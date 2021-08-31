 好消息！德国暑期9欧元低价车票来了 | 德国新闻 | DW | 22.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

好消息！德国暑期9欧元低价车票来了

今年6-8月在德国，只需购买9欧元月票，就可以任意乘坐区域火车和公共交通。同时，燃油税也将削减。

德国批准暑期9欧元低价车票计划，5月23日开始可以购票

德国批准暑期9欧元低价车票计划，5月23日开始可以购票

（德国之声中文网）在能源价格飙升之际，德国联邦参议院周五（5月20日）最终批准了一项计划，将允许人们在今年夏天每月仅以9欧元的价格乘坐德国各地的区域公共交通工具，这包括公共巴士、城铁、地铁、有轨电车、区域列车（RB）、区域快车（RE），以及某些地区的轮渡和缆车。

这项计划得到很多人的赞扬，但也引来很多批评。与此同时，德国政府还计划削减三个月的燃油税。

DW.COM

在德国，乘坐火车的旅客开始逐渐增加，尽管很多人仍然有些担心被病毒感染。实际上感染的风险可能低于人们的想象。

在中国网络上，曾盛传这样的新闻：“在德国，火车没有晚点这回事。”在德国生活过的朋友大多不会相信这种“神话”。德国媒体近日报道称，如今德国列车“前所未有般不准时”。

火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。

德国联邦政府决定未来10年内向德国铁路的轨道系统追加投资500亿欧元，以改变德国铁路系统目前包括晚点等糟糕的局面。

代表德国16个州政府的联邦参议院签署了这项计划。俄罗斯入侵乌克兰以来，能源价格高涨，德国将以一揽子计划来缓解民众遭受的打击。暑期9欧元车票计划是其中的一部分。

这些优惠票将在6月、7月和8月提供，可以在德国各地的区域火车和公共交通上使用。联邦政府和州政府在资金问题上争执不下，直到周五才知道各州是否会通过联邦政府提供的25亿欧元的补贴计划。其中一些州政府认为这还远远不够。

政府官员希望，暑期低价车票除了降低出行成本外，还能吸引更多人使用对气候友好的公共交通。但是，一个铁路工人工会和其他人表示担忧：这有可能导致火车过度拥挤，造成延误，给乘客带来困扰。

交通部长维辛（Volker Wissing）对联邦参议院说：“很多迄今对公共交通兴趣不大的人，想要在未来三个月给公共交通一个机会。”他承认，该计划可能会导致某些地区的火车和公共汽车在某些日子里爆满，届时需要“耐心”和“强壮的神经”。

燃油税的削减也将在同样的三个月内实施，每升汽油的税费将减少近30欧分，每升柴油的税费削减将超过14欧分。

经济学家则警告说，削减燃油税可能会降低人们换乘清洁交通工具的可能性。

（美联社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Wartende Passagiere auf dem Berliner Hauptbahnhof (picture alliance/dpa/M. Gambarini)

    德国火车为什么总晚点？

    德国火车常晚点令人恼火

    这是在柏林火车总站候车的乘客们。在德国，人们常常为火车晚点感到恼火。虽然德国铁路公司的目标是长途列车要达到82％的准点率。但今年10月份，这一比率仅为71.8％。

  • Auf Gleise gestürzter Baum bei Münster (picture alliance/dpa/G. Kirchner)

    德国火车为什么总晚点？

    天气原因

    天气对德国铁路运输系统的挑战越来越大。例如夏季就经常发生因列车空调失灵而临时取消运行的情况。而秋、冬季的强风则会刮倒大树导致铁路瘫痪数小时。

  • Schneegestöber am Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/imagebroker/W.G. Allgöwer)

    德国火车为什么总晚点？

    雪上加霜

    到了冬季铁路运行也常遇到困难。被冰雪覆盖的铁路列车困难。特别是结冰的铁轨可以很快导致部分铁路交通中断。

  • Gleisbaumaschine saniert Gleisbett einer Bahnstrecke (picture-alliance/imagebroker/C. Leuzinger)

    德国火车为什么总晚点？

    总要维修

    密集的铁路交通给基础设施带来了负担，导致整个铁路网不断采取维修措施。不过也有部分设施被更先进和更现代化的设施所取代。

  • Deutsche Bahn: Großbaustelle Stuttgart 21 (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    德国火车为什么总晚点？

