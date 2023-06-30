 她们何以成为中国足球的希望？ | DW独家视角 | 足坛体坛 | DW | 17.07.2023

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她们何以成为中国足球的希望？ | DW独家视角

中国举国上下热衷足球，但大力度投资之后，男足实力仍未明显提升。反观，女足在90年代已属强队，尽管现在未能回归世界顶峰，但仍是亚洲一流，多次创造精彩瞬间。在更大困境中，中国女足如何持续发展壮大，值得探究。

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