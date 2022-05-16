她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

「我感觉自己已经死了」

诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」