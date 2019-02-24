好日子到头了？德国汽车产量预将大幅下降

（德国之声中文网）德国汽车工业预计今年国内汽车产量将明显下降。据德国汽车工业协会周六（3月2日）发布的消息，今年德国汽车厂家生产的汽车数量将下降5%，减少到480万辆。但是国外的汽车生产预计将上涨3%左右，增加到1160万辆。

德国国内汽车产量下降的原因主要是经济疲软以及贸易和关税风险，在美国、墨西哥和中国建造和扩建生产线也是原因之一。德国汽车工业协会主席马特斯（Bernhard Mattes）说，德国汽车制造业的就业状况将保持稳定，继续保持83万4000名员工。这是自德国统一以来汽车行业的最高就业水平。

马特斯接着说，所有市场都保持在较高的水平。德国汽车工业协会预计欧洲的市场需求将继续保持稳定，中国的市场需求接近去年的水平，美国的市场需求将有所下降，但前提是欧美和中国之间因英国脱欧在贸易和经济政策方面产生的冲突得到建设性解决。马特斯警告欧盟和美国，现在必须竭尽全力，争取在谈判桌旁找到建设性的解决方案。

在下周举行的日内瓦车展上, 德国制造商也将展示其新的车型和发明，其中包括许多电动和混合动力汽车。汽车工业协会主席说："我们将在未来三年内为电动汽车领域投资超过400亿欧元，同时为电动车的联网和自动驾驶所需要的数字化领域额外投资180亿欧元。" 届时， 德国制造商提供的车型和款式将翻三番，增加到100款左右。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。



李京慧/任琛 （德新社）