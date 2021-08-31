好消息！德国暑期9欧元低价车票来了

（德国之声中文网）在能源价格飙升之际，德国联邦参议院周五（5月20日）最终批准了一项计划，将允许人们在今年夏天每月仅以9欧元的价格乘坐德国各地的区域公共交通工具，这包括公共巴士、城铁、地铁、有轨电车、区域列车（RB）、区域快车（RE），以及某些地区的轮渡和缆车。

这项计划得到很多人的赞扬，但也引来很多批评。与此同时，德国政府还计划削减三个月的燃油税。

代表德国16个州政府的联邦参议院签署了这项计划。俄罗斯入侵乌克兰以来，能源价格高涨，德国将以一揽子计划来缓解民众遭受的打击。暑期9欧元车票计划是其中的一部分。

这些优惠票将在6月、7月和8月提供，可以在德国各地的区域火车和公共交通上使用。联邦政府和州政府在资金问题上争执不下，直到周五才知道各州是否会通过联邦政府提供的25亿欧元的补贴计划。其中一些州政府认为这还远远不够。

政府官员希望，暑期低价车票除了降低出行成本外，还能吸引更多人使用对气候友好的公共交通。但是，一个铁路工人工会和其他人表示担忧：这有可能导致火车过度拥挤，造成延误，给乘客带来困扰。

交通部长维辛（Volker Wissing）对联邦参议院说：“很多迄今对公共交通兴趣不大的人，想要在未来三个月给公共交通一个机会。”他承认，该计划可能会导致某些地区的火车和公共汽车在某些日子里爆满，届时需要“耐心”和“强壮的神经”。

燃油税的削减也将在同样的三个月内实施，每升汽油的税费将减少近30欧分，每升柴油的税费削减将超过14欧分。

经济学家则警告说，削减燃油税可能会降低人们换乘清洁交通工具的可能性。

（美联社等）

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