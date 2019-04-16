女神驾到:台湾的妈祖政治学

(德国之声中文网) 「进喔、进喔!」 人山人海的信徒高喊，苗栗白沙屯妈祖犁轿准备「三进三退」。人潮层层簇拥下，浩浩荡荡的进香团队往北港朝天宫前进。这一路上，有超过10万人护驾。

在这之前，台湾总统蔡英文跟随妈祖进香，步行4公里后抵达云林北港北辰派出所，她一步踏向前向妈祖上香。在旁等候的在野党云林县长张丽善不耐地与她打招呼。政治人物不分党派一同挤在神桌前拜拜。人满为患的现场，虔诚民众想挤进来，却和交通组志工起了冲突，剑拔弩张的双方都被请了出去。不过政治人物倒丝毫没有受到影响，继续在各家媒体拍摄下，表达对妈祖信仰的虔诚敬意。

「今天来到北港朝天宫，来跟咱的妈祖作伙，妈祖一定会保佑咱的台湾，让我们台湾平安、风调雨顺。」4月11日中午来到朝天宫的蔡英文用不是很流利的台语发表谈话。她传达了几个台湾人很重视的观念：「平安」、「风调雨顺」。

这是台湾史上第一次有总统徒步做进香信徒，也就是台语所称的「香灯脚」。根据白沙屯拱天宫的资料﹐这比国语中「进香客」的说法更能凸显妈祖与台湾人民绵延数百年的紧密关系。

政治人物拜妈祖

不只蔡英文，随着2020总统大选将近，台湾各政党潛在候选人也摩拳擦掌，自然不会错过透过妈祖绕境「接地气」。除了白沙屯妈祖，台中大甲镇澜宫妈祖绕境进香参与人数估计也有40万人次。这次碰上妈祖同日起驾，几位潛在的总统参选人也忙着与妈祖「拉近关系」。高雄市长韩国瑜参拜大甲妈祖，前立法院院长王金平请台中大甲妈祖出神龛，前行政院长赖清德参拜两地妈祖，台北市长柯文哲陪大甲妈祖回銮﹐朱立伦则是陪大甲妈祖绕境。

除了抢人气，为什么所有政治明星都要跟妈祖沾上边？根据台灣中研院民族学研究所研究员张珣针对台湾妈祖信仰的研究，妈祖在「人心需求的大社会背景下被呼唤出来」，透过各种祭祀活动与组织连结起一个大的「信仰圈」。捉住信徒的心，就能帶來组织性的影响，更能以「妈祖指示」来获得行事的正当性。而根据内政部的宗教团体普查报告，妈祖信仰占台湾人口6成，大约1400万人。这么庞大的信众也使妈祖信仰成为地方政治权力关系所竞相垄断的资源。台灣中央政府当然也不能轻忽其所造造成的影响力。

用妈祖打统战？

虽然说妈祖信仰起源于中国福建湄洲, 但在台湾发扬光大。张珣的研究引用清朝地方志的总和计算，福建有71座妈祖庙，广东有64座，而台湾在1918年已有320座妈祖庙。其中湄洲妈祖祖庙在文化大革命遭毁坏，但却因为是台湾人的重要信仰，在禁止迷信的中国得以翻身。张珣的研究提到，1987年秋天，当许多台湾人不顾政府反对跨海参与「妈祖千年祭」，时任国家主席的杨尚昆在听取福建领导人汇报之后说：「妈祖庙可以重修嘛！这比修其他一些庙还更有意义。」国家领导人一声令下，湄洲妈祖庙顺利重建。

自此妈祖庙成为两岸交流的重点工作，与其他被禁止的宗教和遭毁坏的神庙相比，妈祖因为受到台湾人重视而有了特别地位。资深新闻工作者李蔚曾以「妈祖之光，统战之窗」为题，讲述大甲镇澜宫董事长颜清标借着宗教挑战台湾政府，要求与中国實現「宗教直航」。

中国更透过「妈祖之光」晚会，向台湾宣传「骨肉情长」「花好月圆」。妈祖也因此被部分人士视为「统战工具」。即便如此，到了选举关头，无论统独立場或是党派颜色，政治人物为了争奪「妈祖话语权」还是得亲奉妈祖。因为要这门政治显学拿下高分才能得民心，有拜才有保庇。