坞有一个不成文的传统，导演和编剧偏好民主政治题材，喜爱描写宏大的理想抱负以及政治英雄主义。詹姆斯·斯图尔特（James Stewart）和亨利·方达（Henry Fonda）都曾经饰演诚实正直的政治家。

这并不意味着好莱坞会手下留情不批评美国政治。上世纪60年代，一群新锐导演开展了"新好莱坞电影"浪潮，好莱坞出现了题材尖锐的政治电影。

导演西德尼·波拉克（Sydney Pollack）和弗兰克林·舍费尔（Franklin F. Schaffer）等人也逐渐对贪污和裙带关系之类的题材感兴趣。好莱坞电影开始对政客的野心勃勃以及各党之间为个人利益考量的行为进行批判。除了采用电影现实主义外，讽刺法也是常见手法。

当广告中融入政治 “Just do it” 美国体育用品生产商耐克庆祝“只管去做”（Just do it）广告战役打响30周年。画面显示的是美式足球明星卡佩尼克（Colin Kaepernick）。这让美国总统特朗普恼羞成怒。2016年正是这位球星带头在国歌乐曲奏响时屈膝抗议，引发了美国职业橄榄球联盟队员抗议警察暴力和种族不平等浪潮。

当广告中融入政治 广告里的女性力量 耐克广告在美国引起众多关注。不过，这家体育用品生产商近期一个墨西哥广告战在南美引起轩然大波。广告“不可阻挡”（Juntas Imparables）将女性田径运动员置于中心。图中所示的最后场景乃暗指阿根廷国内针对堕胎禁令的抗议运动。

当广告中融入政治 一张敏感的合影 德国球星厄齐尔与土耳其总统埃尔多安的合影，使其赞助商梅赛德斯-奔驰和阿迪达斯陷于窘境。按照厄齐尔的说法，梅赛德斯-奔驰已中止和他的广告合作关系。阿迪达斯则强调，尽管发生了合影事件，仍将继续延聘厄齐尔为品牌大使。

当广告中融入政治 让世界更美好 数十年来，意大利时装集团贝纳通（Benetton）常以巨大而触目惊心的广告画面挑衅世人。画面上，或是一个气息奄奄躺在床上的癌症病人；或是一只满身油污的鸟；或是挤在小船上的身穿救生背心的难民（2018）。1980年代，该时装品牌由此打破禁忌，并获得高知名度。贝纳通称，是要借此使世界变得更好。

当广告中融入政治 反对右翼民粹主义 2016年，德国右翼民粹主义政党选项党的政治家高兰德（Alexander Gauland）写道，人们不会愿意与国脚博阿藤（Jérôme Boateng）做邻居。为此，租车商行Sixt打出该广告针锋相对。画面上，Sixt的搬运车清晰可见，广告词则是：给所有那些有一个高兰德为邻的人（在sixt.de网上租车，享受廉价搬家大货车）。这是反对右翼民粹主义的一种明确表态。

当广告中融入政治 要求辞职？ 2018夏季，德国默克尔与联邦内政部长泽霍费尔之间有关庇护政策的冲突加剧，竟致这位前巴伐利亚州长表示不惜辞职。后来，两人达成一致，辞职云云，烟消云散。租车商行Sixt又借机行事，推出一则显示泽霍费尔迟疑不决的广告，推介本行允许顾客临时取消合约的便利措施。

当广告中融入政治 双赢局面 之前，这家慕尼黑租车商就以政治家头像作广告。2001年，Sixt以时任基民盟主席默克尔的头像替自己的敞篷车租赁生意做广告。左图上是齐眉短发，右图上为冲冠式发型。默克尔对此并不在意，在一次会议期间，她说，这可是一个颇有意思的发型建议。

