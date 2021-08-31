好消息！德国暑期9欧元低价车票来了

（德国之声中文网）在能源价格飙升之际，德国联邦参议院周五（5月20日）最终批准了一项计划，将允许人们在今年夏天每月仅以9欧元的价格乘坐德国各地的区域公共交通工具，这包括公共巴士、城铁、地铁、有轨电车、区域列车（RB）、区域快车（RE），以及某些地区的轮渡和缆车。
这项计划得到很多人的赞扬，但也引来很多批评。与此同时，德国政府还计划削减三个月的燃油税。
代表德国16个州政府的联邦参议院签署了这项计划。俄罗斯入侵乌克兰以来，能源价格高涨，德国将以一揽子计划来缓解民众遭受的打击。暑期9欧元车票计划是其中的一部分。
这些优惠票将在6月、7月和8月提供，可以在德国各地的区域火车和公共交通上使用。联邦政府和州政府在资金问题上争执不下，直到周五才知道各州是否会通过联邦政府提供的25亿欧元的补贴计划。其中一些州政府认为这还远远不够。
政府官员希望，暑期低价车票除了降低出行成本外，还能吸引更多人使用对气候友好的公共交通。但是，一个铁路工人工会和其他人表示担忧：这有可能导致火车过度拥挤，造成延误，给乘客带来困扰。
交通部长维辛（Volker Wissing）对联邦参议院说：“很多迄今对公共交通兴趣不大的人，想要在未来三个月给公共交通一个机会。”他承认，该计划可能会导致某些地区的火车和公共汽车在某些日子里爆满，届时需要“耐心”和“强壮的神经”。
燃油税的削减也将在同样的三个月内实施，每升汽油的税费将减少近30欧分，每升柴油的税费削减将超过14欧分。
经济学家则警告说，削减燃油税可能会降低人们换乘清洁交通工具的可能性。
（美联社等）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
德国火车为什么总晚点？
德国火车常晚点令人恼火
这是在柏林火车总站候车的乘客们。在德国，人们常常为火车晚点感到恼火。虽然德国铁路公司的目标是长途列车要达到82％的准点率。但今年10月份，这一比率仅为71.8％。
-
德国火车为什么总晚点？
天气原因
天气对德国铁路运输系统的挑战越来越大。例如夏季就经常发生因列车空调失灵而临时取消运行的情况。而秋、冬季的强风则会刮倒大树导致铁路瘫痪数小时。
-
德国火车为什么总晚点？
雪上加霜
到了冬季铁路运行也常遇到困难。被冰雪覆盖的铁路列车困难。特别是结冰的铁轨可以很快导致部分铁路交通中断。
-
德国火车为什么总晚点？
总要维修
密集的铁路交通给基础设施带来了负担，导致整个铁路网不断采取维修措施。不过也有部分设施被更先进和更现代化的设施所取代。
-
德国火车为什么总晚点？
设施陈旧
特别是那些老火车站跟不上时代的要求。德国铁路系统将斯图加特老火车站进行了大规模改造，大部分设施改到地下。但是这项名为“斯图加特21”的火车站改建工程备受争议，估计要耗资82亿欧元。
-
德国火车为什么总晚点？
列车起火
2018年10月初，行驶在科隆至法兰克福之间的一辆高速列车突然起火，所幸无人伤亡。但这条繁忙的铁路线却因此被禁行数周，列车只能绕行。
-
德国火车为什么总晚点？
更快更贵
柏林至慕尼黑之间的铁路运输及其繁忙。但是从一年前开始，新建的高速列车线路明显缩短了行车时间。这条新建动车线路耗资超过10亿欧元，是成本最高的一项德国铁路工程。
-
德国火车为什么总晚点？
人为破坏
德国的火车多次遭到人为的破坏。很多被涂鸦的车厢需要送到维修厂清洗和修理。 其后果是待发列车的数量出现瓶颈。
-
德国火车为什么总晚点？
应急出勤
很多列车晚点是因为交通事故造成的。但是也常常有人选择卧轨自杀。对于这样的悲剧，铁路系统束手无策。
-
德国火车为什么总晚点？
招聘困难
德国铁路系统急需招聘新员工。但很多人对铁路系统的工作不感兴趣。轮班工作和定期离家令火车司机的生活及其不规律。岗位缺人也是导致火车经常晚点的原因之一。
-
德国火车为什么总晚点？
梦想完美
这是黑森州现代化的崴尔瑟巴赫（Wälsebachtalbrücke）铁路大桥。尽管德国铁路为其现代化建设付出巨大努力，但是总长超过33000公里的德国铁路网维修工程不断，说德国铁路是一个永久的建筑工地毫不夸张。