 她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 | 所有节目 | DW | 24.01.2023

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她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

塔利班夺取了政权意味着阿富汗妇女的自由受到广泛限制，这也包括禁止女性参与体育运动。一些妇女对此进行了反抗，并与她们的运动器材一起入镜。

  • 自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

    足球意味着“越位”

    自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

  • 这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

    再见，滑板

    这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

  • 20岁的武术运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

    最后一次比赛

    20岁的拳击运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

  • 诺拉是个格斗运动员，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

    「我感觉自己已经死了」

    诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

  • 像这位骑自行车的人一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

    满路荆棘

    像这位骑自行车的女子一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

  • 对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。

    运动成为奢望

    对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。


  • 自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

    足球意味着“越位”

    自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

  • 这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

    再见，滑板

    这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

  • 20岁的武术运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

    最后一次比赛

    20岁的拳击运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

  • 诺拉是个格斗运动员，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

    「我感觉自己已经死了」

    诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

  • 像这位骑自行车的人一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

    满路荆棘

    像这位骑自行车的女子一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

  • 对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。

    运动成为奢望

    对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。


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