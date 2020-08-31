 “奶奶反右”运动：新纳粹的老冤家 | 非常德国 | DW | 14.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

非常德国

“奶奶反右”运动：新纳粹的老冤家

从2017年开始， "奶奶反右 "组织在奥地利倡导反对右翼极端主义和仇外心理。2018年，两年前，奥恩韦勒将这场运动引入德国。

Omas gegen Rechts (Lea Hensen/DW)

源于奥地利的“奶奶反右”运动 （资料图）

（德国之声中文网）2018年1月27日，奥斯维辛死亡集中营解放纪念日，在德国黑森林地区，一位精力旺盛的退休老人正在浏览她的Facebook好友列表。她非常生气。

她想做点什么，但她的电脑速度很慢，也许是因为她在桌面上存放了太多的文件和照片的缘故。终于，她搭建好一个新的Facebook群组。她给这个群组取了个名字，并向所有联系人发出邀请。很快，成员就会增加到数千人。

Omas gegen Rechts (Lea Hensen/DW)

年过七旬的奥恩韦勒

对民主的坚定信念

这位老人就是70岁的奥恩韦勒（Anna Ohnweiler）。她说，在她的一生中，有好几次受到刺激采取行动。她曾经是一名教师，也是巴登-符腾堡州一家社会服务机构的负责人。那些时候，她感觉到自己必须发声。她写过的信和发起的请愿书多到自己都记不清了——其中一些写给了当时的总理科尔；默克尔在担任妇女和青年部长和总理期间，都收到过她写的信。

奥恩韦勒并不总是能收到回复。但是这位2015年退休的勇敢女性说，这并不总是重点。重点在于维持一个自由开放的社会。她用手揉着短发，措辞小心翼翼，大声而清晰地说出自己的座右铭："那些在民主制度中睡着的人，将在独裁制度中醒来。"

奥恩韦勒知道自己在说什么。她在新斯大林主义时期的罗马尼亚长大。她说，在共产专制下，批评和反抗是难以想象的。因此，她牢牢记住那句座右铭。这也是她创办Facebook "奶奶反右 "群组的部分原因。不过这一次，有些东西不太一样。也许是平生头一次，她对民主的坚定信念带着些恐惧。

Rumänien l Omas gegen Rechts (Lea Hensen/DW)

青年时代的奥恩韦勒与自己的祖母在罗马尼亚合影

爷爷奶奶的反叛

"奶奶反右"倡议最早出现在奥地利。在德国，它从那个Facebook群组开始，到现在已经发展到拥有3000多名成员。2019年，奥恩韦勒和其他 "老奶奶"成立了一个协会。其中也有 "老爷爷"，约占五分之一。

2018年1月的那一天，是奥恩韦勒第一次被激怒。群组里的很多成员也是如此。当时，她在推特上看到了一名右翼极端主义 "身份运动 "（总部位于萨尔茨堡）成员的评论。这个人对一群抗议奥地利右翼民粹主义自由党的老年妇女发出咆哮。奥恩韦勒回忆他的话是这样的： "当你老得对社会没有任何用处的时候，解放就意味着你从来没有学会编织。"

她仍然气得声音发抖。"毫无价值的生活？"她瞪大眼睛问。她谈到老弱病残如何在纳粹统治下被杀害，并说明德国极右翼政党选项党（AfD）如何将纳粹术语重新带入德国主流政治。奥恩韦勒说，面对仇恨，她无法保持沉默。她开始列举右翼语言对民主的破坏，指出它如何在社会中制造分裂。几乎每天，她都会花三四个小时在网上寻找例子，然后在 "老奶奶 "脸书群里分享。

DW.COM

29岁的犯罪嫌疑人用铲子反复重击正要进入犹太教堂参加仪式的26岁犹太学生。袭击者的裤兜里装着一张纸，上面手绘有纳粹符号。

隐藏在德国警察队伍中的右翼极端分子——这听起来令人感到不寒而栗。根据媒体披露，联邦宪法保护局进行了全德国安全系统的极右案例统计，发现在3年多的时间里至少有350人因存在极右思想或者从事相关活动而受到处分。

