好莱坞演员与电影公司达成协议，结束罢工

（德国之声中文网）本周三（11月8日），好莱坞演员与电影公司达成临时协议，结束长达数月的罢工。

在与迪士尼（Disney）、网飞（Netflix）等制片方达成初步协议后，美国演员工会（SAG-AFTRA）宣布自午夜起结束长达118天的罢工。

工会表示：“我们已经达成了一项将使演员工会各类成员均能建立可持续职业发展的合同。”

这项为期三年的新合同价值超过10亿美元（9.34亿欧元），并得到了工会领导的支持。

美国演员工会主席、《天才保姆》主演法兰·德瑞雪（Fran Drescher）在Instagram上写道：“我们做到了！！！超过10亿美元的交易！”

尽管该协议仍需获得工会董事会和成员的批准，但普遍预计将获得通过。

协议包括哪些内容？

与之前的合同相比，演员最低片酬将增加约8％。

这对双方来说都是一种妥协，因为它低于演员的最初要求，但比编剧之前所得要高。

这项暂定协议还包括了一项新的“流媒体收入分红”。流媒体通常在节目重播时仅支付最低额的“剩余报酬”，此类平台的崛起严重损害了演员的收入。

演员还表达了对制片公司使用人工智能克隆其形象及声音的担忧。这项协议预计将包括有关使用人工智能的同意和补偿条款。

演员和剧组重回工作岗位

根据米尔肯研究所（Milken Institute）数据，罢工给加州造成了超过60亿美元(56亿欧元)的产出损失。

此外，罢工还影响了影视行业的其他工作人员。道具师、服装师及其他剧组成员也因此工作停摆。

洛杉矶市长凯伦·巴斯（Karen Bass）对周三达成的“公平协议”表示欢迎，并指出罢工“影响了洛杉矶和全国各地数百万人”。

她在一份声明中说：“现在，我们必须依靠本地制作，以确保我们的娱乐产业能迎来比以往都更强劲的复苏，而我们的经济也能够重新站稳脚跟。”

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