“奶奶反右”运动：新纳粹的老冤家

（德国之声中文网）2018年1月27日，奥斯维辛死亡集中营解放纪念日，在德国黑森林地区，一位精力旺盛的退休老人正在浏览她的Facebook好友列表。她非常生气。

她想做点什么，但她的电脑速度很慢，也许是因为她在桌面上存放了太多的文件和照片的缘故。终于，她搭建好一个新的Facebook群组。她给这个群组取了个名字，并向所有联系人发出邀请。很快，成员就会增加到数千人。

年过七旬的奥恩韦勒

对民主的坚定信念

这位老人就是70岁的奥恩韦勒（Anna Ohnweiler）。她说，在她的一生中，有好几次受到刺激采取行动。她曾经是一名教师，也是巴登-符腾堡州一家社会服务机构的负责人。那些时候，她感觉到自己必须发声。她写过的信和发起的请愿书多到自己都记不清了——其中一些写给了当时的总理科尔；默克尔在担任妇女和青年部长和总理期间，都收到过她写的信。

奥恩韦勒并不总是能收到回复。但是这位2015年退休的勇敢女性说，这并不总是重点。重点在于维持一个自由开放的社会。她用手揉着短发，措辞小心翼翼，大声而清晰地说出自己的座右铭："那些在民主制度中睡着的人，将在独裁制度中醒来。"

奥恩韦勒知道自己在说什么。她在新斯大林主义时期的罗马尼亚长大。她说，在共产专制下，批评和反抗是难以想象的。因此，她牢牢记住那句座右铭。这也是她创办Facebook "奶奶反右 "群组的部分原因。不过这一次，有些东西不太一样。也许是平生头一次，她对民主的坚定信念带着些恐惧。

青年时代的奥恩韦勒与自己的祖母在罗马尼亚合影

爷爷奶奶的反叛

"奶奶反右"倡议最早出现在奥地利。在德国，它从那个Facebook群组开始，到现在已经发展到拥有3000多名成员。2019年，奥恩韦勒和其他 "老奶奶"成立了一个协会。其中也有 "老爷爷"，约占五分之一。

2018年1月的那一天，是奥恩韦勒第一次被激怒。群组里的很多成员也是如此。当时，她在推特上看到了一名右翼极端主义 "身份运动 "（总部位于萨尔茨堡）成员的评论。这个人对一群抗议奥地利右翼民粹主义自由党的老年妇女发出咆哮。奥恩韦勒回忆他的话是这样的： "当你老得对社会没有任何用处的时候，解放就意味着你从来没有学会编织。"

她仍然气得声音发抖。"毫无价值的生活？"她瞪大眼睛问。她谈到老弱病残如何在纳粹统治下被杀害，并说明德国极右翼政党选项党（AfD）如何将纳粹术语重新带入德国主流政治。奥恩韦勒说，面对仇恨，她无法保持沉默。她开始列举右翼语言对民主的破坏，指出它如何在社会中制造分裂。几乎每天，她都会花三四个小时在网上寻找例子，然后在 "老奶奶 "脸书群里分享。

“因为信念而抗议”

该联盟目前活跃在70多个城市和小镇。成员们的工作目标是确保过去不被遗忘；他们在选举前组织宣传站，并组织在人行道上安装“绊脚石”（Stolpersteine）——纪念纳粹政权受害者的铜牌。他们还支持 "星期五为未来 "运动。

她们做这些事情，是因为关系到孙辈的未来。并非所有成员都是字面意义上的 "奶奶 "和 "爷爷"，事实上，他们中的一些人非常年轻。奥恩韦勒说，重要的是信念，而不是年龄。该组织的许多成员属于战后一代。他们直接从父母那里听说了国家社会主义的恐怖，希望能有所行动。

恐惧曾经潜入奥恩韦勒的邮箱。2019年2月初，她收到了一张恐吓明信片——上面些着仇恨言论，用最恶毒的词语抨击她作为 "祖母反右 "成员的活动。她报警了，但是警方无法确认发件人的身份。

她的孩子们很着急，但奥恩韦勒微笑面对。不，她无法阻止类似事件的发生。仇恨邮件也不会让她感到不安。

"我相信恐惧是一个糟糕的顾问，"她说。"如果它蔓延到没有人敢发声了，我们的民主就真的陷入危境了。”

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