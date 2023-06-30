她们何以成为中国足球的希望？ | DW独家视角

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中国举国上下热衷足球，但大力度投资之后，男足实力仍未明显提升。反观，女足在90年代已属强队，尽管现在未能回归世界顶峰，但仍是亚洲一流，多次创造精彩瞬间。在更大困境中，中国女足如何持续发展壮大，值得探究。
新西兰总理希普金斯与习近平会面后发表的声明中未提及人权问题或台海危机。新西兰外长马胡塔表示，新西兰正在“非常谨慎”处理与中国的关系，必须避免在中美战略竞争中左支右绌。
北约和中国本来似乎并没有什么特别的联系，但最近却动作特别多。 但这种"互动"并不使双方带来一种欣慰，相反，这里隐藏着一种莫名其妙的、令人不爽的信号。 在这个关键时刻，如果双方进一步产生误解的话，那对亚太地区并不能带来积极的效果。
澳大利亚媒体报道称，新西兰外长马胡塔今年3月访华期间与中国外长秦刚会谈时，受到后者“长篇大论的教训”。马胡塔回应表示，那是一场“直率有力”的讨论。
中国立志成为世界足球强国。随着2023年世界杯的临近，中国为女足制定了一项长期计划。针对男足的类似计划成功机会渺茫，但女足成功的可能性就大多了。
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