当广告中融入政治 性感内衣反对间谍行为 给美国国家安全局（NSA）提出这一热辣建议，令柏林性感内衣生产商Blush名噪一时：“亲爱的NSA，不要监听安吉拉喽，还不如瞅一瞅安吉莉克呢。”这一广告的起因是媒体有关美国国家安全局曾监听德国总理安吉拉·默克尔手机的报道。这也是政治性广告的一个实例。

当广告中融入政治 “选我！我不是黄瓜” 2017年德国联邦议院大选，廉价食品超市阿尔迪（Aldi Süd）适时打响名为“Aldinativlos”（除阿尔迪外别无选择）的广告战。五种新鲜食品货单分列于５个广告，争取得到选民们的青睐。这家连锁超市用“选我！我不是黄瓜”或“减少官僚，扩种水果！”等口号取笑了政治家的某些低俗选战广告。

当广告中融入政治 要多样性，不要空货架 要是超市上只能买到德国产品，那会怎么样？连锁食品超市Edeka的一则广告告诉我们说，情况会很糟：货架上空空如也，主顾们在冷柜前一筹莫展，末了，饥肠辘辘，回家。2017年夏，这家连锁超市打出这一广告，为公开的、多样性的和团结的社会而呐喊。 作者: Conny Paul, Paula Rösler



影射特朗普？

这样的趋势延续至今，制片方在过去几年推出的《纸牌屋》系列影集大获好评。影集中不乏对政坛的针砭。至于片中角色弗兰克和克莱尔·安德伍德夫妇是否影射特朗普，观众可自行发挥想象。

目前在全球放映的三部美国电影，主题也不离美国政坛和政客。贾森·雷特曼（Jason Reitman）主演的传记剧情片《暴料世代》(The Front Runner)剧情讲述的是80年代一名民主党总统候选人因个人丑闻遭媒体追逐而跌落政治舞台的故事。

他所饰演的盖瑞·哈特真有其人，1988年选战期间因为婚外情被媒体报出而身败名裂。对比如今特朗普执政时的各种出格事迹，哈特当年所受到的待遇显得严苛、几乎可笑。

小布什"心机深沉的副手"

亚当·麦凯（Adam McKay）执导的传记喜剧片《为副不仁》（Vice）讽刺的则是美国前副总统迪克·切尼。这名共和党人自2001年至2009年曾担任小布什任内副手。随着剧情推展，观众很快便会发现编剧肯定不是切尼的拥护者。

演员贝尔刚刚凭借饰演的美国前副总统切尼而获得金球奖

而纪录片导演迈克尔·摩尔（Michael Moore）在最新作品中对特朗普大加挞伐则在大众的意料中。摩尔在纪录片《华氏911》中探讨过去三年美国的社会情况，针对特朗普的胜选追根究底地提出疑问：特朗普缘何能当选第45届美国总统？

德国导演本雅明·辛德勒（Benjamin Schindler）也在一部作品中间接提出相同质疑。他的《美国乐园》（Playland USA）正在德国著名新人电影节马克思－奥菲尔斯电影节（Max-Ophüls-Filmfestival ）放映。

《美国乐园》：流行文化的力量

辛德勒着眼的是美国人看待历史和宗教的态度："我感兴趣的是美国流行文化以及电影神话如何走入政治，甚至融入我们的现实生活；以及如何利用叙事技巧，取信大众发起战争的必要，或是提升商品销量。"

这名新锐导演的成果令人震惊。在一个半小时的影片中，辛德勒向观众呈献了没有旁白的各种画面：历史剧目、游乐园、宗教表演-美国人在寻找自己的身份认同。通过电影的探索，辛德勒发现，许多人沉浸在好莱坞的流行文化以及其它艺术世界中，与现实疏离。

好莱坞创造神话也针砭时政

这不禁令人联想起特朗普以及他的执政成果。其政策也更多是建立在神话及"虚假新闻"上，而非实事求是或追求现实。令人欣慰的是，雷特曼、麦凯和摩尔等导演依旧以犀利的眼光审视着他们的国家。好莱坞也是如此。