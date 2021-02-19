「奶茶联盟」遍地开花 亚洲多地集会挺缅甸

（德国之声中文网）缅甸血腥镇压示威者之际，亚洲多地活跃人士周日（2月28日）以「奶茶联盟」为号召举行集会，声援缅甸的反政变抗争。

路透社报导，台北约200人上街，泰国曼谷丶澳洲墨尔本丶香港则分别有数十人参与，挥舞「#奶茶联盟」（#MilkTeaAlliance）旗帜及标语。印尼丶马来西亚运动人士举行网路示威，东南亚与其他地方另有数千人参与社群媒体活动，发布讯息和图片。

中缅关系研究员Debby Chan参加了在香港太平山山顶举行的集会，她说看到缅甸民众勇敢面对水炮丶催泪弹丶警棍和子弹时，就勾起痛苦的记忆，「香港抗争者在2019年也承受过这些，今天我们想表达我们的支持」。

泰国活动人士拉塔萨特（Rathasat Plenwong）也在曼谷声援，他表示自缅甸政变以来，当地抗争者一直非常积极与奶茶联盟接触，「感觉我们是在一起的」。

这场横跨亚洲多国的集会，发生在缅甸数周示威活动中最血腥的一天，当地警方向抗议者开枪。自2月1日军方发动政变以来，至少有21名抗议者死亡。在该国最大城市仰光，一些抗争者举着自制的「奶茶联盟」牌子。

「奶茶联盟」源於去年4月的「#nnevvy」中泰键盘战，泰国网民捍卫「台湾不是中国大陆的一部分」理念，以幽默感击退中国网军，及後泰国网民联合台湾和香港网民组成联盟，以三地民众都热爱的奶茶取名，象徵共同反抗专制独裁政府丶追求民主，其後亚洲多国网民也加入，互相声援彼此的民主运动。

民主倡议者分析指，新兴的泛亚民主团结联盟「奶茶联盟」，在协助抗争者动员方面持续发挥作用。

李澄欣／杨威廉 （路透社）

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