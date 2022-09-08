女王駕崩查爾斯繼位 啟動「倫敦橋行動」

（德國之聲中文網）英國女王伊麗莎白二世週四（9月8日）辭世，享耆壽96歲。英國皇室隨即公布由王儲查爾斯繼承王位，成為新國王查爾斯三世（King Charles III）。現年73歲的查爾斯，是世界歷史上等待繼承王位最久的王儲，待位時間達70年。

當地時間週四（8日）下午約6時30分，英國白金漢宮發布聲明宣告：英國女王伊麗莎白二世在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）辭世。白金漢宮大門還張貼了一份書面聲明，佈告女王過世消息。

消息公佈後不久，查爾斯以英國國王身份發表了第一份聲明，他寫道：「我心愛的母親，女王陛下的去世，對我和我的所有家庭成員來說是最悲傷的時刻」。這位英國新國王說：「我們深切哀悼一位珍貴的君主和一位深受愛戴的母親的逝世。我知道整個國家、王國和英聯邦，以及全世界無數人都將深深感受到她的逝去。」

查爾斯在聲明中寫道：「在這段哀悼和變化的時期，我和我的家人將因我們知道女王受到如此廣泛的尊重和深情而感到安慰和支持。」

英國新首相特拉斯（Liz Truss）本週二（6日）才在巴爾莫勒爾城堡宣誓就職，女王去世的消息傳出後，她向女王致敬並稱讚她是「英國精神」所在。

「伊麗莎白二世女王是建立現代英國的基石。我們的國家在她的統治下發展壯大。英國之所以成為今天的偉大國家，是因為她。」特拉斯在唐寧街10號官邸外發表致哀演說，並以「天佑國王」作結。英國首相官邸唐寧街10號也降了半旗。

特拉斯是伊麗莎白二世女王在位期間內的第15位首相，此前女王見證的英國首相可以一直追溯到1952年的丘吉爾（Winston Churchill）。

英國新首相特拉斯也針對女王逝世發表聲明

各國領袖表示哀悼

英國女王伊麗莎白二世去世後，世界各國領導人紛紛致哀。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，他深感悲痛，並「向她的遺屬、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府和人民，以及更廣泛的英聯邦國家表示哀悼」。

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向英國王室和英國人民表示「由衷的哀悼」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則說：「自從被稱為『堅定不宜的伊麗莎白』以來，她始終以她的服務和承諾向我們展示了在現代世界中持久價值觀的重要性。」

美國總統拜登（Joe Biden）夫婦也取消原訂行程，前往英國駐美國大使館弔唁。拜登下令白宮等美國聯邦政府機構降半旗致哀。

拜登說，女王不只是名君主，更定義了一個時代。在不斷變化的世界中，是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也加入了哀悼的行列，他強調女王在二戰後修復英德關係的重要作用。朔爾茨說，女王在德國同樣是人們的榜樣，「她在二戰之後對英德和解的承諾永遠不會被忘記」，「德國將懷念她，尤其是她美妙的幽默。」

天主教教宗方濟各（Pope Francis）也在致辭中說：「我願意與所有哀悼她逝去的人一起，為已故女王的永遠安息祈禱，並向她為國家和聯邦的利益無私奉獻的一生致敬。」

台灣總統蔡英文也經總統府發言人表示，代表台灣政府與人民向英國政府及英聯邦人民致上深切哀悼之意，並向繼任的英國國王查爾斯三世及王室家屬致以誠摯慰問。

至截稿為止，中國官方尚未對英國女王伊麗莎白二世去世消息發表聲明。女王曾在1975年、1986年兩度訪港，1986年訪中。

伊麗莎白二世女王不僅是英國國家元首，也是其他14個英聯邦的國家元首，包括加拿大、澳大利亞和新西蘭。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）說：「她對加拿大人有著明顯的深沉而持久的愛和感情」，並稱「她是我在世界上最喜歡的人之一，我會非常想念她。」

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，「女王陛下在我們心中有著特殊的地位，我們也在她心中」。

針對女王的去世，新西蘭將舉行全國哀悼期。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示：「女王是一位深受愛戴和欽佩的君主，她在位70年的記錄絕對證明了她、以及她對我們所有人的承諾。她是非凡的。」

