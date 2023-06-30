她们何以成为中国足球的希望？ | DW独家视角

客座评论：在十字路口的北约和中国

北约和中国本来似乎并没有什么特别的联系，但最近却动作特别多。 但这种"互动"并不使双方带来一种欣慰，相反，这里隐藏着一种莫名其妙的、令人不爽的信号。 在这个关键时刻，如果双方进一步产生误解的话，那对亚太地区并不能带来积极的效果。