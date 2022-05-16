她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
塔利班夺取了政权意味着阿富汗妇女的自由受到广泛限制，这也包括禁止女性参与体育运动。一些妇女对此进行了反抗，并与她们的运动器材一起入镜。
自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。
这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。
20岁的拳击运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。
诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」
像这位骑自行车的女子一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。
对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。
阿富汗塔利班下令禁止所有非政府组织雇佣女性职员。三个国际救援组织表示，没有女性职员，他们将无法运作。
去年塔利班在阿富汗重新夺取政权时，许多人期待这个原教旨主义组织的统治方式会有所改变。一年时间过去了，塔利班政权正在成为倒车加速师。
美軍去年8月倉促撤軍，塔利班接管阿富汗一年過後，該國似乎陷入比一年前更嚴重人道危機，像是經濟、饑荒和女權等問題都沒有獲得解決。當初塔利班承諾會讓女性「在伊斯蘭教的框架下」活躍於社會，如今看來只是空談。
在中国国内的互联网络上，网民就是否应该放开防疫措施争论不休。反对严格清零政策的人觉得中国浪费了三年的时间，有人则觉得祖国保护了我们三年。而对于许多旅居海外的华人来说，如何与身边的亲朋好友讨论防疫、新冠或者人权、女权，就更加是令人头痛的难题了。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版