因涉嫌在网上聊天室交换极右言论，29名德国警官被停职，接受调查。警察工会负责人称，所发生的事情令人"无法容忍"。

黑森州小城哈瑙（Hanau）举行了第二个大规模葬礼，安葬9名种族主义袭击行为遇难者中的最后两人。这是一次哀悼行动，但也凸显了这个受袭城市的创伤。

在德国一共有八处纪念“国家社会主义地下党”（NSU）恐怖袭击受害者的设施，包括纪念碑、纪念牌等其它形式。这其中有五处设施遭到了蓄意破坏。NSU是一个极右翼新纳粹恐怖组织，从2000年到2006年期间实施了多起针对外国移民的暗杀事件。

“因为信念而抗议”

该联盟目前活跃在70多个城市和小镇。成员们的工作目标是确保过去不被遗忘；他们在选举前组织宣传站，并组织在人行道上安装“绊脚石”（Stolpersteine）——纪念纳粹政权受害者的铜牌。他们还支持 "星期五为未来 "运动。

她们做这些事情，是因为关系到孙辈的未来。并非所有成员都是字面意义上的 "奶奶 "和 "爷爷"，事实上，他们中的一些人非常年轻。奥恩韦勒说，重要的是信念，而不是年龄。该组织的许多成员属于战后一代。他们直接从父母那里听说了国家社会主义的恐怖，希望能有所行动。

恐惧曾经潜入奥恩韦勒的邮箱。2019年2月初，她收到了一张恐吓明信片——上面些着仇恨言论，用最恶毒的词语抨击她作为 "祖母反右 "成员的活动。她报警了，但是警方无法确认发件人的身份。

她的孩子们很着急，但奥恩韦勒微笑面对。不，她无法阻止类似事件的发生。仇恨邮件也不会让她感到不安。

"我相信恐惧是一个糟糕的顾问，"她说。"如果它蔓延到没有人敢发声了，我们的民主就真的陷入危境了。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Deutschland Protest gegen Corona-Maßnahmen Berlin

国会大厦遭冲击 触及德国政坛敏感神经 31.08.2020

极端示威者周六冲击德国国会大厦后，德国朝野各大党派纷纷谴责。尤其是部分示威者还手持当年的帝国旗帜，更是触动了德国政界的敏感神经。德国联邦总统则表彰了只身阻挡几百名极端分子的三名柏林警察。

Symbolbild Polizei und Bundespolizei

德国警察队伍中有多少极右翼分子？ 27.09.2020

隐藏在德国警察队伍中的右翼极端分子——这听起来令人感到不寒而栗。根据媒体披露，联邦宪法保护局进行了全德国安全系统的极右案例统计，发现在3年多的时间里至少有350人因存在极右思想或者从事相关活动而受到处分。

Deutschland Leipziger Buchmesse | Compact Magazin

传播阴谋论 德国极右杂志被脸书封号 30.08.2020

以发布阴谋论著称的德国极右翼杂志Compact的脸书和Instagram账号被封。在此之前，脸书的一些广告客户因不满该社交平台对仇恨言论的不作为态度，发起停刊广告的行动。

广告

“奶奶反右”运动：新纳粹的老冤家

从2017年开始， "奶奶反右 "组织在奥地利倡导反对右翼极端主义和仇外心理。2018年，两年前，奥恩韦勒将这场运动引入德国。  

七张图看一周大事

多国祝贺拜登当选；新冠疫苗传来佳音；香港泛民总辞抗议……这一周发生了哪些大事，我们为您一一梳理。  

德语媒体：中国的“作业”千万不能抄

欧洲疫情趋紧，坊间出现了呼吁学习中国的声音。《商报》批评说，呼吁“抄中国作业”的人，都忘记了中国当局是多么地不择手段。瑞士《新苏黎世报》则继续关注香港，指出北京需要一个听话的立法会来维持其“民主”的外衣。  