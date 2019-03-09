女记者遭人射杀 北爱局势蒙阴云

（德国之声中文网）本周四（4月18日），一名29岁的女子在北爱尔兰伦敦德里的示威游行中被枪杀。周五早上，北爱尔兰警方通报，死者是一位记者，名叫莱拉·麦基（Lyra McKee）。助理警长马克·汉密尔顿表示，警方已经将枪击事件定义为恐怖事件。

汉密尔顿在新闻发布会上说："我们认为这是恐怖主义行为，是由有暴力倾向的共和党异议分子实施的。"他说，新爱尔兰共和军可能是杀害莱拉·麦基的幕后黑手。

据英国记者协会称，周四在伦敦德里的爱尔兰民族主义地区克雷甘（Creggan）搜查的警车被投掷汽油炸弹。该协会提供了现场附近全副武装的警察和燃烧中的车辆的照片。

冲突

今年1月，新爱尔兰共和军承认在伦敦德里一个法院大楼外引爆炸弹。此次袭击中没有死伤，4名男性嫌疑人被捕。伦敦德里曾经是爱尔兰民族主义者和统一主义者之间的战场。前者希望北爱尔兰加入爱尔兰，后者则希望它保留在英国。

民族主义斗争的领导者是爱尔兰共和军。1998年的"耶稣受难日和平协议"结束了该组织对英国的武装运动，但是一些分裂分子仍然活跃。复活节周末是一年中的重要时间点，因为它是1916年爱尔兰人起义反对英国统治的周年纪念日。

英国脱欧

曾经任职于爱尔兰共和军的民族主义政党新芬党（Sinn Fein）领导人和亲英的民主统一党（DUP）都谴责了这起枪杀事件。1998年和平协议结束了北爱尔兰长达三十年的主要冲突。这起枪杀事件体现了来自反对该协议的激进组织的威胁。随着伦敦和布鲁塞尔为英国脱欧的谈判进展，作为欧盟成员国的爱尔兰与英国北爱尔兰省之间的边界担忧也有所增加。

周四上午，美国众议院议长佩洛西率领国会代表团访问伦敦德里。这次访问旨在表明华盛顿对和平协议的支持。

佩洛西当天在都柏林举行的爱尔兰议会特别联席会议上说："我之前已经说过了，请让我再说一遍，我们必须确保英国脱欧谈判过程中平安无事，这包括但不是限于爱尔兰共和国和北爱尔兰之间的开放边界。"她表示，"让我明确一点，如果英国脱欧协议破坏了耶稣受难日协议，美国和英国之间就没有机会达成贸易协定。请相信美国国会，包括民主党人和共和党人，都会与你站在一起，共同面对英国脱欧带来的挑战。"佩洛西说。

张平/凝炼（德新社、路透社）