她们来自香港：两座民主女神像柏林展出

一群在德港人耗费数月将2019年曾昂首狮子山上的民主女神像头部、原矗立香港中文大学的“民女”复制品运来德国。活动参与者希望以此提醒人们，勿忘香港教训，中国“不值得信任”。

（德国之声中文网）飘洋过海抵达德国后，香港民主女神像头部和香港中大的“民女”复制品的第一个展示场所是为期两週名为“民主共鸣”的展览。12月6日正式揭幕的这一展览活动在柏林民主人权之家进行。除了两件来自香港的展品之外，还有27国共同募资打造的全球民主女神像共同展出，此外还有雨伞运动与香港反送中运动的照片与画作。

展览主办单位“香港人在德国协会”（Hongkonger in Deutschland）在开幕式上邀请反送中发起制作香港民主女神像的李伊东、矗立法兰克福Massif Central的全球民女像发起人盖斯陶（Philip Gerstel）与贾斯柏（Jasper）进行座谈，台湾驻德代表谢志伟也受邀出席。

“民主共鸣”展览于柏林民主人权之家展期两週，反送中运动香港民主女神像共同发起人李伊东（右二）与驻德台湾代表谢志伟（左二）受邀开幕典礼 图像来源: Wenling Huang/DW

至少驻柏林两年 仍寻求最后落脚处

“香港人在德国协会”主席安德烈森（Aniessa Andresen）透露，“把它们运过来是我这生最大的挑战。”由于一切得暗中进行、两座雕像体型巨大，一度找不到物流公司肯处理报关，光是运送就花了两个月。原本担心找不到地方展出，最后柏林民主人权之家大方允诺，两公尺高的香港中大民女像至少驻馆两年。

谈到民女像此次在柏林展出的象征意义，谢志伟受访时指出，他认为如今中国在全世界已形成邪恶与正义的对比，面对中共的专霸独裁，有正义感的人都应该站在一起，“香港的事就是我们的事”。届时德国新国会明年二月改选，他将与香港、西藏相关团体共同协助寻求民主女神像的最后落脚处。延伸阅读——台湾六四晚会意义渐增 港人聚集悼念

原雕像被毁 港民主女神反倒遍地开花

旅日香港艺术家李伊东2019年设计戴著护目镜、防毒面具与头盔、手持雨伞的香港民主女神，群募号召支持香港民主运动的群众出资、并各自3D打印雕像的不同部位，在10月13日登上狮子山，在山顶组装竖立4公尺高的女神像，但仅仅一天，就遭反对人士毁坏、推落。目前只寻获此次运来柏林的头部、一小块脚部残肢。

李伊东在座谈会上表示，虽然原版本已经损坏，但国际上许多相信艺术力量的人，重塑大小不一的复制品，包括法兰克福的全球版香港民主女神像在内，英国、加拿大、台湾等地遍地开花。

反修例运动五年后 香港历经多少巨变？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

以香港为戒 吁误轻信中国

他指出，许多人都悲观认为如今是香港低潮期，关注度不如以往，但仍有许多人持续参与香港民主运动、给予帮助，不能放弃，“我对香港运动能持续下去充满希望。”

他在日本同样举行活动提高香港民主议题的关注度，并以香港人轻信中国承诺将维持一国两制为例，呼吁国际社会“中国不是一个值得信任的国家。”他认为，“这就是香港人的价值，这是我们从追求自由学到的教训。”

“你是香港人、我是柏林人”

反送中运动期间正巧在香港作为交换学生的盖斯陶与贾斯柏，当初主动联系李伊东，想加入团队。盖斯陶指出，民主女神像是个强大的象征，参与募款制造的人也许互不相识、也许无法公开露面，但透过支持雕像付出贡献，雕像背后的意涵“象征有人站在你身后。”

由27国募资制作的全球版香港民主女神像，此次缩小版来柏林参展 图像来源: Wenling Huang/DW

贾斯柏回忆，当时一个朋友邀请他到家里，朋友父亲以德文告诉他“Ich bin ein Berliner, du bist ein Hongkonger （“我是柏林人，你是香港人”，前者引自美国总统肯尼迪于冷战时期在柏林演说名言。）

这名父亲是反送中期间志愿接送示威者的“家长车”司机（parent driver），他告诉贾斯柏，自己曾在80年代去过柏林，当时东柏林受共产东德统治、香港相对民主自由，但现在却完全相反。

“他说，‘你们也算经历过这一切，请帮帮忙，你们应该要站在我们这边。’这番话是促使我们加入的真正原因。”

香港反修例运动5週年：出狱少年们为何无悔青春？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。