接下來會發生什麼？

英國官方為伊麗莎白二世女王去世後如何應變所擬定的行動方案，代號為「倫敦橋行動」（London Bridge Operation），自1960年代初擬後，每年都會重新評估調整，已經秘密計畫了很長時間。

根據計畫，女王在她的蘇格蘭莊園巴爾莫勒爾城堡去世後，英國首相會通過安全電話線傳來的密語——「倫敦橋塌了」（London Bridge is Down），得知死訊。接下來，英國的內閣秘書和高級部長陸續接到秘密通知。之後，英國官方公告才會發布給媒體。

接著在10分鐘內，英國公共建築所有旗幟都要降下半旗，並敲響鐘聲。王室的白金漢宮和英國政府的社交媒體頻道換上黑色橫幅，黑色背景上張貼哀悼通知。

女王駕崩後的10天裡，直到女王的葬禮為止，英國的國會議事將停止10天；在所謂的「D-day」（第0天），即女王去世的那一天之後，其後的每一天都有數字編號。

女王逝世後的第1天，正式宣布新國王繼位。根據計畫，查爾斯的登基規劃代號為「春潮行動」（Spring Tide），新國王隨後將首次接見英國首相和內閣成員。

第2天，伊麗莎白二世的靈柩將被移至白金漢宮，由英國首相和內閣成員迎接。由於女王在蘇格蘭去世，將觸發「獨角獸行動」（Unicorn），這意味著她的棺木將由皇家火車運往倫敦。如果不可能實施的話，則啟動「過讀行動」（Overstudy），女王的棺木將由飛機轉移到倫敦。

第3天，新國王定於早上在西敏宮弔唁。下午，他將展開穿越英國的旅程，首先將到蘇格蘭。

當新國王訪問北愛爾蘭期間，「王獅行動」（Lion）將在倫敦進行排練，預演讓女王棺木從白金漢宮遊行到政府所在地西敏宮。

此後，女王的棺木在到達西敏宮後會有教堂禮拜。棺木將在西敏斯大廳內停靈三天，展開「鴻羽」（Feather）行動。人們將能夠全天向女王表示敬意。與此同時，國葬的進程將進行排練，查爾斯三世國王將在此時訪問威爾斯。

按照計劃，到了女王過世後的第10天，國葬將在西敏寺教堂舉行。英國全國範圍內，中午將有兩分鐘的默哀。葬禮的日子是「全國哀悼日」，如果是上班日，雇主可以自由地給僱員放假。完成國葬之後，將有遊行隊伍前往溫莎城堡的聖喬治教堂，並在儀式上向女王告別。

伊麗莎白二世女王預計將安葬在溫莎城堡的喬治六世國王紀念禮拜堂，與她的丈夫菲利普親王並肩安葬。菲利普親王已於2021年4月去世。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 冲破阻力的王室婚姻 据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 成为女王 1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王家里谁说了算？ 伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王的子女 伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 共同出访 如果英国女王外访，菲利普亲王都会同行，不过他始终需要与女王保持身后一步的距离。到如今，两个人已经一起出访过116个国家。伊丽莎白二世也由此成为有史以来外访国家数量最多的西方国家元首。1986年，伊丽莎白二世与丈夫访问中国。她是第一个访问中国的英国君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 皇家阅兵庆典 1805年以来，每年6月英国都会举办君主官方庆生典礼。伊丽莎白二世的生日是4月21日，这一天并没有公共庆祝活动。而女王生日的官方皇家阅兵庆典却是在6月17日举行。这一庆典整个皇室家族都会出席参与。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 君主制的象征 每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 菲利普亲王辞世 英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 以维多利亚女王命名的时代 在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 在位时间最长和最高寿的君主 从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王安详离世 2022年9月8日伊丽莎白二世在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡安详离世，享年96岁。当天稍早时就曾传出消息称，女王健康状况令人担忧，议会会议也因此中断。查尔斯王储及夫人卡米拉、查尔斯的长子威廉王子以及哈利王子等王室亲属均赶女王所在的避暑胜地。当晚19点30分伦敦白金汉宫宣布女王伊丽莎白逝世的消息，英国新国王是其长子查尔斯三世。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 永别了，女王 伊丽莎白二世、在位70年的英国女王、四位孩子的母亲、20世纪和当代世界最具影响力的人物之一告别人世。英格兰王位将由他的儿子威尔士亲王、康沃尔公爵查尔斯继承。



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