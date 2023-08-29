女足世界杯“MeToo”事件引发全球公愤

（德国之声中文网）周一（8月28日）晚上，西班牙足协要求鲁维亚莱斯（Luis Rubiales）辞去主席职务。上周他在女足世界杯赛场亲吻了球员珍妮·埃尔莫索（Jenni Hermoso）的嘴唇。

最近几天，鲁维亚莱斯多次表示拒绝下台，引发了国内外的愤怒。西班牙皇家足球协会（RFEF）地区主席召开了第二次紧急会议。

西班牙足协要求鲁维亚莱斯辞职

西班牙足协发表声明表示：“最近发生的事件和不可接受的行为严重损害了西班牙足球的形象，主席们要求鲁维亚莱斯立即辞去西班牙足协主席职务。”

埃尔莫索此前表示，她“感到脆弱，是一次袭击的受害者，这是一种冲动的、大男子主义的行为，不合时宜，也没有得到我的同意。”

足协官员在声明中还敦促对该组织的管理进行彻底改革——这是许多西班牙球员在事件发生后所提出的要求。

声明中写道：“我们将敦促有关当局对足协的战略地位进行深刻且迫在眉睫的组织重建，以便为西班牙足球管理的新阶段让路。”

全球运动员声援埃尔莫索

过去一周，世界各地的女足运动员纷纷声援埃尔莫索。

西班牙国家女足与埃尔莫索签署了一份联合信，表示除非足协现任领导被罢免，否则她们将不再代表西班牙国家队参赛。

在全球范围内，足球界的女性和男性同行齐声谴责鲁维亚莱斯的行为和他拒绝下台的姿态。

前德国门将、两届女足世界杯冠军安格勒（Nadine Angerer）表示，这一事件对球员影响深远。

安格勒周一告诉德国之声：“所发生的事情绝对令人恶心。”

她说：“你刚刚赢得了世界杯，你很高兴，你为这一刻付出了很长时间。然而，在这个全球女性最大的赛事上，人人都在谈论一个男人。”

年轻女球员为团结感到自豪

安格勒现在是美国波特兰荆棘队的守门员教练。

她说，她所在团队中的年轻女性对全球足球干将的团结感到振奋。

“她们当然感到震惊。”她说，“但与此同时，她们也非常自豪，因为全世界都在声援埃尔莫索。”

许多球队也举着横幅支持埃尔莫索，其中包括她职业生涯起步时所在的马德里竞技队和她目前效力的墨西哥帕丘卡队。

女足运动员应该受到更多尊重

安格勒表示，需要采取更多措施来确保与女足相关的男性“能意识到并表现一些正常的尊重”。

国际足联也赞同这一立场，该组织已责令鲁维亚莱斯暂时停职，并命令他不要联系埃尔莫索或她身边的人。

停职期将持续90天，以此等待国际足联纪律程序的调查结果。该程序将确认鲁维亚莱斯是否违反了“体面行为的基本规则”以及“以某种方式损害了这项运动的声誉”。

鲁维亚莱斯或将受到法律惩罚

西班牙检察官周一就此事件进行性侵指控立案，鲁维亚莱斯也可能受到法律的惩罚。

西班牙体育监管机构负责人兼该国体育部长弗朗科斯（Victor Francos）也将把鲁维亚莱斯送上法庭，这可能会导致后者西班牙皇家足协主席职务遭到罢免。

“我认为我们可以说这是西班牙足坛的‘MeToo’事件。”弗朗科斯上周告诉记者。

“必须做出改变，”他补充道，“西班牙政府希望发出警告，非常明确地表示有些事情不能再发生了。”

一记唇吻引发西班牙MeToo运动大爆发

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