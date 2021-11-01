好消息还是坏消息？马克龙短信外泄 莫里森反击

（德国之声中文网）莫里森在格拉斯哥参加联合国气候大会Cop26间隙对记者表示，马克龙很清楚澳大利亚正在考虑退出与海军集团的柴油潜艇合同。莫里森说，他对法国总统尽可能透明，并在6月的共同晚餐上明确表示，柴油动力潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。

莫里森称，他不希望对马克龙的指控进行"个人化"的反驳。这位澳大利亚总理说，他有"宽阔的肩膀"，但他不打算接受对澳大利亚的"诽谤"，"我不打算代表澳大利亚人接受这些"。

马克龙此前表示，核潜艇交易 "对澳大利亚的信誉来说是个非常糟糕的消息，对伟大的伙伴与澳大利亚之间的信任来说是个非常糟糕的消息"。10月31日晚，一名澳大利亚记者就澳方9月取消和法国的潜艇建造合同一事向法国总统马克龙提问道：你是否认为莫里森撒了谎？对此，马克龙直截了当地回答："我不用认为，我知道。"

莫里森在第一时间否认自己对马克龙"撒谎"，澳大利亚副总理乔伊斯出面反击说，"我们没有偷过一个岛屿，我们没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"

好消息还是坏消息？

此间，法国总统马克龙先前回复莫里森的一则短信被泄露给了一些澳大利亚媒体。《澳大利亚人》报等报道说，在澳大利亚取消与海军集团合同并公布与美国和英国签订的《奥库斯协定》（AUKUS）前两天，莫里森试图给马克龙打电话，但马克龙短信回复无法接听电话并写道："对于我们的联合潜艇的雄心，我应该期待好消息还是坏消息？"澳媒没有透露莫里森对此做出了什么样的回复。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）11月1日报道，有记者问莫里森为什么在马克龙指责他撒谎后决定泄露短信，但莫里森没有直接回答，而是表示："......我只想说的是，我们在联系，尝试通电话......他相当明确地表现出担心这个电话的结果可能是（得知）澳大利亚不继续合同的决定。"

《卫报》就泄露给澳媒的马克龙短信内容写道，"但是，为强化澳大利亚立场而泄露的信息证实，在奥库斯协议宣布前夕，马克龙不知道澳大利亚会走哪条路。"

该报还写道，莫里森坚称马克龙声称自己被取消合同的事蒙在鼓里与两人在爱丽舍宫用餐后法国的行为相矛盾。莫里森说，他当时传达了澳大利亚对与海军集团合同的重大犹豫，但他当时他还不能完全坦诚地告诉马克龙通过奥库斯条约购置核动力潜艇的计划。莫里森说，一名法国海军将领被派往澳大利亚，"试图在我们的爱丽舍宫晚宴后挽救合同"。莫里森说，"如果没有对合同受到威胁的担忧"，法国就不会采取这样的行动。

拜登政府要求完全保密？

《卫报》继续写道，莫里森说，他还试图在奥库斯协议公开发布之前给马克龙提个醒，但法国总统无法接电话。莫里森说，他随后给马克龙发短信，说谈话很重要。当被记者问及马克龙这个重要的盟友是否理应得到比最后一分钟的提醒更好的做法时，莫里森说。"这是一个高度保密的决定，一个高度保密的环境，我们对这些事情进行了难以置信的严格保密......一年多了。"

《卫报》指出，莫里森没有回答关于法国是否提出向澳大利亚提供核潜艇作为替代方案的问题。他还拒绝回答没有告诉马克龙关于奥库斯的讨论是否因为拜登政府要求完全保密。

拜登在罗马G20会议上

该报写道，在莫里森抵达意大利参加20国集团会议后不久，拜登为了修复与马克龙之间受损的个人和政治关系，承认宣布奥库斯协议处理得"笨拙"。他在电视摄像机前告诉马克龙，他"认为早在阿库斯协议公布前法国就已被告知澳大利亚打算放弃合同。"不清楚的是，美国总统是在指责莫里森，还是指责他自己的高级职员没有让他了解其中的细微差别。"

(路透社、CNBC、卫报等）

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