    设施陈旧

    特别是那些老火车站跟不上时代的要求。德国铁路系统将斯图加特老火车站进行了大规模改造，大部分设施改到地下。但是这项名为“斯图加特21”的火车站改建工程备受争议，估计要耗资82亿欧元。

  • Deutsche Bahn ICE Brand - Bahn im Oktober wieder unpünktlicher (picture-alliance/dpa/U. Lange)

    德国火车为什么总晚点？

    列车起火

    2018年10月初，行驶在科隆至法兰克福之间的一辆高速列车突然起火，所幸无人伤亡。但这条繁忙的铁路线却因此被禁行数周，列车只能绕行。

  • Neubauprojekt Berlin-München (Deutsche Bahn AG/Frank Kniestedt)

    德国火车为什么总晚点？

    更快更贵

    柏林至慕尼黑之间的铁路运输及其繁忙。但是从一年前开始，新建的高速列车线路明显缩短了行车时间。这条新建动车线路耗资超过10亿欧元，是成本最高的一项德国铁路工程。

  • Deutsche Bahn Hoher Schaden durch Graffiti an Zügen (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    德国火车为什么总晚点？

    人为破坏

    德国的火车多次遭到人为的破坏。很多被涂鸦的车厢需要送到维修厂清洗和修理。 其后果是待发列车的数量出现瓶颈。

  • Deutsche Bahn: Tödlicher Unfall am Bahnübergang in Stade (picture-alliance/dpa/Polizei Stade)

    德国火车为什么总晚点？

    应急出勤

    很多列车晚点是因为交通事故造成的。但是也常常有人选择卧轨自杀。对于这样的悲剧，铁路系统束手无策。

  • Bahnmitarbeiter im Hauptbahnhof Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    德国火车为什么总晚点？

    招聘困难

    德国铁路系统急需招聘新员工。但很多人对铁路系统的工作不感兴趣。轮班工作和定期离家令火车司机的生活及其不规律。岗位缺人也是导致火车经常晚点的原因之一。

  • Deutsche Bahn: ICE auf der Strecke Hannover-Würzburg bei Kirchheim, (picture-alliance/imagebroker/FB Rose)

    德国火车为什么总晚点？

    梦想完美

    这是黑森州现代化的崴尔瑟巴赫（Wälsebachtalbrücke）铁路大桥。尽管德国铁路为其现代化建设付出巨大努力，但是总长超过33000公里的德国铁路网维修工程不断，说德国铁路是一个永久的建筑工地毫不夸张。


DW.COM

细数全球高速列车：没有最快 只有更快

对于全世界各国来说，快速列车是综合国力的一种体现。30年前，德国的高速铁路曾经创下了世界纪录，但现在却对打破纪录不感兴趣了，为什么呢？  

相关内容

22.08.2021 Ein Bahnmitarbeiter steht am Hauptbahnhof vor leeren Bahngleisen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Personenverkehr am Montag und Dienstag aufgerufen.

德国火车司机三度罢工  这回将是整整5天  31.08.2021

暑假结束，罢工升级：德铁客户们不得不为这一轮薪资谈判中时间最长罢工做好准备。 

Eine selbstgebaute, leuchtende Darstellung des Coronavirus hängt über einer Einkaufsstraße vor dem Turm des Schweriner Doms. Ein in der fast menschenleeren Straße ansässiger Fischhändler hat den Lampion nach dem Vorbild des Virus gebaut und aufgehängt. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten über eine Verlängerung des Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

评论：新冠疫情挑战德国效率神话 13.03.2021

“德国运转起来就像精密钟表一样井井有条”，这是长期以来广为接受的陈词滥调。然后，新冠病毒来了，神话破灭了。德国之声评论员Zoran Arbutina指出，这当头一棒早就该来了。

广告

非常德国

Filmstill Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat Originaltitel: Valkyrie

在德国骂人“纳粹”犯法吗？

在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀、战争，希特勒和第三帝国犯下滔天罪行。因此把他人和纳粹做比较极具侮辱性。在拥有言论自由的德国，朝着别人喊出“纳粹”，这一行为是否犯法？  

媒体看中国

汉服文化代表中国年轻一代的文化自信（资料图片）

德语媒体：超级堵塞中的文化自信

以新冠防疫为由，中国各地的强势封控在助推中国实现“内循环”的同时，也给全球经济带来前所未见的影响。德语媒体还注意到，不仅是在经济上，在文化上，中国的年轻人也开始了一种“内循环”。  